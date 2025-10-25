Pyskowice wesele

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 9:45 pm• Ciekawostki

Najlepsze miejsca na wesele w Pyskowicach i okolicy

Organizacja wesela to często jedno z największych przedsięwzięć w życiu pary młodej. Oprócz sukni, fotografa i zespołu muzycznego trzeba znaleźć odpowiedni lokal. Pyskowice i okolice oferują zarówno kameralne bistro, jak i eleganckie hotele czy zamkowe wnętrza. Poniżej znajduje się dziesięć propozycji – od restauracji w centrum Pyskowic po klimatyczne obiekty położone nad jeziorem – które mogą stać się idealnym miejscem na przyjęcie weselne.

Grand Marina / Dom Przyjęć Posejdon (Pyskowice)

Grand Marina to kompleks hotelowo‑restauracyjny przy jeziorze Dzierżno Małe. W obiekcie znajduje się przestronna sala na 200 osób z możliwością noclegu dla 150 gości. Atutem są naturalne widoki i liczne atrakcje (domki, sauna, rowerki wodne) oraz klimatyczna przystań, dzięki której można zorganizować ślub plenerowy. W ofercie znajduje się lampka szampana na powitanie, pełna obsługa kelnerska i dekoracje.

Zalety:

duża sala i baza noclegowa – do 200 osób;

lokalizacja nad jeziorem – romantyczne widoki i możliwość ślubu w plenerze;

bogata oferta usług i atrakcji (sauna, rowerki, domki).

Wady:

komentarze w serwisie Saleilokale wskazują na uwagi dotyczące czystości i obsługi hotelowej (np. brak podstawowych kosmetyków);

duża odległość od centrum Pyskowic może utrudniać dojazd gościom bez samochodu.

Opinia: Dla par marzących o weselu nad wodą Grand Marina jest atrakcyjną propozycją. Warto jednak przed podpisaniem umowy ustalić szczegóły dotyczące standardu pokoi i zakresu usług.

Restauracja Umami (Pyskowice)

Restauracja Umami to nowoczesne miejsce w centrum Pyskowic. Sala główna pomieści około 130 gości, a mniejsze sale i pergola pozwalają na dostosowanie przestrzeni do mniejszych uroczystości. Lokal oferuje kompleksową obsługę wesela: dekoracje, dobrane menu, alkohole, papeterię, pomoc w wyborze DJ‑a i fotografa. Umami zachęca także pakietami jesienno‑zimowymi z atrakcyjnymi rabatami.

Zalety:

możliwość organizacji zarówno kameralnych, jak i większych wesel (do ok. 130 osób);

kompleksowa obsługa – menu, dekoracje, alkohole i polecani usługodawcy;

korzystne oferty poza szczytem sezonu.

Wady:

brak dużej bazy noclegowej na miejscu (umiejscowienie w centrum miasta);

w sezonie letnim terminy rezerwacji mogą być ograniczone.

Opinia: Restauracja Umami to elegancki lokal dla osób ceniących dobrą kuchnię, stylowy wystrój i pomoc w kompleksowej organizacji. Jego atutem jest elastyczność – można zorganizować tu zarówno niewielkie przyjęcie, jak i większą zabawę.

Hotel Modrzewiowy Dwór (Gliwice)

Położony kilka kilometrów od Pyskowic hotel Modrzewiowy Dwór łączy funkcje restauracyjne z bazą noclegową. Obiekt oferuje nową salę bankietową dla 30‑150 osób, przyległy park z zielenią i plac zabaw. Na parę młodą czeka nocleg w apartamencie, a goście mogą liczyć na specjalne menu przygotowane przez szefa kuchni.

Zalety:

elegancka sala o powierzchni pozwalającej na elastyczną aranżację stołów;

park i ogród, co sprzyja zdjęciom plenerowym oraz zabawom dla dzieci;

możliwość noclegu na miejscu, w tym darmowy apartament dla nowożeńców.

Wady:

lokal znajduje się w Gliwicach (ok. 12 km od Pyskowic), co może wymagać transportu dla gości;

limit miejsc noclegowych jest ograniczony (ok. kilkudziesięciu osób).

Opinia: Modrzewiowy Dwór to propozycja dla par poszukujących eleganckiego miejsca z możliwością noclegu i zielonym otoczeniem. Warto zarezerwować termin z wyprzedzeniem – obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem.

