Gregorian Grace – Koncert Zabrze 2023 – Bilety

Gregorian Grace – Polska Trasa Koncertowa 2023 z premierowym programem, także w Zabrzu!

Krajowy zespół Gregorian Grace, po serii występów w Niemczech, Danii i Holandii, powraca do ojczyzny, przenosząc widzów w fascynujący świat chorału gregoriańskiego z nowym, unikatowym programem! W trakcie koncertu będzie można usłyszeć starożytne melodie oraz harmonię współistnienia różnych wyznań. W repertuarze, oprócz oryginalnej, średniowiecznej muzyki chorałowej, znajdą się światowe przeboje pop, blues i rock, takie jak Ameno (Era), Hallelujah (Leonard Cohen), Sound of Silence (Simon & Garfunkel), Knocking on Heaven’s Door (Bob Dylan) oraz wiele innych, które połączone z tajemniczym śpiewem gregoriańskim stworzą tego wieczoru prawdziwe arcydzieła!

Podczas koncertu wystąpią utalentowani śpiewacy, dzięki którym widzowie będą mogli zanurzyć się w bogactwie barw ludzkiego głosu: od wysokiego sopranu i wokaliz głosem białym, przez kontratenor, aż do głębokiego, mistycznego basu gardłowego. Wizualne i dźwiękowe efekty elektroniczne oraz wirtuozowskie improwizacje zespołu instrumentalistów na żywo dodatkowo pobudzą wyobraźnię publiczności!

Koncert Gregorian Grace w mieście Zabrzeto niezrównana okazja do zanurzenia się w delikatności gregoriańskiego brzmienia i odkrycia na nowo znanej muzyki. To wyjątkowe doświadczenie, które po prostu trzeba przeżyć!

Uwaga! Informacje dotyczące wejść na widownię:

