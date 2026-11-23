Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:34 pm• Ciekawostki

Z czym pójść do znajomych, którzy zapraszają na świąteczną kolację? Pierwsza odpowiedź, jaka przychodzi do głowy, to butelka wina. Odruch jest dobry, tylko że przy butelce trzeba sobie odpowiedzieć na dwa pytania, o których łatwo zapomnieć w przedświątecznym zamieszaniu. Czy gospodarze w ogóle piją alkohol? I czy mają tę butelkę otworzyć jeszcze tego samego wieczoru?

Dlatego zamiast pojedynczej butelki lepiej przynieść zestaw. Obok wina stoi w nim coś bez alkoholu, a całość jest zapakowana jako prezent na później.

Czy gospodarze piją alkohol?

Jeśli gość tego nie wie, nie powinien zakładać, że tak. W części domów Wigilia jest z zasady bezalkoholowa. Gdzie indziej ktoś z domowników całkiem odstawił alkohol i nie ma ochoty tłumaczyć się z tego przy stole. Bywa też, że gospodarz po kolacji odwozi do domu starszych rodziców. Nikt nie uzna takiego wina za nietakt, ale gospodarze muszą wtedy podziękować za coś, z czego nie skorzystają.

Gość może po prostu zapytać kogoś z domowników, choćby przy okazji ustalania godziny. Jeżeli takie pytanie wydaje się niezręczne, zostaje rozwiązanie pośrednie. Obok wina gość stawia wtedy butelkę czegoś bez alkoholu, na przykład tłoczonego soku z sadu albo syropu z owoców. Gospodarze sami zdecydują, co i kiedy otworzą, a kierowca też dostanie coś dla siebie. Wino bezalkoholowe nie jest tu dobrym zamiennikiem, bo może zawierać śladowe ilości alkoholu, a dla kogoś, kto w ogóle nie pije, to istotna różnica.

Gdy wiadomo, że w tym domu nie pije się wcale, wino odpada. Dwie butelki dobrego soku albo sok i olej tłoczony na zimno z małej olejarni to wciąż porządny prezent, a pakuje się je dokładnie tak samo.

Przy soku przyda się rzut oka na etykietę, bo sok i nektar mają w przepisach określone definicje, a napój owocowy nie musi spełniać wymagań żadnego z nich. Do prezentu pasuje sok, najlepiej tłoczony, w szklanej butelce, która w pudełku wygląda obok wina równie dobrze.

Kiedy gości jest kilkoro, dobrze się umówić, kto co przynosi. Pięć butelek wina od pięciu osób łatwo przewidzieć, a potem trudno spamiętać, która była od kogo. Zestaw z sokiem albo olejem wyróżni się od razu.

Jak zmieścić butelkę i dodatek w jednym pudełku?

Najwygodniej w pudełku na dwie albo trzy butelki, w którym każda stoi osobno, oddzielona przekładką. Przekładka jest tu ważniejsza niż wzór na kartonie, bo bez niej szkło obija się o szkło przy każdym kroku na schodach, a etykiety się wycierają. Przed zakupem trzeba zmierzyć obie butelki. Sok z tłoczni bywa w butelce innego kształtu niż wino: wyższej, szerszej albo z grubszą szyjką. Z wymiarami wewnętrznymi przegródek porównuje się zawsze tę większą.

Taki zestaw nie wymaga pudełka robionego na zamówienie. Kartonowe pudełka na alkohol mają wersje na jedną, dwie i trzy butelki, z kartonu gładkiego albo falistego, a niektóre także z okienkiem lub z uchwytem. Okienko pokazuje etykiety, więc od progu widać, co jest w środku. Przy pełnych ściankach niespodzianka trwa do chwili otwarcia. Z uchwytem łatwiej donieść zestaw z parkingu na trzecie piętro, pod warunkiem, że konkretny model jest przewidziany na ciężar pełnych butelek, a to trzeba sprawdzić w jego opisie.

W pudełku na trzy butelki trzecia przegródka nie musi być na wino. Zmieści się w niej butelka oliwy, octu owocowego albo syropu, o ile ma podobną wysokość. Gospodarze dostają wtedy coś do kieliszka i coś do kuchni. Gdy przekładki brak albo trzyma się luźno, każdą butelkę owija się arkuszem papieru, żeby szkło nie stykało się ze szkłem.

Jeśli pudełko jest wyższe od butelek, nad szyjkami zostaje trochę miejsca na bilecik albo drewnianą zawieszkę z życzeniami. Tabliczka czekolady czy słoik konfitury już się tam nie zmieszczą. Gdy dodatków ma być więcej, lepszy jest niski kosz, w którym butelka leży, a obok stoją słoiki. Słodycze trafiają do niego w fabrycznych opakowaniach, a domowe pierniki w szczelnym woreczku do żywności, bo kosz jest tylko warstwą zewnętrzną.

Swoją drogą, samo pudełko też zostaje u gospodarzy. Solidne pudełko na butelki przyda się im jeszcze raz, kiedy sami pójdą z winem do kogoś w gości. Nie warto więc wybierać takiego, które rozklei się po jednym użyciu.

Kiedy i jak wręczyć prezent gospodarzom?

Prezent dla gospodarzy jest podziękowaniem za zaproszenie, a nie zapłatą za kolację, więc nie musi być drogi. Liczy się to, czy ktoś pomyślał o tych konkretnych gospodarzach i przyniósł wino, które lubią, albo sok z sadu, który znają z okolicy.

Przy powitaniu, jeszcze w przedpokoju, prezent wręcza się prosto do rąk gospodyni albo gospodarza. Nie stawia się go na nakrytym stole, bo nie ma tam na niego miejsca, i nie zostawia bez słowa przy wieszaku, bo do końca wieczoru nikt go nie zauważy.

Przy winie wystarczy jedno zdanie: że to na święta, na spokojniejszy wieczór. Zasady dobrego wychowania nie każą gospodarzom otwierać przyniesionego wina przy tej samej kolacji, bo menu i napoje mają już zaplanowane. Gość, który mówi to od razu, oszczędza im kłopotu i nie wypatruje potem, czy jego butelka pojawi się na stole. To samo dotyczy jedzenia. Konfitura czy pierniki w zestawie są na później, chyba że gospodarze sami o nie poprosili.

Bilecik albo zawieszka mówią, od kogo jest pudełko, bo w świątecznym przedpokoju zbiera się kilka paczek od różnych gości. Gdy przychodzi para albo cała rodzina, na bileciku powinny być imiona wszystkich, bo samo nazwisko przy kilku spokrewnionych gościach niewiele wyjaśnia. Jeśli sok pochodzi z małej tłoczni, a wino od konkretnego winiarza, na odwrocie zmieści się jeszcze zdanie o tym, skąd są. Gospodarze, którzy otworzą butelkę za tydzień, nie będą musieli zgadywać, od kogo ją dostali.

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