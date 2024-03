Modne oprawki korekcyjne

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:49 pm• Ciekawostki

Szukasz dla siebie nowych okularów? Do idealna okazja, by coś zmienić i sprawić sobie stylowy dodatek. Nie jesteś pewna jakie oprawki korekcyjne się teraz nosi? Dobrze trafiłaś! Sprawdź razem z nami najnowsze trendy i zasady doboru oprawek do różnych typów urody.

Okulary korekcyjne – przyjemne z pożytecznym

Znakiem czasów jest fakt, że większość z nas zmaga się z którąś z wad wzroku, a należą do nich:

– krótkowzroczność

– dalekowzroczność

– astygmatyzm

– starczowzroczność

Bez względu na rodzaj wady wzroku, okulary są rozwiązaniem oczywistym i najprostszym. Trwałe i dobrej jakości – będą Ci służyć przez długi czas. Dlatego warto poświęcić nieco więcej uwagi na stosowny wybór, by później cieszyć się satysfakcją z gustownego dodatku. W odniesieniu do wad wzroku, znaczenie mają soczewki okularowe. Oprawki możesz wybierać zgodnie z własnymi upodobaniami.

O tym, czy potrzebujesz nosić plusy, minusy czy cylindry – dowiesz się podczas badania wzroku u optometrysty lub okulisty. Nie wiesz jak często badać wzrok? Poradniki, takie jak ten: https://www.wokularach.pl/blog/badanie-wzroku-jak-czesto-nalezy-je-wykonywac zalecają, by wykonywać badanie co dwa lata.

Starczowzroczność, fachowo nazywana prezbiopią, to problem charakterystyczny dla wieku dojrzałego. Bardzo często po przekroczeniu czterdziestki, stopniowemu osłabieniu ulega akomodacja oka. Stąd też wynika specyficzny odruch odsuwania od oczu telefonu czy etykiety, którą chcemy odczytać. Dla osób dotkniętych prezbiopią przeznaczone są okulary progresywne. Ich istotą jest działanie wspomagające akomodację. Dzięki temu nie musisz mieć osobnych par okularów do bliży i dali. Tu sprawdzisz ile kosztują okulary progresywne.

Oprawki, które odmładzają

Oprawki na czasie mają tę niepodważalną zaletę, że mogą fantastycznie ujmować lat. Bieżące trendy odzwierciedlają się w fasonach i materiałach, z których wytwarzane są okulary, a czasem także w kolorach. Jedną z bardziej interesujących propozycji, są oprawki okrągłe. Zobacz jak wiele możliwości stwarza ten typ okularów: https://www.wokularach.pl/okulary-korekcyjne-okragle.

Popularnie nazywane „lenonkami”, pojawiły się w modzie w latach 70. ubiegłego wieku. Dziś ponownie święcą triumfy, bowiem jest to kształt, który korzystnie oddziałuje na wizerunek u reprezentantów większości typów urody.

Okrągłe oprawki znakomicie łagodzą ryzy twarzy. Ich masywność ma jednak kluczowe znaczenie, bo dzięki temu możliwe jest szerokie spektrum efektów. Cienkie, druciane oprawki o szlachetnym złotym połysku, stanowią kwintesencję glamour. Subtelnie podkreślają kobiecość i nienachalną elegancję. Gdy porównasz to z wyrazistymi oprawkami w okrągłym kształcie, o głęboko nasyconym kolorze – zaskoczy Cię nowatorskie odkrycie własnego wizerunku.

Modne oprawki – dlaczego warto je wybierać?

Okulary są nam potrzebne bezdyskusyjnie. Dlaczego by więc nie wykorzystać tej sposobności i nie sprawić sobie pięknego dodatku? Dobrze dobrane oprawki mogą zdziałać niesamowite rzeczy. Dobitnym dowodem na wspaniałe korzyści stylizacyjne, wynikające ze stylowych okularów, jest popularność zerówek.

Wielu użytkowników chce nosić wybrane modele oprawek, mimo braku wady wzroku. Można to zrobić bez problemu, bowiem każde oprawki można wyposażyć w szkła pozbawione mocy optycznej. Warto wybierać modne oprawki korekcyjne, bo atrakcyjny wygląd to jednocześnie większa pewność siebie. Szalenie modnym w ostatnim czasie wariantem okularów korekcyjnych, są oprawki transparentne. Zwróć uwagę, że transparentność może, ale nie musi wcale oznaczać bezbarwności. Zachwycające są modele o delikatnym pastelowym zabarwieniu.

