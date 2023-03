Koncert Tribute to Adele Zabrze – 2023 – Bilety

Kiedy: 7 maja 2023, godzina 19:00

Dom Muzyki i Tańca – Zabrze, ul. Gen. de Gaullea 17



Koncert „Someone Like You – Pieśni Adele” to niezrównane wydarzenie muzyczne na żywo, w którym usłyszymy zadziwiający wokal, zdumiewająco uzdolniony zespół i imponujący repertuar wszystkich ulubionych przebojów Adele, w tym utworów z jej najnowszego albumu „30”. Katie Markham, artystka wybrana przez samą Adele podczas specjalnego programu BBC Grahama Nortona, doskonale oddaje ducha oryginałów, prezentując zarówno potężne partie wokalne, jak i intymne akustyczne ballady.

The Adele Songbook to spektakl obowiązkowy dla każdego miłośnika twórczości Adele, doskonale oddający esencję jej czterech albumów. Przygotuj się, aby na nowo zakochać się w piosenkach, które porwały nasze serca, takich jak Make You Feel My Love, Someone Like You, Rolling In The Deep oraz Skyfall… oraz odkryć nowe muzyczne perełki, takie jak 'Easy On Me’, 'I Drink Wine’, 'Oh My God’ i wiele więcej!

Zapewnij sobie bilet na to wyjątkowe wydarzenie w mieście Zabrze na stronie www.KupBilecik.pl i pozwól się porwać magicznej atmosferze koncertu, który przeniesie Cię w świat niezapomnianych utworów Adele.