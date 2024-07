Na jakie parametry zwrócić uwagę wybierając agregat do piany PUR?

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:22 pm• Ciekawostki

Najpopularniejszym rodzajem urządzeń stosowanych w branży izolacyjnej do nanoszenia takich materiałów, jak piana PUR, są agregaty. To sprzęt, dzięki któremu substancje zostaną wymieszane, podgrzane i pod odpowiednim ciśnieniem przetransportowane do końcówki, którą można zaaplikować je na daną powierzchnię. Zobacz, na jakie parametry oraz udogodnienia warto zwrócić uwagę podczas zakupu tego urządzenia.

Maksymalny przepływ oraz ciśnienie przepływu

Maksymalny poziom przepływu oraz jego ciśnienie to podstawowe parametry, które informują o wydajności danego urządzenia. Przekładają się one na możliwą do uzyskania szybkość pracy, a także rodzaj materiałów, jakie będzie można aplikować. Mniejsze urządzenia uzyskują przykładową maksymalną wydajność natryskiwania 9 kg/min, natomiast modele bardziej wydajne – nawet 13,6 kg/min. Wysokiej jakości agregaty do natrysku piany PUR renomowanego producenta znajdziesz tutaj: https://matflex.eu/agregaty-do-piany-pur/.

Wymiary urządzenia

Z wydajnością sprzętu wiążą się również jego wymiary. Modele o większych możliwościach są cięższe, większe i, co za tym idzie – także trudniejsze w transporcie. Jeśli potrzebujesz agregatu, który sprawdzi się w pracy na mniejszych przestrzeniach oraz nie będzie problematyczny w przesuwaniu, wybierz modele mobilne, na kołach. Oprócz tego, że dobrze sprawdzają się w niewielkich pomieszczeniach, są chętnie wybierane przez wykonawców do wykonywania drobnych prac czy poprawek na większych terenach.

Panel obsługi

Nowoczesne agregaty wyposażone są w moduły wyświetlacza z ekranem dotykowym ADM. Sprawia to, że obsługa urządzenia jest intuicyjna i znacznie łatwiejsza niż w przypadku starszych modeli. Dostęp do danych dotyczących pracy urządzenia, a także wszystkich funkcji związanych z natryskiem jest możliwy z poziomu jednego panelu. Daje to szerokie możliwości automatyzacji pracy, a także analizy jej wydajności i wdrażania efektywniejszych rozwiązań na co dzień. Doskonałym przykładem nowoczesnych i funkcjonalnych agregatów do natrysku piany PUR są urządzenia marki Graco, które kupisz w sklepie Matflex https://matflex.eu/.

Zdalne sterowanie

Agregaty Graco współpracują z aplikacją Reactor Connect. Urządzenie zdalnie dostarcza dane oraz raporty dotyczące wykonywanych zadań. Znacznie poszerza to możliwości wykorzystania go przez użytkownika. Operator jest w stanie zdalnie wydawać polecenia maszynie, a także w czasie rzeczywistym reagować na wszelkie problemy. Większa ilość uzyskiwanych danych pozwala na szerszą optymalizację codziennej pracy.