Leśna Perła (Rudziniec)

Leśna Perła w Rudzińcu to duży kompleks dysponujący trzema klimatyzowanymi salami o zróżnicowanej wielkości (10–400 osób) i niespotykanym „gwiezdnym niebem” na suficie. Organizatorzy chwalą się indywidualnym podejściem, możliwością dwudniowego przyjęcia, a także bogatymi dekoracjami. Na terenie obiektu znajduje się ogród, plac zabaw i altana.

Zalety:

ogromna elastyczność – przyjmują zarówno małe, jak i bardzo duże wesela (nawet do 400 osób);

efektowne oświetlenie i dekoracje oraz możliwość dwóch dni zabawy;

obsługa pomaga w wyborze menu i dekoracji, a do dyspozycji gości jest ogród i plac zabaw.

Wady:

lokal leży ok. 15 km od Pyskowic; dla gości bez własnego transportu konieczna jest organizacja dojazdu;

wielkość sali może przytłoczyć pary planujące kameralne przyjęcie.

Opinia: Leśna Perła to idealne miejsce dla tych, którzy marzą o hucznym weselu z dużą liczbą gości i efektowną oprawą świetlną. Oferuje sporo przestrzeni, ale również kameralne sale dla mniejszych uroczystości.

Hotel Laguna (Niewiesze / Pławniowice)

Kompleks Laguna jest położony nad jeziorem Pławniowickim. Oferuje nowoczesną salę weselną dla około 200 osób oraz altanę i zadbany ogród. Goście chwalą smaczne dania kuchni polskiej i międzynarodowej oraz profesjonalną obsługę. Dodatkowe atrakcje to sauna, tenis, kort, rowerki wodne i możliwość sesji zdjęciowej przy jeziorze.

Zalety:

duża, nowoczesna sala do 200 osób z widokiem na jezioro;

atrakcyjne otoczenie – ogród, altana, możliwość zdjęć nad wodą;

bogata oferta rekreacyjna (sauna, kort tenisowy, rowery wodne).

Wady:

lokalizacja w Niewieszy (ok. 20 km od Pyskowic) wymaga dojazdu;

brak szczegółowej informacji o możliwości noclegu na miejscu.

Opinia: Hotel Laguna to ciekawa opcja dla par, które chcą połączyć wesele z wypoczynkiem nad jeziorem. Goście docenią otoczenie natury i różnorodne atrakcje.

Dworek u Hrabiego (Gliwice)

Rodzinny Dworek u Hrabiego oferuje dwie klimatyzowane sale, taras z pergolą, plac zabaw dla dzieci i ogród. Właściciele podkreślają indywidualne podejście do każdej pary, brak „korkowego” oraz możliwość wynajęcia całego obiektu na wyłączność. Para młoda może wybrać pakiet „Klasyczny” z ceną 249 zł od osoby lub „Hrabiego” z nielimitowaną wódką i atrakcjami.

Zalety:

możliwość wyłączności – cała posiadłość do dyspozycji jednej uroczystości;

elastyczność w wyborze menu i pakietów, w tym opcja z nielimitowanym alkoholem;

ogród, taras z pergolą i plac zabaw sprzyjają relaksowi gości.

Wady:

lokal znajduje się w Gliwicach (12 km od Pyskowic);

oferta noclegowa jest ograniczona – to głównie dom przyjęć, a nie hotel.

Opinia: Dworek u Hrabiego polecany jest dla osób szukających rodzinnej atmosfery, swobody i możliwości dostosowania wesela do własnych potrzeb. Warto wcześniej sprawdzić pakiety i dostępność terminów.

Ambasador Resort (Pyskowice)

Ambasador Resort to kompleks wypoczynkowy nad jeziorem Dzierżno Małe. Oferuje wesela od 10 do 130 gości w sali, w namiocie lub na „białym molo”. Malownicze położenie i świeże powietrze sprzyjają wypoczynkowi, a goście mogą korzystać z kuchni tradycyjnej i indywidualnego menu. Resort posiada proste pokoje z łazienkami, dziką przyrodę (kaczki, gęsi, łabędzie) i bogate zaplecze rekreacyjne. Strona „Wesela” podkreśla wieloletnie doświadczenie, bezpłatny nocleg dla nowożeńców oraz możliwość ślubu w plenerze. Właściciel proponuje konkurencyjne ceny, brak korkowego, wynajęcie obiektu na wyłączność i bezpłatny, monitorowany parking.

