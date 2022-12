Maszyny czyszczące – czym kierować się przy wyborze?

Wybór maszyny czyszczącej jest decyzją, która będzie miała wpływ na to, ile czasu, energii i pieniędzy poświęcisz na utrzymanie czystej podłogi w danym obiekcie. Wielkość powierzchni, jej rodzaj oraz miejsce użytku to kwestie, które powinny być brane pod uwagę w procesie decyzyjnym. Poznaj maszyny czyszczące i wskazówki, czym kierować się przy ich wyborze.

Maszyny czyszczące – jak wybrać właściwe urządzenie?

Podejmij decyzję, czy lepiej kupić, czy też wynająć maszynę czyszczącą

Poznaj maszyny rozróżniane ze względu na rodzaj powierzchni

Maszyna kablowa, czy bateryjna? Odkryj różnice

Maszyna czyszcząca – kupić czy wynająć?

Pierwszą podstawową kwestią jest, czy lepszą decyzją okaże się zakup, czy wynajem maszyny czyszczącej. W niektórych przypadkach wystarczy wypożyczyć sprzęt na kilka godzin, zamiast ponosić koszt jej zakupu. Wynajem będzie lepszym rozwiązaniem, gdy dany obiekt nie wymaga codziennego i bardzo dokładnego sprzątania. Przykładem takich miejsc są na przykład hale magazynowe, zakłady produkcyjne czy obiekty eventowe używane sporadycznie.

Maszyny czyszczące to jednak bardzo dobre rozwiązanie w chwili, gdy masz do sprzątania podłogę o powierzchni ponad 50 metrów kwadratowych, a musi być ona nie tylko czysta, ale i sterylna, na przykład przez wzgląd na kontakt z żywnością czy medyczny charakter placówki. Maszyny czyszczące mogą być zakupione również w chwili, gdy posadzka jest pokryta linoleum czy gresem – nowoczesny sprzęt bez trudu poradzi sobie z taką powierzchnią. Dobrym rozwiązaniem, by zakupić maszynę, będzie też sytuacja, gdy nie masz dużych środków na sprzątanie obiektu oraz wielu osób, które mogłyby się tym zająć. Profesjonalne maszyny czyszczące pomogą posprzątać dużą powierzchnię przy pomocy jednego pracownika bez specjalistycznych uprawnień.

Wybór maszyny czyszczącej ze względu na powierzchnię

Jednym ze sposobów na wybór odpowiedniej maszyny czyszczącej jest dobieranie jej ze względu na przeznaczenie i rodzaj powierzchni. Każda posadzka wymaga nieco innej pielęgnacji. Szorowarki jednotarczowe przypominają pod względem obsługi zwykłego mopa. Sprawdzą się w niewielkich pomieszczeniach, w których manewrowanie dużym sprzętem byłoby kłopotliwe. Te urządzenia będą odpowiednie do zastosowania na różnych podłożach.

W przypadku powierzchni wykonanych z materiału podatnych na uszkodzenia i porysowania warto użyć froterki. Działanie tej maszyny opiera się nie tylko na czyszczeniu, ale i konserwowaniu podłoża. Przydatnym urządzeniem w miejscach wymagających polerowania jest natomiast polerka. Nie tylko wyczyści dokładnie daną powierzchnię, ale i nada jej połysk. Z kolei specjalistyczne odkurzacze przypominają sprzęty używane w warunkach domowych, ale odznaczają się zdecydowanie większą mocą. Poradzą sobie z zabrudzonymi powierzchniami w krótkim czasie. I na koniec – automat szorująco-zbierający. To większa wersja szorowarki jednotarczowej. Nie tylko domywa zabrudzenia, ale też oczyszcza posadzkę z brudnej wody.

Wybór maszyny czyszczącej ze względu na zasilanie

Jeszcze jedną decyzją do podjęcia w zakresie maszyny czyszczącej jest to, jaki ma mieć rodzaj zasilania. Nie w każdym miejscu dostępne będzie gniazdko lub korzystanie z niego może okazać się utrudnione. Właśnie z tego względu rozróżnia się dwa rodzaje maszyn – kablowe oraz bateryjne.

Kablowe maszyny czyszczące wyposażone są w kabel do gniazdka i po podłączeniu do prądu będą gotowe do użycia. Takie sprzęty wyróżniają się niewielkimi gabarytami oraz niższą wagą. Warto zwrócić jednak uwagę na długość przewodu – im jest on dłuższy, tym wygodniej korzysta się z maszyny. Alternatywą są bateryjne maszyny czyszczące. Należy je naładować kilka godzin przed użyciem. Ze względu na baterię sprzęt jest cięższy, ale pozwala na większą swobodę ruchów w trakcie sprzątania. Maszyny kablowe są także bezpieczne dla osób znajdujących się wokół – brak kabla obniża występowanie potencjalnych niebezpieczeństw. Dlatego chętnie wykorzystywane są w miejscach, gdzie znajduje się dużo ludzi.