apteka całodobowa zabrze

Współczesne tempo życia jest bardzo szybkie, a sytuacje losowe zdarzają się nieoczekiwanie. Z tego powodu, w wielu miastach powstają apteki całodobowe, które mają za zadanie zapewnić pacjentom dostęp do leków w każdym momencie. Apteka całodobowa w Zabrzu jest jednym z takich miejsc, które oferuje swoje usługi przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Część aptek całodobowych jest zamykana o pewnej godzinie, natomiast dyżuruje ona całą dobę. Oznacza to, że możemy zadzwonić i zostać obsłużeni w aptece przez specjalne okienko. Dyżurne apteki co do zasady przeznaczone są w nagłych przypadkach i potrzeb. Niektóre apteki określają się jako całodobowe, aczkolwiek nie mają nawet dyżurów całą noc, a jedynie są dłużej czynne niż pozostałe apteki. Zmieniają się też zasady godzin działania różnych aptek dlatego warto zadzwonić do danej apteki, aby upewnić się, że dyżuruje w godzinach, które nas interesują.



W Zabrzu na ten moment żadna apteka nie działa całą dobę.

Całodobowe apteki w pobliżu Zabrza:

Apteki w Zabrzu czynne dłużej nic tradycyjne apteki:

Apteka Farmacja w Zabrzu

Adres: Szczęść Boże 7, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 274 50 87

Godziny otwarcia

poniedziałek: 07:00–00:00

wtorek: 07:00–00:00

środa: 07:00–00:00

czwartek: 07:00–00:00

piątek: 07:00–00:00

sobota: 07:00–00:00

niedziela: 07:00–00:00

Apteka św. Anny w Zabrzu

Adres: Henryka Sienkiewicza 26A, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 376 20 30

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 08:00–23:00

wtorek: 08:00–23:00

środa: 08:00–23:00

czwartek: 08:00–23:00

piątek: 08:00–23:00

sobota: 08:00–23:00

niedziela: 08:00–23:00

Dlaczego warto korzystać z apteki całodobowej?

Szeroki wybór leków i produktów medycznych Apteka całodobowa w Zabrzu posiada szeroki asortyment leków i produktów medycznych, które są dostępne dla pacjentów w każdej chwili. Dzięki temu, że apteka jest czynna przez całą dobę, pacjenci mogą zaopatrzyć się w potrzebne im leki bez względu na porę dnia czy nocy.

Doradztwo farmaceuty Apteka całodobowa w Zabrzu zatrudnia wykwalifikowanych farmaceutów, którzy służą swoją wiedzą i doświadczeniem pacjentom. Farmaceuci są do dyspozycji pacjentów przez całą dobę i chętnie udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące leków i produktów medycznych oraz pomagają w wyborze odpowiedniego leku.

Bezpieczeństwo pacjenta Apteka całodobowa w Zabrzu spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa, co gwarantuje pacjentom, że leki i produkty medyczne są przechowywane w odpowiednich warunkach. Ponadto, apteka jest monitorowana przez system alarmowy, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pacjentom i ich lekom.

Dogodna lokalizacja Apteka całodobowa w Zabrzu znajduje się w centralnej części miasta, co umożliwia łatwy dostęp dla pacjentów z różnych części miasta. Dogodna lokalizacja apteki pozwala na szybki i łatwy dostęp do potrzebnych leków w każdej chwili.

Apteka całodobowa w Zabrzu jest miejscem dostępnym i bezpiecznym dla pacjenta. Szeroki wybór leków i produktów medycznych, fachowe doradztwo farmaceuty, wysokie standardy bezpieczeństwa oraz dogodna lokalizacja sprawiają, że apteka ta jest dobrym wyborem dla pacjentów poszukujących leków i produktów medycznych w każdej chwili.