Do jakich aranżacji pasują firany panelowe? Poznaj ich największe zalety

Firany panelowe pojawiły się na rynku jakiś czas temu i szybko zdobyły dużą popularność. Sprawdzają się doskonale w różnych pomieszczeniach i pasują do wielu aranżacji. To naprawdę uniwersalne dekoracje okienne. Co jeszcze warto wiedzieć na ich temat? Jakie firany panelowe wybrać dla siebie? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Dlaczego firany panelowe cieszą się dużą popularnością?

Okazuje się, że firany panelowe mają całkiem sporo zalet. Przede wszystkim można je bez problemu dopasować do wielkości danego okna. Mają bowiem zróżnicowaną szerokość i wysokość. Mogą przykrywać okno w całości lub jedynie częściowo. Dzięki temu można np. wyeksponować kwiaty ustawione na parapecie.

Nie bez znaczenia jest również to, że firany panelowe są bardzo łatwe w montażu. Nie trzeba zaprzątać sobie głowy ich podpinaniem czy drapowaniem. Wystarczy wsunąć je na drążek karnisza i gotowe. Przy okazji świetnie prezentują się połączone z klasycznymi zasłonami.

Firany panelowe nie są też trudne do utrzymania w czystości. Pasują przy tym do wielu różnych aranżacji, nie tylko tych nowoczesnych.

W jakich wnętrzach można wykorzystać firany panelowe?

Wiele osób z pewnością zaskoczy fakt, że firany panelowe świetnie prezentują się w zasadzie w każdym pomieszczeniu. Wykorzystać je z powodzeniem można w salonie, pokoju dziecięcym, sypialni czy kuchni. Pasują do aranżacji nowoczesnych i klasycznych jednocześnie.

Nie jest więc prawdą to, że firany panelowe to rozwiązanie przeznaczone jedynie do nowoczesnych domów i mieszkań. Świetnie sprawdzają się również we wnętrzach rustykalnych, retro czy boho. Trzeba jedynie wybrać odpowiedni model.

Czym kierować się przy zakupie firan panelowych?

Co trzeba wziąć pod uwagę przy zakupie firan tego rodzaju? Duże znaczenie ma oczywiście materiał, z którego są wykonane.

Co trzeba wziąć pod uwagę przy zakupie firan tego rodzaju? Duże znaczenie ma oczywiście materiał, z którego są wykonane. Świetnie sprawdza się w tym przypadku batyst. To tkanina lekka, ale jednocześnie dość wytrzymała. Nie jest trudna do utrzymania w czystości. Przepuszcza do wnętrza sporo światła słonecznego, ale jednocześnie chroni przed ciekawskimi spojrzeniami osób trzecich.

Firany panelowe są zazwyczaj jasne, ale mogą być ozdobione, np. ażurem w ciekawym kolorze. Dopasować je należy zawsze do aranżacji wnętrza, w którym mają się docelowo znaleźć. Ich szerokość i długość należy dobrać odpowiednio do wymiarów okna.

