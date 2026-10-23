Kwesta „Bliźniemu Swemu” na cmentarzach w Zabrzu. 1 listopada wolontariusze będą zbierać datki dla potrzebujących

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 11:17 am• Ważne w mieście

W dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada 2026 roku, na zabrzańskich cmentarzach odbędzie się coroczna kwesta „Bliźniemu Swemu”. Wolontariusze będą zbierać pieniądze na pomoc osobom bezdomnym, samotnym matkom z dziećmi oraz ludziom żyjącym w skrajnym ubóstwie. Zbiórkę organizuje zabrzańskie koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Kwesta na cmentarzach w Zabrzu. Kto będzie zbierał datki?

W niedzielę, 1 listopada, osoby odwiedzające groby bliskich na zabrzańskich nekropoliach spotkają wolontariuszy z puszkami kwestarskimi. To kolejna edycja zbiórki organizowanej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie.

W akcję zaangażują się przedstawiciele władz miasta, pracownicy, członkowie i sympatycy Towarzystwa, a także młodzież z zabrzańskich szkół.

Cały dochód z kwesty zostanie przeznaczony na działalność statutową organizacji, która pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Na których cmentarzach w Zabrzu odbędzie się zbiórka?

Kwesta „Bliźniemu Swemu” zostanie przeprowadzona na cmentarzach związanych z pięcioma zabrzańskimi parafiami.

Parafia św. Andrzeja Apostoła – cmentarze przy ul. Wolności, ul. Staromiejskiej i ul. Pokoju.

Parafia św. Józefa – cmentarze przy ul. Ptasiej i ul. Czołgistów.

Parafia św. Anny – cmentarz przy ul. Czołgistów.

Parafia św. Macieja Apostoła – cmentarz przy ul. Kondratowicza.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – cmentarz przy ul. kard. Wyszyńskiego 14.

Organizatorzy nie podali dokładnych godzin prowadzenia zbiórki.

Zebrane pieniądze pomogą osobom bezdomnym i rodzinom w kryzysie

Środki przekazane przez odwiedzających cmentarze zostaną wykorzystane na pomoc osobom korzystającym z placówek prowadzonych przez zabrzańskie koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do matek z dziećmi, bezdomnych kobiet i mężczyzn oraz osób znajdujących się w kryzysie i żyjących w skrajnym ubóstwie.

Kwesta jest organizowana co roku w dniu Wszystkich Świętych. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy osoby odwiedzające zabrzańskie cmentarze mogą przy okazji wizyty na grobach bliskich wesprzeć działalność lokalnej organizacji pomocowej.

Tegoroczna zbiórka odbędzie się w niedzielę, 1 listopada 2026 roku.

źródło: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie, komunikat organizatora.

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