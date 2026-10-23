Kwesta „Bliźniemu Swemu” na cmentarzach w Zabrzu. 1 listopada wolontariusze będą zbierać datki dla potrzebujących

W dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada 2026 roku, na zabrzańskich cmentarzach odbędzie się coroczna kwesta „Bliźniemu Swemu”. Wolontariusze będą zbierać pieniądze na pomoc osobom bezdomnym, samotnym matkom z dziećmi oraz ludziom żyjącym w skrajnym ubóstwie. Zbiórkę organizuje zabrzańskie koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
Kwesta na cmentarzach w Zabrzu. Kto będzie zbierał datki?
W niedzielę, 1 listopada, osoby odwiedzające groby bliskich na zabrzańskich nekropoliach spotkają wolontariuszy z puszkami kwestarskimi. To kolejna edycja zbiórki organizowanej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie.
W akcję zaangażują się przedstawiciele władz miasta, pracownicy, członkowie i sympatycy Towarzystwa, a także młodzież z zabrzańskich szkół.
Cały dochód z kwesty zostanie przeznaczony na działalność statutową organizacji, która pomaga osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Na których cmentarzach w Zabrzu odbędzie się zbiórka?
Kwesta „Bliźniemu Swemu” zostanie przeprowadzona na cmentarzach związanych z pięcioma zabrzańskimi parafiami.
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Parafia św. Andrzeja Apostoła – cmentarze przy ul. Wolności, ul. Staromiejskiej i ul. Pokoju.
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Parafia św. Józefa – cmentarze przy ul. Ptasiej i ul. Czołgistów.
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Parafia św. Anny – cmentarz przy ul. Czołgistów.
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Parafia św. Macieja Apostoła – cmentarz przy ul. Kondratowicza.
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Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa – cmentarz przy ul. kard. Wyszyńskiego 14.
Organizatorzy nie podali dokładnych godzin prowadzenia zbiórki.
Zebrane pieniądze pomogą osobom bezdomnym i rodzinom w kryzysie
Środki przekazane przez odwiedzających cmentarze zostaną wykorzystane na pomoc osobom korzystającym z placówek prowadzonych przez zabrzańskie koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do matek z dziećmi, bezdomnych kobiet i mężczyzn oraz osób znajdujących się w kryzysie i żyjących w skrajnym ubóstwie.
Kwesta jest organizowana co roku w dniu Wszystkich Świętych. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy osoby odwiedzające zabrzańskie cmentarze mogą przy okazji wizyty na grobach bliskich wesprzeć działalność lokalnej organizacji pomocowej.
Tegoroczna zbiórka odbędzie się w niedzielę, 1 listopada 2026 roku.
źródło: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie, komunikat organizatora.
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.