Zalety:

wyjątkowe położenie nad jeziorem, możliwość ślubu cywilnego na molo lub w namiocie;

atrakcyjne pakiety weselne z bezpłatnym noclegiem dla pary młodej oraz brakiem opłaty korkowej;

liczne atrakcje: pokoje, strefa rekreacji, obserwacja dzikiego ptactwa.

Wady:

standard noclegów określony jako „turystyczny” – pokoje są proste;

w sezonie letnim obiekt bywa oblegany przez plażowiczów, co może ograniczać prywatność.

Opinia: Ambasador Resort to ciekawa propozycja dla par marzących o ślubie nad wodą. Dobrze sprawdzi się zarówno podczas kameralnych wesel, jak i większych imprez z atrakcyjną oprawą.

Restauracja Wawelska (Ruda Śląska)

Restauracja Wawelska w Rudzie Śląskiej posiada stylowe wnętrza i klimatyczną salę do 100 osób. Serwis GdzieWesele podkreśla, że każdy detal – od dekoracji po kompozycję menu – jest dopracowany z najwyższą starannością. Kuchnia bazuje na świeżych składnikach pochodzących od lokalnych dostawców. Na stronie restauracji wymieniono dwie sale (dużą i małą), ogródek z grillem, bar, plac zabaw, kącik dla dzieci, bilard, rzutki i wędzarnię.

Zalety:

elegancki wystrój, idealny zarówno dla klasycznych, jak i nowoczesnych wesel;

menu oparte na świeżych produktach lokalnych dostawców;

dodatkowe atrakcje: ogródek z grillem, bar, strefa zabaw dla dzieci i miejsca do gier (bilard, rzutki).

Wady:

położenie w Rudzie Śląskiej (ok. 20 km od Pyskowic) wymaga dojazdu;

ograniczona baza noclegowa (lokal nie oferuje hotelu).

Opinia: Wawelska to restauracja z domową atmosferą i dobrą kuchnią – sprawdzi się przy mniejszych i średnich weselach. Dzięki licznym atrakcjom dzieci nie będą się nudzić.

ZOUZA Bistro (Gliwice)

ZOUZA Bistro to niewielki lokal w Gliwicach (około 12 km od Pyskowic) przeznaczony na kameralne przyjęcia. Według portalu GdzieWesele organizują przyjęcia weselne, komunie, chrzciny i inne imprezy dla 2–30 osób. Oferta obejmuje śniadania, lunche, desery oraz catering typu „fingerfood”; menu tworzone jest indywidualnie pod potrzeby gości. Opinie gości chwalą smaczny catering na małe przyjęcia. Serwis Wheree podaje, że bistro znajduje się przy ulicy Dunikowskiego 4/4 w Gliwicach i posiada przyjazny, nowoczesny wystrój oraz przyjazną obsługę; wadą mogą być dłuższe czasy oczekiwania w godzinach szczytu.

Zalety:

idealne miejsce na kameralne wesela i rodzinne przyjęcia (do 30 osób);

indywidualne menu i catering „fingerfood”;

przytulne wnętrze i miła atmosfera.

Wady:

niewielka liczba miejsc – nie nadaje się na duże wesela;

w opiniach pojawiają się wzmianki o dłuższym czasie oczekiwania oraz ograniczonym menu.

Opinia: ZOUZA Bistro to ciekawy wybór dla par, które chcą małego przyjęcia w centrum miasta. Dzięki elastycznej ofercie można stworzyć nieformalną atmosferę i zaserwować gościom ciekawe przekąski.

Zamek w Toszku (Toszek)

Zamek w Toszku to zabytkowy kompleks idealny dla miłośników historii. Obiekt oferuje organizację wesel i imprez w plenerze lub w zabytkowych salach zamkowych. Do dyspozycji są trzy sale: Peterswaldska (duża), Possadowska (średnia) i Rycerska (mała) oraz dziedziniec. Specjalnie przygotowane pakiety obejmują możliwość ślubu cywilnego i wesela w plenerze, menu śląskie, zamkowe oraz staropolskie, zniżki na wesela w dni powszednie i bezpłatne zwiedzanie wieży zamkowej. Każda uroczystość przygotowywana jest indywidualnie z pomocą doświadczonego zespołu.

