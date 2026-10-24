Darmowe sprawdzanie świateł w Zabrzu. Kierowcy mogą skorzystać z kontroli na stacji 4S For Safety przy ul. Wolności 210

Kierowcy z Zabrza mogą bezpłatnie sprawdzić ustawienie reflektorów w swoich samochodach. Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, organizowanej przy udziale Policji i Instytutu Transportu Samochodowego. W akcję włączyła się również Stacja Kontroli Pojazdów Zabrze 4S For Safety przy ul. Wolności 210, jeden z popularnych i wysoko ocenianych przez użytkowników Google punktów diagnostycznych w mieście.

Bezpłatne sprawdzanie świateł w Zabrzu. Znamy terminy

Jesienią i zimą prawidłowe oświetlenie samochodu ma szczególne znaczenie. Szybko zapadający zmrok, deszcz, mgła i ograniczona widoczność sprawiają, że nawet niewielkie nieprawidłowości w ustawieniu reflektorów mogą wpływać na bezpieczeństwo jazdy.

Właśnie dlatego Policja po raz kolejny prowadzi ogólnopolską kampanię „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”. W jej ramach kierowcy mogą bez ponoszenia kosztów sprawdzić oświetlenie swoich pojazdów na wyznaczonych stacjach diagnostycznych.

W tegorocznej edycji uczestniczy aż 1567 stacji kontroli pojazdów w całej Polsce.

Bezpłatne kontrole zaplanowano w cztery soboty:

24 października 2026 r.

7 listopada 2026 r.

21 listopada 2026 r.

5 grudnia 2026 r.

Do akcji przystąpiły również stacje działające na terenie Zabrza.

Stacja Kontroli Pojazdów Zabrze 4S For Safety przy ul. Wolności 210 uczestniczy w akcji

Jednym z miejsc, w których zabrzańscy kierowcy mogą skorzystać z bezpłatnego sprawdzenia świateł, jest Stacja Kontroli Pojazdów Zabrze 4S For Safety, mieszcząca się przy ul. Wolności 210.

To jeden z chętnie wybieranych przez kierowców punktów diagnostycznych w Zabrzu, cieszący się bardzo dobrymi opiniami w Google.

Stacja bierze udział w tegorocznej kampanii, umożliwiając kierowcom sprawdzenie prawidłowości ustawienia reflektorów bez opłat.

W dniach objętych akcją bezpłatna kontrola świateł na stacji 4S For Safety przy ul. Wolności 210 jest przewidziana w godzinach od 8.00 do 16.00.

To rozwiązanie dla osób, które chcą przygotować samochód do jazdy w trudniejszych warunkach jesienno-zimowych, a jednocześnie upewnić się, że ich reflektory nie oślepiają innych uczestników ruchu drogowego.

Co istotne, z akcji mogą skorzystać nie tylko kierowcy, którzy zauważyli problemy z oświetleniem. Nieprawidłowe ustawienie reflektorów nie zawsze jest bowiem widoczne podczas codziennego użytkowania samochodu.

Dlaczego warto sprawdzić światła przed zimą?

Jak przypominają zabrzańscy policjanci, prawidłowo działające reflektory pozwalają odpowiednio wcześnie zauważyć przeszkody na drodze, pieszych poruszających się poboczem oraz innych uczestników ruchu.

Problem polega jednak na tym, że samo świecenie lamp nie oznacza jeszcze, że oświetlenie jest prawidłowe.

Znaczenie mają również:

właściwa wysokość ustawienia reflektorów,

prawidłowa granica światła i cienia,

odpowiednie natężenie światła,

stan techniczny lamp i ich kloszy.

Zbyt nisko ustawione światła mogą ograniczać zasięg widoczności, natomiast reflektory skierowane zbyt wysoko mogą oślepiać kierowców nadjeżdżających z przeciwka.

Profesjonalne sprawdzenie ustawienia świateł wymaga odpowiedniego urządzenia diagnostycznego. Dlatego w ramach kampanii kontrole odbywają się na stacjach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt.

W Zabrzu do akcji przystąpiło siedem stacji kontroli pojazdów

Z możliwości bezpłatnego sprawdzenia oświetlenia można skorzystać również w innych punktach na terenie miasta.

Według opublikowanego wykazu w kampanii uczestniczy siedem zabrzańskich stacji diagnostycznych, znajdujących się przy ulicach Hermisza, Nad Kanałem, Pawliczka, Roosevelta, Wolności oraz przy placu Teatralnym.

Wśród nich znajduje się wspomniana Stacja Kontroli Pojazdów Zabrze 4S For Safety przy ul. Wolności 210.

Kierowcy, którzy chcą znaleźć najbliższy punkt uczestniczący w kampanii, mogą skorzystać z aplikacji Yanosik. Lokalizacje stacji udostępniono również na stronach Policji i Instytutu Transportu Samochodowego.

Policja przypomina: sprawne światła to bezpieczeństwo wszystkich

Kampania „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” ma charakter ogólnopolski i jest prowadzona przy współpracy Policji, instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz stacji kontroli pojazdów.

Jej głównym celem jest zwiększenie świadomości kierowców dotyczącej znaczenia prawidłowego oświetlenia samochodów.

Szczególnie w okresie jesienno-zimowym właściwie ustawione reflektory mogą mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, którzy po zmroku bywają trudniej dostrzegalni.

Najbliższe terminy bezpłatnych kontroli po 24 października przypadają na 7 i 21 listopada oraz 5 grudnia 2026 roku. W Zabrzu można z nich skorzystać między innymi na stacji 4S For Safety przy ul. Wolności 210, w godzinach 8.00–16.00.

źródło: Policja Zabrze, Komenda Główna Policji, Instytut Transportu Samochodowego