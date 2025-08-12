Zabrze-Kończyce uczci bohaterów Powstań Śląskich – uroczystości już 15 sierpnia

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:37 pm• Ważne w mieście

W najbliższy piątek, 15 sierpnia 2025 r., mieszkańcy Zabrza i regionu spotkają się w Kończycach, aby wspólnie oddać hołd uczestnikom Powstań Śląskich. W programie znajdą się uroczystości religijne, przemarsz, apel poległych oraz wieczorna śląska biesiada, która połączy pamięć historyczną z integracją lokalnej społeczności.

Msza, przemarsz i apel poległych – główne punkty obchodów

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 16:30 mszą świętą w kościele pw. Bożego Ciała w Zabrzu-Kończycach. Liturgia będzie poświęcona pamięci powstańców, którzy walczyli o przynależność Górnego Śląska do Polski.

Po mszy uczestnicy w uroczystym szyku wyruszą ulicami Kończyc w kierunku Pomnika Powstańców Śląskich przy ul. Paderewskiego. Tam odbędzie się apel poległych – symboliczny moment przywołania imion bohaterów, którzy oddali życie za wolność regionu.

Wieczorna biesiada – tradycja i muzyka

Po części oficjalnej organizatorzy zapraszają na śląską biesiadę na terenie Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Dorotki 3 w Kończycach.

W programie:

Koncert Orkiestry Muzeum Górnictwa Węglowego pod batutą Henryka Mandrysza,

Występ DJ Witka, który połączy klasyczne śląskie melodie z nowoczesnymi aranżacjami.

Biesiada ma być okazją do wspólnego świętowania i integracji, a także kultywowania tradycji muzycznych i kulinarnych Śląska.

Powstania Śląskie – krótka historia trzech zrywów

I Powstanie Śląskie (16 sierpnia 1919 r.)

Pierwszy zryw miał miejsce w odpowiedzi na aresztowanie śląskich przywódców Polskiej Organizacji Wojskowej. Choć zakończył się niepowodzeniem, zwrócił uwagę opinii międzynarodowej na problem przynależności Śląska.

II Powstanie Śląskie (19–20 sierpnia 1920 r.)

Wybuchło w atmosferze napięcia przed plebiscytem planowanym na marzec 1921 r. Powstańcy domagali się wycofania niemieckiej policji bezpieczeństwa i poprawy warunków politycznych dla Polaków.

III Powstanie Śląskie (2–3 maja 1921 r.)

Największe i najlepiej zorganizowane. To właśnie ono przesądziło o przyznaniu Polsce znacznej części Górnego Śląska, co miało ogromne znaczenie gospodarcze i strategiczne dla odrodzonej II Rzeczypospolitej.

Wspólna pamięć i zaangażowanie organizatorów

Głównymi organizatorami obchodów są:

Pamięć i Tożsamość – Komitet Obchodów Rocznicy Powstań Śląskich przy parafii Bożego Ciała w Kończycach,

Miasto Zabrze ,

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu ,

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrzu-Kończycach ,

Rada Dzielnicy Kończyce.

Ich wspólnym celem jest nie tylko uczczenie bohaterów przeszłości, ale także edukowanie młodszych pokoleń i zachęcanie do poznawania lokalnej historii.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uroczystości w Kończycach to nie tylko okazja do oddania czci powstańcom, ale również możliwość integracji mieszkańców, spotkania się z lokalną kulturą i spędzenia czasu w gronie rodziny oraz znajomych.

Dla wielu uczestników będzie to także moment refleksji nad tym, jak wielką cenę zapłacili nasi przodkowie za wolność i jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o ich poświęceniu.