Zalety:

niepowtarzalny klimat zabytkowego zamku – możliwość ślubu i wesela w plenerze lub historycznych salach;

bogata oferta menu (śląskie, zamkowe, staropolskie) oraz oprawa artystyczna i dekoracje;

zniżki na wesela w dni powszednie i darmowe zwiedzanie wieży zamkowej dla gości.

Wady:

limit gości – wesela do 50 osób;

miejsce wymaga dojazdu do Toszka (ok. 15 km od Pyskowic) i może być mniej komfortowe dla osób z ograniczoną mobilnością mimo udogodnień.

Opinia: Zamek w Toszku to oferta dla par marzących o bajkowym weselu w historycznych wnętrzach. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc najlepiej nadaje się na niewielkie przyjęcia.

Willa Hanusek (Hanusek – Tarnowskie Góry)

Dom przyjęć Willa Hanusek znajduje się w spokojnej miejscowości Hanusek w gminie Tarnowskie Góry. Właściciele tworzą młody, energiczny zespół, który indywidualnie dopasowuje menu i dekoracje do oczekiwań pary młodej. Obiekt dysponuje przestronną salą i doświadczeniem w organizacji imprez, a atutami są otaczająca zieleń, ogród i duża chata grillowa. Willa Hanusek pomaga również w wyborze zespołu, DJ‑a, florysty czy cukiernika, towarzysząc parze od pierwszego spotkania aż do końca przyjęcia.

Zalety:

indywidualne podejście do każdej pary i profesjonalna obsługa;

przestronna sala otoczona zielenią, własny ogród oraz grillowa chata;

możliwość skorzystania z pomocy przy wyborze usługodawców (muzycy, florysta, cukiernik).

Wady:

lokal położony w Hanusku (ponad 30 km od Pyskowic) – wymaga dojazdu;

brak informacji o noclegach na terenie obiektu.

Opinia: Willa Hanusek to rodzinny dom przyjęć, który sprawdzi się zarówno przy średnich weselach, jak i przyjęciach plenerowych. Piękne otoczenie sprzyja zdjęciom i integracji gości.

Dane teleadresowe miejsc

Nazwa Adres Telefon / e‑mail Grand Marina / Dom Przyjęć Posejdon ul. Nad Kanałem 1, 44‑120 Pyskowice tel. 609 833 588, 601 751 495; e‑mail phuposejdon@poczta.onet.pl Restauracja Umami ul. Sikorskiego 46, 44‑120 Pyskowice tel. 32 333 22 46; e‑mail biuro@restauracjaumami.pl Hotel & Restauracja Modrzewiowy Dwór ul. Mazowiecka 44, 44‑164 Gliwice (Żerniki) tel. 32 308 80 00, 570 221 100; e‑mail hotel@modrzewiowy-dwor.pl Leśna Perła ul. Leśna 1, 44‑160 Rudziniec tel. 32 411 23 23, 508 666 101; e‑mail biuro@lesnaperla.com Hotel Laguna ul. Leśna 6, 44‑172 Niewiesze tel. 32 230 39 11; strona www.kompleks‑laguna.pl Dworek u Hrabiego ul. Świętokrzyska 6, 44‑100 Gliwice tel. 731 883 262; e‑mail dworekuhrabiego@gmail.com Ambasador Resort ul. Na Grobli 2, 44‑120 Pyskowice tel. +48 517 147 787 (general manager), tel. +48 517 147 666 (F&B manager); e‑mail kontakt@ambasador‑resort.pl Restauracja Wawelska ul. Raciborska 14, 41‑700 Ruda Śląska tel. 607 685 151, 693 182 078; strona wawelskacatering.pl ZOUZA Bistro ul. Dunikowskiego 4/4, 44‑100 Gliwice tel. 539 216 881; e‑mail – brak informacji (rezerwacje przez media społecznościowe); źródło: serwis Wheree Zamek w Toszku ul. Zamkowa 10, 44‑180 Toszek tel. 32 233 44 93; e‑mail przyjecia@zamektoszek.eu Willa Hanusek ul. Bolesława Chrobrego 10, 42‑690 Tarnowskie Góry – Hanusek tel. 507 077 204; e‑mail hanusek@interia.eu

Visited 11 times, 6 visit(s) today