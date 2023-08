Kadry a HR – czy są tym samym? Podpowiadamy!

Dziś w świecie biznesu terminy „kadry” i „HR” często są używane zamiennie lub uważane za synonimy. Ale czy są one rzeczywiście tym samym? Jakie pełnią role w kontekście zarządzania personelem w firmie? Przyglądamy się bliżej tym pojęciom. Sprawdź, czym różni się dział kadr od HR-u w przedsiębiorstwie.

Czym zajmuje się dział kadr w firmie?

Dział kadrowy jest kluczowym elementem w każdej firmie, zajmując się wszelkimi sprawami formalno-prawnymi związanymi z zatrudnieniem pracowników. Jego głównym celem jest utrzymanie porządku w dokumentacji związanej z personelem oraz zapewnienie, że firma przestrzega obowiązujących przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Może odpowiadać m.in. za tworzenie umów o pracę, prowadzenie dokumentacji osobowej, kontrolę czasu pracy, wynagrodzeń, urlopów i rozwiązywanie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem kadry pracowniczej.

Co to jest HR i jakie są jego zadania?

HR, czyli dział zarządzania zasobami ludzkimi (ang. Human Resources), skupia się na szerokim spektrum działań związanych z zarządzaniem pracownikami. Dział ten angażuje się w planowanie strategiczne zasobów ludzkich, rekrutację i selekcję pracowników, szkolenia i rozwój, ocenę osiągnięć oraz strategie motywacyjne. HR jest kluczowym elementem w budowaniu zespół i kultury organizacyjnej. Jego głównym celem jest zapewnienie, że pracownicy są odpowiednio dobrani do wykonywanych zadań i zmotywowani. HR dba również o to, by personel rozwijał swoje umiejętności oraz przyczyniał się do osiągnięcia celów organizacji.

Najważniejsze różnice między kadrami a HR

Jak łatwo możesz zauważyć, najważniejszą różnicą między działem kadr a HR jest zakres ich obowiązków. Kadry skupiają się głównie na aspektach administracyjnych związanych z pracownikami, takich jak rejestrowanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie dokumentacji personalnej.

