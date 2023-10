Co zamiast szamba na działce rekreacyjnej?

Napisane przez mikolajczarnecki• 2:45 pm• Ciekawostki

Zakup lub wynajem działki rekreacyjnej to obecnie niezwykle popularne rozwiązanie, na które decydują się osoby w każdym wieku. Jednym z wyzwań w przypadku nowych działek jest zadbanie o prawidłowe odprowadzanie ścieków. Jednym ze sposobów jest instalacja tradycyjnego szamba, ale coraz więcej osób poszukuje innych sprawdzonych opcji. O czym dokładnie mowa? Wyjaśniamy! Nabywając działkę rekreacyjną musimy wiedzieć, jakie niezbędne prace będzie trzeba wykonać, aby zapewnić sobie komfortowe warunki do wypoczynku. Ma to szczególne znaczenie jeśli zamierzamy rozbudować lub stworzyć od podstaw altanę, którą zaopatrzymy w toaletę. W takim przypadku naszym obowiązkiem jest dopełnienie wszelkich formalności i wymogów prawnych dotyczących m.in. prawidłowej gospodarki ściekowej.

Kanalizacja na działce rekreacyjnej – co trzeba wiedzieć?

Działki rekreacyjne nie mają najczęściej dostępu do gminnej sieci kanalizacyjnej, co oznacza, że ich użytkownicy muszą działać w tej materii we własnym zakresie. Większość tego typu terenów znajduje się bowiem poza miastem, a doprowadzenie kanalizacji byłoby nieopłacalne. Jeszcze dekadę temu jednym z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań było po prostu wykopanie dziury i wstawienie do niej tradycyjnego szamba, a więc zbiornika o charakterze zamkniętym. Minusem jest na pewno niewielka wydajność oraz to, że szambo musi być cyklicznie opróżniane, co wiąże się z dodatkowym wydatkiem. Tymczasem, posiadacze działek rekreacyjnych robią wiele, aby ograniczyć koszty ich eksploatacji, tym bardziej jeśli przebywają tam sporadycznie.

Jaka jest alternatywa dla tradycyjnego szamba?

To dlatego od lat coraz większe grono osób wybiera o wiele nowocześniejsze rozwiązanie jakim jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Do wyboru mamy wiele rodzajów, w tym oczyszczalnie z drenażem rozsączającym, filtrem roślinnym, piaskowym, osadem czynnym, a nawet ze złożem biologicznym. Wszystkie rodzaje łączy podobna budowa, tego typu przydomowe oczyszczalnie ścieków składają się głównie z rur oraz zbiornika. To właśnie w tym ostatnim, podzielonym najczęściej na komory, zachodzą reakcje z udziałem bakterii tlenowych i beztlenowych oraz innych pożytecznych mikroorganizmów, których zadaniem jest właśnie pozbywanie się nieczystości.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na działce – o czym pamiętać?

Decyzja o budowie oczyszczalni na działce rekreacyjnej musi być w pełni przemyślana. Należy określić swoje oczekiwania, ale też możliwości, a następnie zlecić wykonanie projektu oraz kosztorysu całej instalacji. Trzeba mieć świadomość, że jest to dość droga inwestycja, która jednak, o ile będziemy przebywać na działce często, zwróci się i to z nawiązką. Niewielkie przydomowe oczyszczalnie ścieków nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, lecz jedynie zgłoszenia prac we właściwym starostwie powiatowym. Zgłoszenie takie, wraz z pozostałymi dokumentami (mapą terenu, opisem technicznym, projektem instalacji itd.), należy dostarczyć minimum 30 dni przed startem planowanej inwestycji.

