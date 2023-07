Homla jest portalem ogłoszeniowym, publikującym oferty nieruchomości z całej Polski. Portal prezentuje na swoich stronach domy, mieszkania, lokale i działki na sprzedaż lub do wynajęcia. Zdecydowana większość nieruchomości zlokalizowana jest w dużych aglomeracjach miejskich.

Homla.pl – Katowice Mysłowice Sosnowiec i Chorzów

Jednym z ciekawszych regionów Polski jest Śląsk ze stolicą w Katowicach. To zdecydowanie najbardziej prężny obszar inwestycyjny, przemysłowy i rozwojowy naszego kraju. Tutaj są ulokowane jedne z największym firm produkcyjnych i przetwórczych. Obszar o sporych możliwościach znalezienia zatrudnienia i w konsekwencji o dużym zaludnieniu. Katowice i otaczające go miejscowości – Mysłowice, Sosnowiec, Chorzów, Ruda Śląska, Mikołów i Tychy tworzą spójną, uzupełniającą się aglomerację.

Tak wielki, wspólny rynek, tworzy też ciekawą przestrzeń nieruchomościową. Inwestorzy poszukują miejsca na cele inwestycyjne i mieszkaniowe. Wraz z rozwojem produkcji i infrastruktury, naturalnie pojawia się również potrzeba zamieszkania – rynek zakupu i najmu lokali mieszkalnych i domów.

Nowe lub używane, co lepsze?

Rynek nieruchomości mieszkalnych jest bardzo dynamiczny na tym terenie. Wynika on głównie z ciągłego popytu na mieszkania. Istnieją dwa źródła pochodzenia tych lokali:

1/ rynek wtórny mieszkań i domów

2/ rynek pierwotny, nowych obiektów

Rynek wtórny – rynek mieszkaniowy z tzw. drugiej ręki, zaskakuje swoim bogactwem i różnorodnością. Znajdziemy tu mieszkania i domy już zamieszkałe, wypróbowane, najczęściej gotowe do natychmiastowego zamieszkania. Nieruchomości są często już wyposażone w kuchnię, łazienki, zabudowy korytarzy, czy garderoby. To oferta dla osób, które nie chcą same budować, a nawet remontować, tylko bezzwłocznie zamieszkać w nabywanym lokalu. Rynek nieruchomości „używanych”, jest zdecydowanie większy od oferowanych, nowych obiektów, dlatego wybór jest tutaj większy. Możemy wybierać rodzaj, wielkość, wiek, stan techniczny lokalu oraz miejsce przyszłego zamieszkania.

Rynek pierwotny, to nowe inwestycje do tej pory niezamieszkałe. Oferta dla osób ceniących to co nowe i chcących wykończyć oraz zaaranżować mieszkanie czy dom zgodnie ze swoimi upodobaniami. Nowe, to też często mniej problemów z naprawami i poczucie, że przynajmniej przez kilkanaście lat nie trzeba będzie inwestować w naprawy i modernizacje. Nie bez znaczenia jest też gwarancja udzielana przez deweloperów. Teraz, gdy sprzedaż jest mniejsza, można też liczyć na dodatkowe bonusy wykończenia wnętrza lub upusty. Pojawiają się również oferty z bezpłatnym miejscem w garażu podziemnym.

Pośrednik i deweloper podpowie i pomoże

Te dwa rodzaje rynków obsługiwane są głównie przez pośredników w obrocie nieruchomościami oraz biura sprzedaży deweloperów. Przeglądając oferty na Homla.pl często będziemy mieć z mini do czynienia. Warto korzystać z ich wsparcia, ponieważ są odpowiednio przygotowani do obsługi, mają profesjonalną wiedzę i doświadczenie. Znając nasze potrzeby i oczekiwania, podpowiedzą nam na co zwrócić uwagę. Jeśli rozpoczynamy poszukiwania naszego wymarzonego mieszkania lub domu, pośrednik przygotuje nam nawet kilka podobnych propozycji, dzięki czemu łatwiej będzie nam podjąć decyzję o wyborze nieruchomości.

Zarówno pośrednik, jak i deweloper przygotują dla nas całą transakcję, niezbędne dokumenty, pomogą w uzyskaniu kredytu hipotecznego i umówią spotkanie u notariusza, gdzie dokonamy transakcji.