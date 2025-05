Barwna inauguracja sezonu w Ogrodzie Botanicznym – już 11 maja rusza 5. Botaniczna Scena Premier

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 4:10 pm• Ważne w mieście

Już w najbliższą niedzielę, 11 maja 2025 roku, mieszkańcy Zabrza będą mieli okazję wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu inaugurującym sezon w Miejskim Ogrodzie Botanicznym. Tegoroczna, piąta edycja Botanicznej Sceny Premier odbędzie się pod symbolicznym hasłem „Dwie strony ulicy – dwie strony medalu” i zapowiada dzień pełen natury, historii, kultury i rodzinnych atrakcji.

Polonez wśród kwiatów – uroczyste otwarcie sezonu 2025

Kapelusze w ruch! Ogród Botaniczny znów tętni życiem

Punktualnie o godzinie 12:00 alejami Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu przejdzie tradycyjny uroczysty polonez, który otworzy tegoroczną Botaniczną Scenę Premier. Organizatorzy – Miejski Ogród Botaniczny oraz Miasto Zabrze – zachęcają uczestników do założenia kolorowych kapeluszy, które od lat stanowią nieodłączny i rozpoznawalny element tego wydarzenia. Barwne nakrycia głowy dodają oprawie wyjątkowego klimatu i pozwalają każdemu stać się częścią tej radosnej, miejskiej tradycji.

Hasło z przesłaniem: „Dwie strony ulicy – dwie strony medalu”

Między naturą a sportem – historia i przyszłość Zabrza

Tegoroczna edycja wydarzenia przebiegać będzie pod motywem przewodnim „Dwie strony ulicy – dwie strony medalu”. To symboliczne nawiązanie do dwóch ważnych punktów miasta, które – choć różne funkcjonalnie – łączy lokalna tożsamość: Miejskiego Ogrodu Botanicznego i Stadionu Arena Zabrze. Jedna strona ulicy to przestrzeń ciszy, natury i edukacji przyrodniczej, druga – miejsce sportowej rywalizacji i emocji. Oba obiekty są dumą miasta i współtworzą jego unikatowy krajobraz.

Atrakcje dla całych rodzin – edukacja, zabawa i ekologia

Budimex, natura i nowoczesność – co jeszcze czeka odwiedzających?

W programie wydarzenia nie zabraknie ciekawych aktywności i stoisk edukacyjnych. Wśród najważniejszych atrakcji znajdzie się specjalne stoisko firmy Budimex SA, która aktualnie realizuje nową inwestycję na terenie Ogrodu Botanicznego. Uczestnicy będą mogli poznać kulisy prac modernizacyjnych oraz przyszłe funkcje nowo powstających obiektów.

Na miejscu pojawią się również liczne punkty edukacyjne, animacje dla dzieci, spacery z przewodnikiem po ogrodzie oraz strefa relaksu dla dorosłych. Organizatorzy zadbali o to, aby każda grupa wiekowa znalazła coś dla siebie.

Patronat i media – wydarzenie z miejskim rozmachem

Prezydentka Zabrza objęła patronat nad wydarzeniem

Honorowy patronat nad 5. Botaniczną Sceną Premier objęła Agnieszka Rupniewska – Prezydentka Zabrza, co dodatkowo podkreśla znaczenie wydarzenia w kontekście miejskim i symbolicznym. Wydarzenie wspierają również lokalne i regionalne media – TVZ – Telewizja Zabrze, Radio Katowice, Nasze Zabrze Samorządowe, pokladykultury.eu oraz aplikacja Integroo, co zapewnia mu szeroki zasięg informacyjny.

Święto tożsamości i integracji

Botaniczna Scena Premier to więcej niż spacer po ogrodzie

Botaniczna Scena Premier to nie tylko wydarzenie otwierające sezon – to świadomie budowana przestrzeń wspólnotowa, łącząca mieszkańców wokół wartości takich jak ekologia, edukacja, dziedzictwo kulturowe i lokalna integracja. To tu historia spotyka się z przyszłością, a natura z miejskim duchem.

Zaproszenie kierowane jest do wszystkich – rodzin, seniorów, dzieci, młodzieży i miłośników przyrody. To doskonała okazja, by spędzić majową niedzielę w pięknych okolicznościach przyrody i zainspirować się do wspólnego działania na rzecz Zabrza.

Szczegóły wydarzenia

Data: 11 maja 2025 (niedziela)

Godzina rozpoczęcia: 12:00

Miejsce: Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu

Wstęp: Wolny

Zabrze po raz kolejny udowadnia, że potrafi łączyć naturę, kulturę i społeczną aktywność w nowoczesnej, angażującej formule. Nie przegapcie tego dnia – bądźcie częścią Botanicznej Sceny Premier!

źródło: UM Zabrze

