„Jezioro łabędzie” w wykonaniu Royal Ukrainian Ballet

Ponadczasowy, urzekający balet księcia i księżniczki został przyjęty przez widzów na całym świecie. Emocjonalna historia romansu i przemiany w łabędzia nigdy nie przestaje zachwycać serc wielu osób. Mimo że wszyscy znają zakończenie, ludzie są przyciągani do ponownego odwiedzenia go z radością. Balet wraz z towarzyszącą mu muzyką ma moc przenoszenia nas w inny świat; jeden pełen fantazji i piękna, w ostrym kontraście do naszej obecnej rzeczywistości.

Royal Ukrainian Ballet to renomowany zespół baletu klasycznego, który wspiera najlepsze tradycje klasycznej szkoły baletowej i promuje jej nowe postępowe trendy na Ukrainie i na świecie.

Trasa jest częścią ogólnopolskiej inicjatywy mającej na celu wsparcie grupy działającej na uchodźstwie. Spektakl jest świadectwem solidarności ludzi, którzy są gotowi aktywnie wspierać sztukę i artystów.

Termin:

niedziela, 19 lutego 2023, godz. 18:30

Miejsce:

Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, ul. Gen. de Gaulle’a 17

źródło: DMiT Zabrze