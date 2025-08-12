Zabrze-Kończyce uczci bohaterów Powstań Śląskich – uroczystości już 15 sierpnia

W najbliższy piątek, 15 sierpnia 2025 r., mieszkańcy Zabrza i regionu spotkają się w Kończycach, aby wspólnie oddać hołd uczestnikom Powstań Śląskich. W programie znajdą się uroczystości religijne, przemarsz, apel poległych oraz wieczorna śląska biesiada, która połączy pamięć historyczną z integracją lokalnej społeczności.
Msza, przemarsz i apel poległych – główne punkty obchodów
Uroczystości rozpoczną się o godzinie 16:30 mszą świętą w kościele pw. Bożego Ciała w Zabrzu-Kończycach. Liturgia będzie poświęcona pamięci powstańców, którzy walczyli o przynależność Górnego Śląska do Polski.
Po mszy uczestnicy w uroczystym szyku wyruszą ulicami Kończyc w kierunku Pomnika Powstańców Śląskich przy ul. Paderewskiego. Tam odbędzie się apel poległych – symboliczny moment przywołania imion bohaterów, którzy oddali życie za wolność regionu.
Wieczorna biesiada – tradycja i muzyka
Po części oficjalnej organizatorzy zapraszają na śląską biesiadę na terenie Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Dorotki 3 w Kończycach.
W programie:
-
Koncert Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego pod batutą Henryka Mandrysza,
-
Występ DJ Witka, który połączy klasyczne śląskie melodie z nowoczesnymi aranżacjami.
Biesiada ma być okazją do wspólnego świętowania i integracji, a także kultywowania tradycji muzycznych i kulinarnych Śląska.
Powstania Śląskie – krótka historia trzech zrywów
I Powstanie Śląskie (16 sierpnia 1919 r.)
Pierwszy zryw miał miejsce w odpowiedzi na aresztowanie śląskich przywódców Polskiej Organizacji Wojskowej. Choć zakończył się niepowodzeniem, zwrócił uwagę opinii międzynarodowej na problem przynależności Śląska.
II Powstanie Śląskie (19–20 sierpnia 1920 r.)
Wybuchło w atmosferze napięcia przed plebiscytem planowanym na marzec 1921 r. Powstańcy domagali się wycofania niemieckiej policji bezpieczeństwa i poprawy warunków politycznych dla Polaków.
III Powstanie Śląskie (2–3 maja 1921 r.)
Największe i najlepiej zorganizowane. To właśnie ono przesądziło o przyznaniu Polsce znacznej części Górnego Śląska, co miało ogromne znaczenie gospodarcze i strategiczne dla odrodzonej II Rzeczypospolitej.
Wspólna pamięć i zaangażowanie organizatorów
Głównymi organizatorami obchodów są:
-
Pamięć i Tożsamość – Komitet Obchodów Rocznicy Powstań Śląskich przy parafii Bożego Ciała w Kończycach,
-
Miasto Zabrze,
-
Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu,
-
Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrzu-Kończycach,
-
Rada Dzielnicy Kończyce.
Ich wspólnym celem jest nie tylko uczczenie bohaterów przeszłości, ale także edukowanie młodszych pokoleń i zachęcanie do poznawania lokalnej historii.
Dlaczego warto wziąć udział?
Uroczystości w Kończycach to nie tylko okazja do oddania czci powstańcom, ale również możliwość integracji mieszkańców, spotkania się z lokalną kulturą i spędzenia czasu w gronie rodziny oraz znajomych.
Dla wielu uczestników będzie to także moment refleksji nad tym, jak wielką cenę zapłacili nasi przodkowie za wolność i jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o ich poświęceniu.
źródło: UM Zabrze
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.