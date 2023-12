Jaka lampka nocna to najlepszy wybór do sypialni? Podpowiadamy

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:04 pm• Ciekawostki

W każdej sypialni poza lampą sufitową trzeba zadbać o oświetlenie dodatkowe. Zazwyczaj umieszcza się je obok łóżka. Może mieć formę kinkietu ściennego lub lampki nocnej. Sprawdza się doskonale podczas czytania książki przed snem czy w nocy, gdy trzeba wstać do toalety. Zastanawiasz się, jaką lampkę nocną warto wybrać do swojej sypialni? Czym należy się w tym przypadku kierować? Podpowiadamy w poniższym artykule.

Lampka nocna a aranżacja sypialni

Większość osób wybór lampki nocnej zaczyna od jej dopasowania do stylistyki sypialni. To zresztą dobra decyzja. Na rynku bez problemu znaleźć można modele pasujące do każdej aranżacji – doskonałym tego przykładem jest chociażby oferta e-sklepu https://iluminar.pl/lampki-nocne. W minimalistycznie urządzonych sypialniach najlepiej sprawdzają się lampki nocne o prostej, klasycznej formie. Wyposażone mogą być w jednolite klosze. Nieco bardziej zaszaleć można we wnętrzach loftowych czy glamour.

Trzeba też pamiętać o dopasowaniu kolorystycznym lampki nocnej do pozostałych elementów wystroju pomieszczenia. Z drugiej strony pewne kontrasty mogą być niekiedy świetnym sposobem na nadanie aranżacji charakteru.

O czym trzeba pamiętać, wybierając lampkę nocną?

Sam design to w przypadku lampek nocnych oczywiście nie wszystko. Spore znaczenie ma również ich wielkość. Lampka nie może być za duża, bo wtedy stanie się niewygodna w użytkowaniu. Z drugiej strony nie powinna być także za mała.

Bardzo ważne jest to, aby nie było problemu z dostępem do włącznika. Lampki nocne często włączane są w nocy, gdy nie ma warunków na jego szukanie. Dlatego ciekawą propozycją są lampki na dotyk.

Jaka powinna być moc żarówki w przypadku lampki nocnej?

W przypadku lampek nocnych nie ma sensu kupowanie żarówek o dużej mocy. 45 W to maksimum. Warto kierować się tutaj zresztą zaleceniami samego producenta, zapoznając się bliżej ze specyfikacją techniczną lampki nocnej. Nigdy nie należy kupować mocniejszej żarówki, niż przewiduje producent.

Obecnie największą popularnością na rynku cieszą się energooszczędne żarówki LED. Są one droższe, ale za to wytrzymałe. Poza tym pobierają naprawdę niewiele energii elektrycznej. Stanowią inwestycję długoterminową.

W lampkach nocnych zazwyczaj wykorzystywane są żarówki, które dają światło o ciepłej barwie. Ta sprzyja relaksowi i wyciszeniu. Wprowadza do sypialni odpowiedni nastrój. Światło chłodne nie sprawdza się w tym przypadku, bo jest przeznaczone przede wszystkim do pracy.

