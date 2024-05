Jaki olejek eteryczny na katar? Porównujemy produkty!

Napisane przez mikolajczarnecki• 4:32 pm• Ciekawostki

Aromaterapia pomaga łagodzić różnego rodzaju dolegliwości. Inhalacje niektórymi olejkami eterycznymi mogą zmniejszać katar, który wynika m.in. z infekcji górnych dróg oddechowych albo alergii. Warto jednak wiedzieć, jaki olejek wybrać, by mieć gwarancję jego bezpieczeństwa i skuteczności. W tym artykule pod lupę bierzemy składy olejków eterycznych.

Jakie olejki eteryczne działają na katar?

Olejki eteryczne mogą przeciwdziałać katarowi na kilka różnych sposobów. To zasługa naturalnych ekstraktów roślinnych, które mają właściwości:

antybakteryjne,

przeciwwirusowe,

antyalergiczne,

przeciwzapalne,

rozrzedzające wydzieliny,

wykrztuśne,

zmniejszające obrzęk błon śluzowych.

Do najpopularniejszych olejków eterycznych na katar zaliczamy przede wszystkim olejek rozmarynowy, tymiankowy, cytrynowy, eukaliptusowy, miętowy, lawendowy, sosnowy/świerkowy, cynamonowy, kamforowy i z drzewa herbacianego.

Stosowanie olejków eterycznych na katar

Zależnie od składu olejki eteryczne na katar można stosować w różny sposób, zarówno do inhalacji leczniczych (przy użyciu specjalnego dyfuzora do aromaterapii) oraz do kąpieli, jak i miejscowo (jako dodatek do kremu, balsamu albo olejku do ciała).

Pamiętaj, że olejki eteryczne aplikowane na skórę wymagają rozcieńczania! Powinny też spełniać przepisy prawne regulujące branżę kosmetyczną w Polsce. Na opakowaniu tego rodzaju produktów obowiązkowo musi znaleźć się skład (INCI). Często jest zapisany małym drukiem.

Stosując olejki eteryczne na katar, miej na uwadze, że stanowią one jedynie wsparcie właściwych metod leczniczych. Jeżeli borykasz się z infekcją górnych dróg oddechowych albo alergią, w pierwszej kolejności odwiedź lekarza.

Wybór olejku eterycznego na katar – zwróć uwagę na skład produktu

Olejki eteryczne (także na katar) stanowią popularne preparaty, które są dostępne zarówno w aptekach, jak i w sklepach stacjonarnych oraz online. Nierzadko to produkty w atrakcyjnie niskich cenach, które, niestety, idą w parze także z niską jakością.

Wysokiej jakości olejki eteryczne pozyskuje się metodą destylacji: wodą lub parą wodną. W przypadku olejków eterycznych na bazie cytrusów dopuszczalna jest również metoda mechaniczna (tłoczenie na zimno). Te metody produkcji są droższe od wykorzystywania chemicznych rozpuszczalników, takich jak Dipropylene Glycol czy Isopropyl Mirystate. Lepiej wystrzegać się ich w składzie produktów, które chcesz wdychać lub aplikować je na skórę. Szukaj olejków o stuprocentowo naturalnych składach.

Jeżeli w recepturze Twojego olejku eterycznego znajdują się sztuczne substancje zapachowe (np. parfum), oznacza to, że nie masz do czynienia z prawdziwym olejkiem eterycznym. Jak uchronić się przed fałszerstwem? Sięgaj po certyfikowane produkty, np. z certyfikatem CPTG™, który potwierdza, że olejki eteryczne wytwarza się zgodnie z najwyższymi standardami jakości, czystości i bezpieczeństwa.

Olejki eteryczne Doterra – porównanie produktów na katar

Jeśli stawiasz na jakość produktów, które w naturalny sposób mają pomóc Ci uporać się z katarem, zwróć uwagę na olejki eteryczne marki Doterra. Producent poddaje je rygorystycznym testom laboratoryjnym, których wyniki możesz sprawdzić online. Co ważne, weryfikacji jakości podlega każda partia olejków.

Dowiedz się więcej o marce: https://wybieramykolagen.pl/doterra

Na katar polecamy w szczególności

W ofercie marki Doterra znajdziesz zarówno jedno-, jak i wieloskładnikowe olejki eteryczne, które gwarantują synergiczne przeciwdziałanie katarowi. Zamówisz je w korzystnych cenach na https://wybieramykolagen.pl/naturalne-olejki-eteryczne .

Poniżej porównujemy 4 różne olejki eteryczne, które warto wziąć pod uwagę.

1. Olejek Doterra Air – zawiera 7-składnikową kompozycję opracowaną specjalnie z myślą o zdrowiu górnych dróg oddechowych i swobodnym oddychaniu. Wśród nich znajduje się m.in. olejek z eukaliptusa, drzewa herbacianego, cytryny oraz mięty pieprzowej. Całość przekłada się na orzeźwiający, a jednocześnie wyciszający zmysły zapach. Olejek charakteryzuje się dużą wydajnością: 1 buteleczka zawiera 300 kropel, a do dyfuzora potrzebujesz zaledwie 2 krople.

2. Olejek Doterra On Guard – za sprawą olejków z eukaliptusa i rozmarynu nie tylko ułatwia oddychanie, ale również wspiera odporność. To zasługa antyseptycznych i przeciwzapalnych olejków: z cynamonu i goździków. Dodatek olejku z dzikiej pomarańczy nadaje mu energetyzujący, bardzo przyjemny zapach. Ten olejek również cechuje wysoka wydajność.

3. Olejek Doterra Deep Blue – składa się z aż 8 składników, wśród których znajduje się m.in. olejek kamforowy, miętowy i golteriowy. Wspólnie pomagają oczyszczać górne drogi oddechowe, działają kojąco oraz relaksująco. Taki wariant przypadnie do gustu wielbicielom słodkich, kwiatowych zapachów – zawiera olejek z osmantusa i ylang-ylang.

4. Olejek Doterra Balance – jego świeży, leśny aromat pomaga odetchnąć pełną piersią. Możesz używać go nie tylko podczas kataru, ale również na co dzień, gdy chcesz się zrelaksować, m.in. w trakcie jogi albo medytacji. Wśród 5 składników znajduje się olejek eteryczny z liści świerku i wrotyczu marokańskiego.

Jaki olejek eteryczny na katar? Podsumowanie

Olejki eteryczne mogą łagodzić katar i poprawiać samopoczucie, jeśli wybierasz wysokiej jakości produkty od zaufanych marek. Stawiaj na olejki eteryczne, które mają w 100% naturalne, szczegółowo opisane składniki. Unikaj tych, których skład jest niejasny lub występują w nim zbędne dodatki: rozpuszczalniki oraz sztuczne substancje zapachowe.

Chcesz zadbać szerzej o swój dobrostan fizyczny i psychiczny? Sprawdź więcej wyselekcjonowanych produktów wellness na Wybieramy Kolagen , a wśród nich m.in. kolageny do picia, kosmetyki do pielęgnacji ciała i wiele innych.

