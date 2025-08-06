Najczęstsze usterki pralek i jak je rozpoznać

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 8:40 pm• Ciekawostki

Pralka to jedno z najważniejszych urządzeń w każdym domu, ale jak każdy sprzęt AGD, może czasem ulec awarii. Zamiast od razu wpadać w panikę, warto dowiedzieć się, jak rozpoznać najczęstsze problemy i kiedy można spróbować rozwiązać je samodzielnie, a kiedy lepiej wezwać profesjonalny serwis. W tym artykule omawiamy typowe usterki pralek, ich przyczyny oraz praktyczne wskazówki, które pomogą Ci podjąć właściwe kroki.

1. Pralka nie odwirowuje – co może być przyczyną?

Problem: Pralka kończy cykl prania, ale ubrania są nadal mokre, co oznacza, że urządzenie nie odwirowało ich prawidłowo.

Możliwe przyczyny:

Zablokowany filtr lub pompa odpływowa – resztki detergentu, włosy lub drobne przedmioty mogą zatykać system odpływu.

– resztki detergentu, włosy lub drobne przedmioty mogą zatykać system odpływu. Nierównomierne rozłożenie wsadu – zbyt mała ilość ubrań lub ich nierównomierne ułożenie może powodować, że pralka nie przechodzi w tryb wirowania.

– zbyt mała ilość ubrań lub ich nierównomierne ułożenie może powodować, że pralka nie przechodzi w tryb wirowania. Uszkodzony pasek napędowy – jeśli pasek jest zużyty lub zerwany, bęben może nie osiągać odpowiedniej prędkości.

– jeśli pasek jest zużyty lub zerwany, bęben może nie osiągać odpowiedniej prędkości. Problem z silnikiem lub elektroniką – awaria modułu sterującego lub silnika może uniemożliwiać wirowanie.

Co możesz zrobić samodzielnie?

Sprawdź filtr odpływowy (zazwyczaj znajduje się na dole pralki) i oczyść go z zanieczyszczeń. Upewnij się, że wsad jest równomiernie rozłożony, i spróbuj uruchomić krótki cykl wirowania. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z profesjonalnym serwisem, który dokładnie zdiagnozuje usterkę, np. sprawdzi pasek napędowy lub elektronikę.

2. Wyciek wody spod pralki – jak zidentyfikować źródło?

Problem: Pod pralką pojawia się kałuża wody podczas lub po praniu.

Możliwe przyczyny:

Uszkodzony wąż dopływowy lub odpływowy – nieszczelności mogą wynikać z pęknięć lub luźnych połączeń.

– nieszczelności mogą wynikać z pęknięć lub luźnych połączeń. Zużyta uszczelka drzwi – nieszczelna uszczelka w pralkach ładowanych od frontu może powodować przecieki.

– nieszczelna uszczelka w pralkach ładowanych od frontu może powodować przecieki. Zatkany dozownik detergentu – nadmiar detergentu lub zanieczyszczenia mogą prowadzić do wycieków.

– nadmiar detergentu lub zanieczyszczenia mogą prowadzić do wycieków. Pęknięty bęben lub zbiornik – to poważniejsza usterka wymagająca fachowej naprawy.

Co możesz zrobić samodzielnie?

Sprawdź, czy węże są prawidłowo podłączone i nieuszkodzone. Wyczyść dozownik detergentu i upewnij się, że używasz odpowiedniej ilości proszku lub płynu. Jeśli podejrzewasz problem z uszczelką lub bębnem, konieczna będzie interwencja specjalisty, który dysponuje odpowiednimi narzędziami i częściami zamiennymi.

3. Pralka głośno pracuje lub wydaje nietypowe dźwięki

Problem: Podczas pracy pralka wydaje hałas, stuki, zgrzyty lub wibracje.

Możliwe przyczyny:

Luźne przedmioty w bębnie – monety, guziki lub inne drobiazgi mogą powodować hałas.

– monety, guziki lub inne drobiazgi mogą powodować hałas. Zużyte łożyska bębna – z czasem łożyska mogą się zużywać, co prowadzi do głośnej pracy.

– z czasem łożyska mogą się zużywać, co prowadzi do głośnej pracy. Nierówna powierzchnia – pralka musi stać na stabilnym, wypoziomowanym podłożu.

