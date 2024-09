Kombinezon damski idealny wybór do casualowego i smart casualowego stylu

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:41 pm• Ciekawostki

Niezależnie od tego, czy preferujesz casualowy, czy smart casualowy styl są takie ubrania, które świetnie podkreślą Twoją sylwetkę i wpisują się w aktualne trendy. Warto zdecydować się na kombinezony damskie, które dostępne są w wielu modnych fasonach i kolorach. Możesz wybrać je do codziennej aktywności. Modele smart casulowe będą odpowiednie nawet do pracy. Poznaj najciekawsze propozycje.

Kombinezon z nogawkami wide legs – idealny wybór do każdej figury

Niezależnie od tego, jaka jest Twoja figura, damski kombinezon wide legs będzie dla Ciebie świetnym wyborem. Szerokie nogawki nie tylko równoważą proporcje, ale i wydłużają optycznie sylwetkę. Niezależnie od tego czy masz figurę typu jabłko, gruszka, kolumna, czy klepsydra, w takim outficie będziesz się świetnie czuła. Polecamy choćby kombinezony wide legs dwukolorowe z dekoltem kopertowym oraz szerokimi nogawkami. Góra kontrastująca z dołem świetnie się prezentuje. Możesz postawić na niezwykle kobiece połączenie fuksji i czerni. Ten pierwszy kolor podkreśli biust, z kolei czerń wysmukli optycznie biodra i uda. Do pracy, gdzie obowiązuje formalny dress code, świetnie sprawdzi się kombinezon elegancki w kolorze czarnym. Nogawki wide legs i szerokie krótkie rękawki oraz dekolt w literę V i delikatny pasek z klamrą to świetne połączenie. Dodatkowo do takiego kombinezonu wybierz marynarkę typu oversize lub model taliowany. Będziesz prezentować się stylowo i zarazem profesjonalnie.

Kombinezony ze spodniami typu cygaretki – podkreśl zgrabne nogi i łydki

Jeżeli chcesz podkreślić swoje nogi oraz zgrabne łydki, to świetnie sprawdzi się kombinezon ze spodniami typu cygaretki. W tym przypadku góra może mieć dekolt w kształcie litery V bądź kopertowy. Kombinezon z nieco krótszymi nogawkami świetnie prezentuje się w zestawieniu z czółenkami typu peep toe, ale i sandałkami z cienkimi paseczkami. Taki kombinezon może być wyposażony w rękawy 3/4, długie, krótkie czy też zapinane. Można do niego dobrać kardigan, płaszcz typu prochowiec, czy też trencz w chłodniejszy dzień.

Damski kombinezon na każdą okazję i na co dzień

Kombinezon damski w wersji casualowej może być wykonany z welurowego materiału. Taki model świetnie się prezentuje zarówno do butów typu sneakersy, jak i czółenek. Można więc z nim stworzyć stylizację w nieco sportowym stylu, ale i z nutą elegancji. Kombinezon może być wyposażony w delikatny ściągacz w pasie, podkreślający talię. Model bawełniany z elastanem i asymetrycznym zamkiem doskonale się sprawdzi. Takie kombinezony możecie znaleźć w ofercie na stronie: tono.pl/pol_m_Odziez-damska_Kombinezony-damskie-167.html.

