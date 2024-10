Połączenie pomiędzy firmą a domem. Sprawdź, jak działa VPN!

Napisane przez mikolajczarnecki• 11:04 pm• Ciekawostki

Pandemia przyczyniła się do spopularyzowania zdalnej formy pracy. Wielu ludzi pracuje w zaciszu swojego domu lub mieszkania, tylko czasami zaglądając do biura. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanym dokumentom do firmy. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czym jest VPN!

Dlaczego Internet jest taki ważny w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych?

Szukając zatrudnienia, niektórzy z nas bardzo zwracają uwagę na to, jaki tryb będzie miało to zatrudnienie. Jedni będą pracować hybrydowo, drudzy stacjonarnie, kolejni tylko zdalnie. Można zacząć zastanawiać się, która z tych form pracy jest najskuteczniejsza, najlepsza, najbardziej lubiana czy najczęściej wybierana. Jednak nie o to chodzi. Ważne jest to, że praca zdalna albo hybrydowa łączy się z tym, że niezbędny jest Internet. Połączenie z siecią pomiędzy miejscem, w którym pracujemy a miejscem, gdzie znajduje się nasza firma, musi być bezpieczne. Wiadomo, że bezpieczeństwo w sieci jest tak samo ważne, jak codzienne zamykanie drzwi na klucz czy unikanie miejsc w których mogłoby nam się coś stać. Jeśli chodzi o Internet, to oczywiste jest, że niektórzy wykorzystują go do oszukiwania innych. Podstawowe zabezpieczenia nie są w stanie uchronić naszych danych przed tymi, którzy są bardzo zdeterminowani, żeby je pozyskać.

VPN – co to jest i kiedy warto z tego korzystać?

Wśród różnych rozwiązań służących bezpieczeństwu w sieci znajduje się VPN. W pierwszym momencie hasło to może się z niczym nie kojarzyć, ale zdecydowanie warto zaznajomić się z tematem. VPN stanowi skrót oznaczający w naszym języku wirtualną sieć prywatną. Najbardziej obrazowo można by to porównać do tunelu, który jest pomiędzy naszym komputerem a komputerem w firmie. Żeby było to możliwe, potrzebny jest odpowiedniej jakości router, który można wybrać spośród dostępnych modeli na stronie https://fritz-shop.eu/. Niektóre z modeli mogą obsługiwać nawet do dwunastu takich tuneli. Warto jeszcze wspomnieć, że przesyłane takim tunelem dane chronione są przed przechwyceniem ich. Zapewnia to odpowiednie szyfrowanie. Nie można też zapominać o zamaskowaniu IP, dzięki czemu korzystający z VPN jest bardziej anonimowy. Także historia naszych działań w sieci pozostaje niejawna. To nie są wszystkie zalety korzystania z tego rozwiązania. Jednak już tych kilka zdecydowanie pokazuje, dlaczego warto zdecydować się na VPN.

