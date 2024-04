Praktyczne sposoby na podgrzanie wody w basenie

Napisane przez mikolajczarnecki• 12:52 pm• Ciekawostki

Własny basen w ogrodzie to doskonały sposób na letnie upały. Jednak zimna woda może skutecznie zniechęcić do kąpieli. W naszym artykule znajdziesz skuteczne sposoby na podniesienie jej temperatury. Zapraszamy do lektury!

Pokrywy i maty solarne

Najprostszym sposobem na podniesienie temperatury wody w basenie jest zastosowanie mat solarnych. Są to gumowe poduszki, przez które biegną rurki. Woda z pompy wędruje nimi i jest ogrzewana promieniami słońca. Mata solarna do basenu Bestway sprawdzi się w przypadku małych basenów. Choć połączenie kilku takich gadżetów powoli na podgrzanie wody nawet w sporych rozmiarów basenie stelażowym. Do działania nie wymagają one prądu, tylko mocno nasłonecznionego miejsca. Są tanie i łatwe w użytkowaniu.

Możesz także wypróbować pokrywy, które rozkłada się na powierzchni wody. Działają one jak bariera, zapobiegając ucieczce ciepła w chłodniejsze noce. Są to rozwiązania stosunkowo tanie i łatwe w instalacji, a także efektywne w utrzymaniu temperatury wody na komfortowym poziomie.

Podgrzewacze elektryczne

Jest to wygodne i szybkie rozwiązanie dla tych, którzy chcą cieszyć się ciepłą wodą bez względu na pogodę. Podgrzewacz elektryczny montuje się między pompą a basenem. Woda jest podgrzewana w tempie około 1 stopnia na godzinę pracy. Należy dobrać moc takiego urządzenia do wielkości zbiornika. Pamiętaj jednak, że do jego działania konieczne jest sporo energii elektrycznej. Dlatego pod koniec wakacji możesz spodziewać się dość wysokiego rachunku za prąd.

Największą zaletą podgrzewaczy elektrycznych jest możliwość podgrzania wody, bez względu na pogodę, a nawet nocą. Rano możesz dzięki temu cieszyć się komfortową kąpielą. Urządzenia takie są z reguły bezobsługowe i nie wymagają dużej uwagi. Warto jednak zadbać o zabezpieczenie kabli zasilających, aby żaden z domowników nie potknął się, podczas zabawy.

Pompy ciepła i kolektory słoneczne

Jeżeli jesteś właścicielem dużego basenu najlepszym sposobem na podgrzanie wody, będzie instalacja pompy ciepła lub kolektora słonecznego. Są to ekologiczne rozwiązania, które są w stanie bardzo szybko podnieść temperaturę wody w zbiorniku. Pierwsza metoda wykorzystuje ciepło z powietrza lub ziemi, by ogrzać basen.

Natomiast kolektory słoneczne połączone są z panelami fotowoltaicznymi. Do podgrzewania wody w basenie wykorzystują energię słoneczną zamienioną na elektryczność. Są to rozwiązania stosowane w przypadku basenów całorocznych, gdyż woda może być w ten sposób podgrzewana o każdej porze roku.

Jak podgrzać wodę w basenie? Teraz już wiesz!

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na maty solarne, pokrywy, podgrzewacze elektryczne czy zaawansowane technologicznie pompy ciepła i kolektory słoneczne, każde z tych rozwiązań może znacznie poprawić komfort korzystania z basenu. Inwestycja w efektywny system ogrzewania pozwoli Ci przedłużyć sezon kąpielowy. Więcej przydatnych informacji, porad oraz ofert zakupu różnych systemów ogrzewania wody znajdziesz na stronie iBaseny.pl.

