Letnie Chillouty w Szybie Maciej: Wakacyjne Spotkania w Zabrzu!

Na dziedzińcu Szybu Maciej w sercu Zabrza, tradycja letnich chilloutów zdobywa coraz większe uznanie. Gdy termometry wskazują na coraz wyższe temperatury, miejscowi i turyści zbierają się tutaj, by celebrować atmosferę wakacyjnego relaksu. Do 1 września, co piątek, począwszy od 18:00, dziedziniec tętni życiem dzięki bogatym atrakcjom, które z pasją tworzą organizatorzy. A aromatyczne potrawy, prosto z rąk Szefa Kuchni, tylko potęgują to wyjątkowe doświadczenie.

Niezależnie od pogody, nie ma lepszej wiadomości niż ta o bezpłatnym wstępie na to unikalne wydarzenie. Chcąc zgłębić szczegóły czy poszukać inspiracji na spędzenie wieczoru, zapraszam na oficjalną stronę: https://szybmaciej.pl/chillout-2023/.

Ale to nie koniec wakacyjnych atrakcji w Zabrzu! Sobota w Ogródku Letnim Bistro Szyb Maciej przeniesie Was w muzyczne rejony różnorodnych gatunków. Od 19:00 do 21:00 artystyczne dusze – soliści, dynamiczne duety i pełne pasji zespoły – zapewnią niesamowite brzmienie i niezapomniane chwile. Aktualności dotyczące tego, kto zagości w Ogródku, znajdziecie na dedykowanej stronie na Facebooku. Zaplanujcie swój weekend w rytmie Zabrza!

źródło: um zabrze