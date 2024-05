Najpopularniejszy turystycznie region Cypru – z czego słynie Pafos? Sprawdzamy

Napisane przez mikolajczarnecki• 11:06 am• Ciekawostki

Pafos na Cyprze to idealne miejsce na urlop zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób, którym marzy się aktywny wypoczynek. Jest tu tak dużo atrakcji, że nie sposób opisać wszystkich. Wybraliśmy najważniejsze.

Kiedy wybrać się do Pafos na Cyprze?

Sezon turystyczny na Cyprze jest bardzo długi, zaczyna się już w kwietniu i kończy dopiero w listopadzie. Wiosną i jesienią jest przyjemnie ciepło, ale nie gorąco – to czas na zwiedzanie Pafos i okolic.

Lato na Cyprze jest bardzo upalne, średnie temperatury przekraczają 30°C. W tym czasie do Pafos przybywają turyści spragnieni bliskiego kontaktu z plażą i morzem.

Zima w Pafos bardzo różni się od zimy w Polsce, jest dużo cieplej, mimo to lepiej ją omijać. To pora deszczowa, niezbyt sprzyjająca eksplorowaniu wyspy. Większość typowo turystycznych atrakcji jest w tym czasie nieczynna.

Zabytki, czyli co zobaczyć w Pafos?

Pafos jest jednym z najstarszych miast na Ziemi, nie mogło więc zabraknąć tu Parku Archeologicznego. Niech nie zwiedzie cię nazwa – ciągle są tu czynne stanowiska archeologiczne.

Do tej pory udało się odkryć pamiątki po kilku okresach: bizantyjskim, hellenistycznym, rzymskim i wczesnochrześcijańskim. Nie znaczy to, że nie ma tam zabytków z innych epok – być może jeszcze ich nie odnaleziono.

Zwiedzając Park Archeologiczny, trzeba bacznie patrzeć pod nogi, bo największą atrakcją są tu mozaiki podłogowe.

Równie ciekawie prezentują się ruiny Zamku Saranta Kolones. W Wolnym tłumaczeniu oznacza to Zamek z Czterdziestoma Kolumnami. Chociaż sam zamek datowany jest na średniowiecze, prawdopodobnie zbudowano go na miejscu dawnej rzymskiej agory, a dowodem na to mają być właśnie kolumny.

Odeon jest jedynym zabytkiem w Pafos, po którym pozostało coś więcej niż ruiny. Do dziś organizowane są tu koncerty i wystawiane sztuki teatralne pod chmurką.

Nieopodal Parku Archeologicznego znajdują się Grobowce Królewskie. Przymiotnik pochodzi od ich wielkości i świetności, nie chowano tu królów. Grobowce znajdują się przy plaży, w upalne dni mogą być ratunkiem dla osób potrzebujących ochłody.

Najważniejsze atrakcje Pafos

Pafos niewątpliwie jest miastem o znaczeniu historycznym, ale znajdziemy tu także typowo nowożytne atrakcje.

Jedną z nich jest słynny Aquaparki w Pafos. Jego niezwykłość polega nie tylko na wielkości, ale i na wyznaczeniu strefy dla dzieci. Co w tym dziwnego? Ano to, że reszta przeznaczona jest dla dorosłych, dla których przygotowano między innymi dwanaście ogromnych zjeżdżalni. Wersja dla dzieci została znacząco zminiaturyzowana.

W Pafos znajduje się też największy na Cyprze ogród zoologiczny. Znajdują się tu przedstawiciele różnych gatunków zwierząt, gadów i ptaków pochodzące ze wszystkich kontynentów. Dodatkową atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych, jest mini zoo. Tutaj zgromadzono oswojone zwierzęta gospodarskie. Dzieci mogą je karmić.

Plaże Pafos

W kontekście plaż w Pafos często wymienia się Coral Bay i Lara Beach. To prawda, że obie zasługują na to, by je przynajmniej raz odwiedzić, ale… nie leżą w Pafos. Można jednak do nich łatwo dojechać wynajętym samochodem. Trzeba tylko pamiętać, że na Cyprze obowiązuje ruch lewostronny.

W samym Pafos natomiast możemy się opalać na:

– Venus Beach – to plaża piaszczysta, leży obok hotelu o tej samej nazwie. Jest dobrze zagospodarowana, można tu wypożyczyć leżak z parasolem.

– Vrexi Beach – to na odmianę plaża z przybrzeżnymi skałami, nie uświadczymy tam piasku. Infrastruktury też nie ma, dlatego nie ma… tłoku. Największy jest wieczorami, gdy mieszkańcy i turyści przybywają podziwiać zachody słońca.

– Lighthouse Beach – piaszczysta plaża, która swoją nazwę wzięła od latarni morskiej. Można ją uznać za klasyczną tropikalną plażę – jest tu wszystko, co potrzebne, żeby fajnie odpocząć.

– Skała Afrodyty – Petra tou Romiou – tak nazywana jest skała i plaża wokół. Związana z legendą o greckiej bogini, podobno to tu wyłoniła się z piany morskiej.

Chcesz wybrać się do Pafos? Koniecznie sprawdź oferty wyjazdów na Cypr w ITACE.

Visited 12 times, 3 visit(s) today