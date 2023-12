Poznaj 3 powody, dla których warto wybrać impregnat Dynasil Effect!

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:03 pm• Ciekawostki

Kamień jest jednym z najbardziej efektownych materiałów stosowanych zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, że wymaga szczególnej troski w zakresie pielęgnacji. Aby służył jak najdłużej i zachwycał pięknym wyglądem, konieczne jest przeprowadzenie procesu profesjonalnej impregnacji. W tym celu warto wykorzystać preparat Dynasil Effect – dlaczego? Czytaj dalej i poznaj 3 najważniejsze zalety tego rozwiązania!

1. Dynasil Effect – impregnacja na najwyższym poziomie

Każda powierzchnia wyłożona naturalnym kamieniem wymaga impregnacji. To zabieg, który zabezpiecza ją przede wszystkim przed wchłanianiem wody. Profesjonaliści niezmiennie polecają niezawodny impregnat Dynasil Effect. Produkt zwiększa odporność kamienia na warunki atmosferyczne, dzięki czemu nie pęka on np. na skutek zamarzania wody w porach. Ponadto zabezpiecza materiał przed wpływem gwałtownie zmieniających się temperatur czy przed promieniami UV. Zaimpregnowana powierzchnia zyskuje też odporność chemiczną i mechaniczną, co wydłuża jej żywotność. To, co wyróżnia Dynasil Effect na tle innych impregnatów, to fakt, że preparat nie zmienia naturalnych i ekologicznych cech kamienia, co nie jest oczywiste w przypadku wielu konkurencyjnych środków.

2. Efektowne wykończenie powierzchni

Jedną z najważniejszych zalet stosowania impregnatów do kamienia są walory wizualne, jakie można uzyskać po przeprowadzeniu tego zabiegu. Dynasil Effect daje niepowtarzalny efekt mokrego kamienia. Dzięki temu kolor kamienia jest głęboki i wyrazisty, a zarazem naturalny. Tym samym prezentuje się naprawdę pięknie i zdecydowanie przyciąga wzrok. Chcesz uzyskać taki efekt? Nic prostszego – preparat jest dostępny np. tutaj: https://www.rabdom.pl/pl/p/DYNASIL-EFFECT-efekt-mokrego-kamienia-1L/2700, w bardzo atrakcyjnej cenie.

Warto wspomnieć, że impregnacja środkiem Dynasil Effect wiąże się z utworzeniem ceramicznej powłoki. Dzięki niej materiał jest nie tylko odpowiednio zabezpieczony, ale także zyskuje gładkie, estetyczne wykończenie. Tym samym znacznie zwiększa się plamoodporność kamienia, co ułatwia i przyspiesza czyszczenie jego powierzchni.

3. Dynasil Effect – łatwa aplikacja i wysoka wydajność

Zarówno profesjonaliści, jak i początkujący fachowcy doceniają Dynasil Effect za łatwość nakładania preparatu. Przed przystąpieniem do aplikacji produktu należy przygotować powierzchnię, czyli wyczyścić ją, odtłuścić i wysuszyć. Impregnat można nakładać pędzlem, wałkiem, szmatką lub natryskowo. Zanim jednak zdecydujesz się na impregnację, pamiętaj o konieczności zapoznania się ze wskazówkami producenta.

