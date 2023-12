Topper na tort – czy warto się na niego zdecydować? Jakie są zalety takiej dekoracji?

Napisane przez mikolajczarnecki• 3:17 pm• Ciekawostki

Toppery na tort od wielu sezonów cieszą się na rynku bardzo dużą popularnością. Trudno się temu dziwić – mają całkiem sporo zalet. Są niedrogie, proste w użyciu i bardzo atrakcyjne pod względem wizualnym. Doskonale sprawdzają się podczas wielu różnych okazji. Co warto wiedzieć na ich temat? Czym kierować się przy zakupie toppera na tort? Odpowiadamy na te pytania w poniższym artykule.

Toppery na tort i ich największe zalety

Toppery na tort są dzisiaj chyba najpopularniejszymi dekoracjami cukierniczymi. Jakie są ich największe zalety?

Topper na tort jest przede wszystkim ozdobą bardzo łatwą w użyciu. Standardowy topper wystarczy wbić w powierzchnię wypieku i gotowe. Poradzi sobie z tym nawet zupełny amator. Toppery na tort nie są drogie. Ich cena zazwyczaj nie przekracza kilkunastu złotych za sztukę. Dodatkowo wykorzystywać je można wiele razy. Toppery przyjmować mogą różne kształty i formy. Zróżnicowana jest również ich kolorystyka. Sprawdzają się doskonale podczas wielu okazji – urodzin, wesel, chrzcin, jubileuszy itd. Każdy bez większego problemu powinien znaleźć to, czego szuka.

Jaki topper na tort warto wybrać?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie. Dla każdego może bowiem liczyć się co innego. Zacząć trzeba na pewno od określenia charakteru imprezy i jej motywu przewodniego. To punkt wyjścia. Dopiero potem można przejść dalej.

W przypadku wesel prym wiodą toppery z napisami (“love”, “just married”, “miłość”) czy inicjałami lub imionami pary młodej. Popularne są też dekoracje z motywem serca. Na chrzciny czy komunię wybiera się na ogół toppery nawiązujące do religii, np. przedstawiające krzyż, aniołki czy gołębicę. Bardzo szeroka jest również oferta topperów urodzinowych. Mogą one np. nawiązywać do zainteresowań solenizanta.

Toppery na tort produkowane są głównie z dwóch materiałów – drewnianej sklejki i pleksi. Oba są dość wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Nie sprawiają również większych problemów w zakresie utrzymania w czystości, ale nie można ich myć w zmywarce. Wybór to raczej kwestia indywidualnych upodobań.

Dlaczego w ogóle dekoruje się torty?

Niektórzy mogą zadać pytanie, po co w ogóle dekorować tort? Powód jest banalnie prosty. Wyjątkowa okazja potrzebuje odpowiedniej oprawy. Nagi, pozbawiony ozdób tort nie kojarzyłby się w ogóle z czymś ważnym, podniosłym. Zresztą dzisiaj z dekorowaniem wypieków nie ma większego problemu. Wcale nie trzeba mieć do tego dużych umiejętności cukierniczych. Wystarczy kupić ładny topper na tort.

