Kończy się czas na korekty dokumentów rozliczeniowych

Zostały niespełna trzy tygodnie na składanie korekt dokumentów rozliczeniowych za lata 1999 – 2021. Termin mija 1 stycznia 2024 r. Po tej dacie będzie to możliwe jedynie na podstawie prawomocnej decyzji lub wyroku sądu.

– Warto jak najszybciej zweryfikować dokumenty rozliczeniowe, które zostały złożone do ZUS-u za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Poprawienie błędów i przekazanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skorygowanych deklaracji i raportów będzie możliwe tylko do 1 stycznia 2024 r. – przypomina Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

W przypadku skorygowania nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) za okresy od stycznia 2022 r. można składać w ciągu 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Po terminie zmiany tylko na podstawie wyroku sądu lub prawomocnej decyzji

Co istotne po upływie tych terminów, korekty lub pierwszorazowe dokumenty rozliczeniowe mogą być sporządzane tylko przez ZUS wyłącznie na podstawie prawomocnej decyzji, lub wyroku sądu.

– Jeszcze jedna ważna informacja, bo w sytuacji, kiedy minęło już 5 lat od dnia, w którym upłynął termin opłacenia składek zawartych w danej deklaracji i raporcie, to informacje umieszczone w dokumentach rozliczeniowych ewidencjonowane będą wyłącznie na kontach ubezpieczonych i nie będą miały wpływu na stan rozliczeń z płatnikiem składek – dodaje rzeczniczka. Dlatego ZUS zachęca płatników składek do przeanalizowania dokumentów rozliczeniowych za lata 1999 – 2021, gdyż zostało już niewiele czasu, aby je ewentualnie poprawić.

Możesz skorzystaj z pomocy ekspertów

W tym celu instytucja wysłała informacje do płatników składek na PUE ZUS, ponadto oddziały komunikują się z płatnikami czy biurami rachunkowymi, by przypomnieć o tym terminie, dodatkowo prowadzone są szkolenia, webinary czy dyżury telefoniczne, które mają pomóc płatnikom składek w weryfikacji rozliczeń oraz wyjaśnienia zasad korygowania dokumentów rozliczeniowych. – Każdy płatnik, który ma wątpliwości i będzie potrzebował pomocy może umówić się na e-wizytę z naszym doradcą płatnika składek, skontaktować telefonicznie pod nr tel. 22 560 16 00 lub osobiście odwiedzić placówkę ZUS – podpowiada Kopczyńska.

Jeśli dokumenty przedsiębiorca składa przez program Płatnik lub e-Płatnik, wówczas może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które ma w swojej bazie danych.

źródło: ZUS

