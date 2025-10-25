Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 12:13 am• Ciekawostki

City Kebab Zabrze to miejsce w samym sercu Zabrza, które od lat przyciąga miłośników kuchni bliskowschodniej. Lokal mieści się w centrum handlowym Platan przy placu Teatralnym 12 i specjalizuje się w aromatycznych kebabach oraz innych daniach street foodu. Dzięki dogodnej lokalizacji, elastycznym godzinom otwarcia i przyjaznej obsłudze restauracja stała się popularnym punktem spotkań dla mieszkańców i odwiedzających Zabrze. Już od wejścia czuć tu zapach świeżych przypraw, pieczonego mięsa i warzyw, co zachęca do skosztowania jednego z wielu dostępnych dań.

City Kebab Zabrze łączy autentyczne smaki Bliskiego Wschodu z wygodą nowoczesnej obsługi. Dzięki szerokiej ofercie dań i elastycznym opcjom zamówień lokal ten jest idealnym miejscem na szybki kebab w Zabrzu, rodzinny obiad czy późny posiłek po zakupach. Dobrze oznakowana lokalizacja w centrum handlowym i profesjonalna obsługa sprawiają, że warto tu zajrzeć i przekonać się samemu.

Smaki Wschodu w centrum Zabrza

City Kebab Zabrze wyróżnia się bogatym menu inspirowanym kuchnią arabską. W ofercie znajdziesz nie tylko klasyczne kebaby w bułce czy tortilli, lecz również falafele, kofty i różnorodne dodatki takie jak hummus oraz sosy z harrisy, kuminu, kolendry i zataru. Wszystkie potrawy przygotowywane są na miejscu na zamówienie, co gwarantuje świeżość i pełnię smaku. Aromatyczne mięso, świeże warzywa i domowe sosy tworzą kompozycje, które zadowolą zarówno fanów tradycyjnego kebaba, jak i osoby poszukujące nowych doznań kulinarnych. Personel stawia na wysoką jakość produktów oraz dbałość o detale, dzięki czemu każdy gość może liczyć na doświadczenie smacznego posiłku w komfortowym otoczeniu.

Menu i oferta

Oferta City Kebab jest bardzo szeroka: oprócz kebabów w różnych wariantach podawane są boxy z frytkami lub ryżem, zestawy obiadowe oraz lekkie sałatki. Miłośnicy kuchni wegańskiej mogą wybrać falafel lub kofty z warzyw. . Restauracja zapewnia możliwość zjedzenia na miejscu, zamówienia na wynos lub skorzystania z dostawy, dzięki czemu łatwo dopasować posiłek do własnych planów. W menu znajdują się również szybkie przekąski i małe porcje, które idealnie sprawdzą się jako lunch lub późna kolacja. Na uwagę zasługują także autorskie sosy i opcja personalizacji składników, co pozwala skomponować posiłek według własnych preferencji.

Godziny otwarcia i udogodnienia

City Kebab Zabrze jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 09:00–21:00. W tzw. niedzielę handlową, kiedy centrum handlowe jest otwarte, lokal przyjmuje gości w godzinach 10:00–20:00. W pozostałe niedziele restauracja pozostaje zamknięta. Lokal jest w pełni przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności dzięki wejściu bez barier i dostępowi dla wózków inwalidzkich.

Klienci mogą zapłacić kartą kredytową, debetową lub przy użyciu płatności mobilnych NFC, a osoby zmotoryzowane skorzystają z bezpłatnego parkingu i garażu w centrum handlowym. Taka konfiguracja sprawia, że restauracja jest wygodnym miejscem zarówno na szybki lunch, jak i rodzinny obiad.

Atmosfera i opinie

Atmosfera w City Kebab Zabrze jest swobodna i sprzyja zarówno samotnym posiłkom, jak i spotkaniom ze znajomymi. Według serwisu Restauracje Blisko lokal oferuje casualową i cichą atmosferę, która przyciąga studentów i turystów. . Goście chwalą kompetentną obsługę, dostępność przystępnych cen oraz różnorodność dań, choć oceny w serwisach recenzenckich są zróżnicowane – niektórzy podkreślają niższą jakość kebabów i obsługi. Mimo to restauracja stale zdobywa nowych klientów dzięki dogodnej lokalizacji i nieustannej pracy nad podniesieniem jakości posiłków.

Pełne dane teleadresowe

City Kebab Zabrze (CH Platan)

Plac Teatralny 12, 41‑800 Zabrze

Telefon: 573 005 633

Godziny otwarcia: poniedziałek–sobota 09:00–21:00; niedziela handlowa 10:00–20:00

