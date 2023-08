Bergen – twoja przygoda na norweskim wybrzeżu

Bergen, położone na zachodnim wybrzeżu Norwegii, to magiczne miasto, które zachwyca zarówno swoim malowniczym położeniem nad fiordami, jak i bogatą historią. Planując podróż na własną rękę do Bergen z Polski, czeka cię niezapomniana przygoda, pełna pięknych widoków, fascynującej kultury i niezapomnianych smaków. W tym artykule dowiesz się, co warto zobaczyć w samym Bergen oraz jak przygotować się do tej wyprawy.

Przygotowanie do podróży

Dokumenty : Przede wszystkim, upewnij się, że masz ważny paszport lub dowód osobisty. Norwegia jest częścią strefy Schengen, więc nie będziesz potrzebował wizy turystycznej na pobyt krótszy niż 90 dni.

Waluta : Norwegia korzysta z korony norweskiej (NOK). Warto sprawdzić aktualny kurs wymiany walut i zabrać ze sobą kartę płatniczą.

Klimat : Bergen słynie z deszczowej pogody, więc nie zapomnij odpornej na deszcz odzieży i obuwiu. Warto także zabrać ze sobą kilka cieplejszych ubrań, ponieważ nawet latem temperatury mogą być umiarkowane.

Transport: Z Polski do Bergen najłatwiej dostać się samolotem. Międzynarodowe lotnisko znajduje się ok. 20 km od centrum.

Co zobaczyć w Bergen i okolicach?

Bryggen: To kolorowe drewniane domki handlowe na nabrzeżu, które zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Bryggen to serce miasta i idealne miejsce na spacery, zakupy i próbowanie lokalnych przysmaków.

Fløyen: Góra Fløyen oferuje niesamowite widoki na miasto i okoliczne fiordy. Możesz wspiąć się na nią pieszo lub skorzystać z linowej kolejki Fløibanen.

Akwarium i Muzeum Morskie: Jeśli jesteś z dziećmi, koniecznie odwiedź Akwarium i Muzeum Morskie, gdzie możesz zobaczyć różnorodność norweskiej fauny morskiej.

Spacer po fiordach: W okolicy Bergen znajdziesz wiele pięknych fiordów, takich jak Hardangerfjord czy Sognefjord. To doskonałe miejsca na wycieczki piesze, wodne i fotograficzne.

Muzeum Edvarda Muncha: Jeśli jesteś fanem sztuki, koniecznie odwiedź to muzeum, gdzie znajdziesz znane dzieła tego słynnego norweskiego artysty.

Piknik w parku: Parki w Bergen, takie jak Byparken czy Nygårdsparken, to idealne miejsce na relaks i piknik. Lokalni Norwegowie uwielbiają spędzać czas na świeżym powietrzu.

Kulinaria

Podczas pobytu w Bergen nie zapomnij spróbować lokalnych przysmaków. Dania rybne, takie jak świeżo wędzona makrela czy klippfisk (suszone dorsze), są niezwykle popularne. Oczywiście, nie można zapomnieć o słynnych norweskich wafelkach serwowanych z dżemem malinowym i bitą śmietaną.

Bergen to miejsce, które zachwyci każdego podróżnika. Niezależnie od tego, czy interesujesz się przyrodą, historią, czy kulturą, znajdziesz tu coś dla siebie. Przygotuj się na deszczową pogodę i zachwycające widoki, a Bergen na pewno zostawi w tobie niezapomniane wrażenia. Planuj swoją podróż, pakuj się i wyrusz w niezapomnianą przygodę w sercu Norwegii!

Artykuł inspirowany: https://travellikeagirl.pl/norweskie-bergen-i-okolice-co-zobaczyc-w-4-dni/