– pralka musi stać na stabilnym, wypoziomowanym podłożu. Uszkodzony amortyzator – zużyte amortyzatory powodują nadmierne wibracje.

Co możesz zrobić samodzielnie?

Sprawdź kieszenie ubrań przed praniem, aby upewnić się, że nie ma w nich drobnych przedmiotów. Skorzystaj z poziomicy, aby sprawdzić, czy pralka stoi równo, i dostosuj nóżki, jeśli to konieczne. Jeśli hałas pochodzi z łożysk lub amortyzatorów, konieczna będzie profesjonalna naprawa, ponieważ wymiana tych elementów wymaga specjalistycznej wiedzy.

4. Pralka nie pobiera wody lub robi to zbyt wolno

Problem: Pralka nie napełnia się wodą lub proces trwa bardzo długo.

Możliwe przyczyny:

Zablokowany wąż dopływowy lub filtr – zanieczyszczenia mogą ograniczać przepływ wody.

– zanieczyszczenia mogą ograniczać przepływ wody. Niski ciśnienie wody – problem z instalacją wodną w domu może wpływać na pracę pralki.

– problem z instalacją wodną w domu może wpływać na pracę pralki. Uszkodzony elektrozawór – to element odpowiedzialny za regulację dopływu wody.

Co możesz zrobić samodzielnie?

Upewnij się, że zawór wody jest w pełni odkręcony, a wąż dopływowy nie jest zagięty. Sprawdź filtr w wężu dopływowym i oczyść go, jeśli jest zatkany. Jeśli problem nie ustępuje, konieczna może być wymiana elektrozaworu, co najlepiej powierzyć profesjonalnemu serwisowi.

5. Pralka nie włącza się lub zatrzymuje się w trakcie cyklu

Problem: Urządzenie nie reaguje na włączenie lub przerywa pracę w trakcie programu.

Możliwe przyczyny:

Problem z zasilaniem – uszkodzony kabel, gniazdko lub bezpiecznik.

– uszkodzony kabel, gniazdko lub bezpiecznik. Awaria modułu sterującego – elektronika pralki może wymagać naprawy lub wymiany.

– elektronika pralki może wymagać naprawy lub wymiany. Blokada drzwi – uszkodzony mechanizm zamka może uniemożliwiać start programu.

Co możesz zrobić samodzielnie?

Sprawdź, czy pralka jest prawidłowo podłączona do zasilania i czy gniazdko działa. Upewnij się, że drzwi są dobrze zamknięte. Jeśli problem dotyczy elektroniki lub zamka, skontaktuj się z serwisem AGD w Zabrzu, który przeprowadzi dokładną diagnostykę i naprawę.

Kiedy wezwać profesjonalny serwis?

Choć niektóre drobne problemy, takie jak zatkany filtr czy nierówny wsad, można rozwiązać samodzielnie, większość poważniejszych usterek wymaga interwencji specjalisty. Profesjonalny serwis, taki jak nasz w Zabrzu, oferuje:

Szybką i dokładną diagnostykę – dzięki doświadczeniu i odpowiednim narzędziom.

– dzięki doświadczeniu i odpowiednim narzędziom. Dostęp do oryginalnych części zamiennych – co gwarantuje trwałość naprawy.

– co gwarantuje trwałość naprawy. Gwarancję na wykonane usługi – dla Twojego spokoju ducha.

Nie ryzykuj pogorszenia stanu pralki przez niewłaściwe naprawy – zaufaj ekspertom, którzy przywrócą Twoje urządzenie do pełnej sprawności.

Podsumowanie

Rozpoznanie usterki pralki to pierwszy krok do jej naprawy. Proste problemy, jak zatkany filtr czy nierówny wsad, możesz spróbować rozwiązać samodzielnie, ale w przypadku poważniejszych awarii, takich jak uszkodzony silnik, łożyska czy elektronika, warto skorzystać z usług profesjonalnego serwisu. Regularna konserwacja i szybka reakcja na problemy pozwolą Ci cieszyć się sprawną pralką przez długie lata. Jeśli potrzebujesz fachowej pomocy, skontaktuj się z nami – nasi specjaliści z Zabrza zadbają o Twój sprzęt!

