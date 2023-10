Nowoczesna Geodezja na Wyciągnięcie Ręki: Zabrze Prowadzi w Cyfryzacji

Napisane przez mikolajczarnecki• 1:07 pm• Ważne w mieście

Zabrze kontynuuje swoją drogę ku innowacyjności, tym razem koncentrując się na dziedzinie geodezji i kartografii. Dzięki imponującemu projektowi o wartości niemal 12 milionów złotych, mieszkańcy, inwestorzy, projektanci i rzeczoznawcy mają teraz dostęp do zasobów geodezyjnych miasta bez konieczności wychodzenia z domu. Wszystko to jest możliwe dzięki nowemu internetowemu serwisowi, który umożliwia zdalny dostęp do niezbędnych danych i dokumentów.

Projekt, który trwał dwa lata, był ogromnym przedsięwzięciem, jak podkreśla Grzegorz Dragańczyk, naczelnik Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Wcześniejsza modernizacja sprzętu pozwoliła na bieżące realizowanie zadań wydziału, a wprowadzone rozwiązania techniczne zapewniły bezpieczną i wydajną pracę w trakcie pandemii COVID-19.

W 2021 roku rozpoczął się drugi etap projektu, który otrzymał prawie 10 milionów złotych unijnego dofinansowania. Dzięki współpracy z firmami geodezyjnymi, zaktualizowano mapy, usunięto nieistniejące już budynki, wprowadzono nowe i uzupełniono dane podmiotów. To wszystko doprowadziło do znaczącej poprawy jakości danych w rejestrach geodezyjnych oraz ich pełnej cyfryzacji.

W efekcie tych działań, dostępność e-usług została znacząco rozbudowana. Powstała platforma specjalistycznych portali, która umożliwia przeglądanie zaktualizowanych baz danych, składanie zamówień na mapy i inne dokumenty, realizację płatności online oraz dostęp do zamówionych materiałów. Portale te są dostępne zarówno dla mieszkańców, jak i profesjonalistów z różnych dziedzin.

Projekt ten nie tylko wprowadza Zabrze w nową erę cyfrową, ale także oferuje wsparcie edukacyjne, z pracownikami gotowymi do pomocy w razie potrzeby. To krok naprzód w dostępności i zarządzaniu informacjami geodezyjnymi, podkreślając rolę Zabrza jako lidera w cyfryzacji.

