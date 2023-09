Kocioł Elektrociepłowni Fortum w Zabrzu przebadany robotem Gecko

Kończący się właśnie doroczny postój bloku w Elektrociepłowni Fortum w Zabrzu dał możliwość zajrzenia do kotła, weryfikacji stanu technicznego, w tym wykonania pomiarów grubości ścianek orurowania. Kluczowe zadanie w ramach inspekcji powierzyliśmy w tym roku robotowi Gecko. Urządzenie to dokonuje precyzyjnych pomiarów grubości rur prowadząc badanie co 10 milimetrów w trzech punktach na promieniu 160 stopni. Jak sama nazwa wskazuje, urządzenie niczym jaszczurka wspinało się po ścianach rurowych kotła w celu wykonania niezbędnych prac inspekcyjnych. Taki robot jest w zabrzańskiej elektrociepłowni po raz pierwszy. Celem wykorzystania robota do pomiaru grubości rur jest maksymalne zwiększenie dokładności diagnostyki orurowania, a gęsta siatka pomiarowa i mechaniczny pomiar zdecydowanie poprawiają szybkość i jakość diagnostyki.

Kocioł zabrzańskiej elektrociepłowni ma wysokość ponad 42 metrów, czyli blisko 15 piętrowego wieżowca. Wewnątrz kotła skontrolowaliśmy wszystkie możliwe do sprawdzenia rury, których łączna długość to blisko 6 kilometrów. Wykorzystanie takiego robota poprawia bezpieczeństwo osób, które standardowo zajmują się wykonaniem tego typu prac, zwiększa dokładność diagnostyki, zmniejsza ryzyko awarii w sezonie ciepłowniczym – mówi Andrzej Starzyński, kierownik Elektrociepłowni Fortum w Zabrzu. Inspekcje urządzeń wewnątrz kotła mogą być przeprowadzone tylko w okresie, kiedy blok jest wygaszony. Wykonane badanie jest elementem przygotowań do nadchodzącego sezonu jesienno-zimowego, a wnioski z badania i podjęte w związku z nimi działania zwiększą bezpieczeństwo pracy elektrociepłowni.

Tego typu pełzający robot w ciągu minuty jest w stanie zebrać dane z obszaru o rozmiarze ponad 2,5 metra kwadratowego. Wyniki analiz posłużyły ekspertom Fortum do dokładnego określenia zakresu prac w czasie remontu letniego. Postój bloku Elektrociepłowni Fortum w Zabrzu, podczas którego wykonujemy niezbędne prace remontowe, jest czynnością typową i cykliczną oraz planowaną z wyprzedzeniem. W czasie postoju Elektrociepłowni w Zabrzu zapotrzebowanie na ciepło do produkcji ciepłej wody dla mieszkańców Zabrza i Bytomia pokrywają kotły szczytowe w Zabrzu i Bytomiu. W drugiej połowie września zabrzańska elektrociepłownia wraca do pracy i produkcji energii elektrycznej oraz ciepła.