XVII Edycja Ogólnopolskiej Akcji Inspiracji: przyszłość w rękach młodych z Zabrza

Już 5 października w Zabrzu odbędzie się ostatnie z serii jesiennych wydarzeń edukacyjnych organizowanych w ramach ogólnopolskiej Akcji Inspiracji. W czterech wrześniowych spotkaniach wzięło udział ponad 1000 uczniów liceów i studentów z rnych czci kraju, którzy debatowali z przedstawicielami świata biznesu, sportu, kultury, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych.

Celem projektu organizowanego przez największą fundację edukacyjną w Polsce – Our Future Foundation jest zainspirowanie młodych ludzi do aktywnej działalności społecznej i wyboru ścieżki kariery zbieżnego z ich pasjami i marzeniami. Do tej pory ponad 5000 uczniów uczestniczyło w wydarzeniach z serii Akcja Inspiracja. We wrześniu program trafi do Lublina, Warszawy, Gdańska oraz Łodzi. Podczas spotkań uczniowie debatują z prelegentami na tematy związane z obieraniem własnej ścieżki kariery, rozwijaniem pasji, ale także wpływem sztucznej inteligencji na społeczeństwo, postępującą cyfryzacją czy rolą nauk humanistycznych w zmieniającym się świecie. Ponadto, uczestnicy podczas wydarzeń mogą wziąć udział w warsztatach na temat skutecznych metod nauki, które mają pomóc młodzieży w osiąganiu jak najlepszych wyników edukacyjnych.

– Akcja Inspiracja ma stanowić miejsce dyskusji z młodzieżą i angażowania jej w debaty dotyczące problemów, z którymi mierzy się świat. Młodzi muszą mieć świadomość, że już wkrótce to oni będą musieli wziąć odpowiedzialność za adaptację społeczeństwa do zmian spowodowanych globalnym ociepleniem czy rewolucją technologiczną. Spotkania mają też pokazać im jak dużo można osiągnąć już teraz angażując się w działalność społeczną czy tworząc własne projekty biznesowe. Mamy nadzieję, że wydarzenia będą inspirujące dla wielu młodych, którzy zrozumieją, że kluczem do ich przyszłości jest aktywność pozaszkolna i podążanie za marzeniami – mówi Kamil Maksymilian Tomkowicz, członek zarządu Our Future Foundation.

W wydarzeniach wezmą udział m.in. Małgorzata Mańka-Szulik (Prezydent Miasta Zabrza), Artur Warzocha (Tauron), Bartłomiej Szewczyk (Kopalnia Guido), (Śląsk Kurator Oświaty), Iwona Brzózka-Złotnicka (Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog), Mateusz Szymkowiak (dziennikarz) oraz Michał Hędrzak (Węglokoks).

Podczas programu, partner Akcji Inspiracji – Samsung zaprezentuje III edycję globalnego konkursu Solve for Tommorow skierowanego do uczniów liceów. Celem inicjatywy jest rozwijanie kompetencji przyszłości i budowanie poczucia sprawczości w pokoleniu nastolatków.

– Cieszymy się, że dzięki Akcji Inspiracja możemy połączyć siły z Fundacją Our Future Foundation i razem uwolnić potencjał młodego pokolenia. W Solve for Tomorrow dzielimy się tym co najlepsze: wiedzą na temat pracy projektowej stosowanej w firmach technologicznych, doświadczeniem i zaangażowaniem pracowników Samsung jako mentorów oraz praktycznym wsparciem doradztwa zawodowego. – mówi Magdalena Olborska, ESG Manager w Samsung Electronics Polska.

Our Future Foundation, organizator Akcji Inspiracji, to fundacja skupiająca studentów i absolwentów najlepszych zagranicznych uniwersytetów, która za cel stawia sobie walkę z nierównościami w dostępie do edukacji młodych Polaków z mniejszych ośrodków. Do tej pory w wydarzeniach organizowanych przez Fundację wzięło udział ponad 10 000 uczestników, z których co drugi deklaruje, że zainspirowały go do podjęcia nowych działań np. wolontariatu. Fundacja zapewnia również bezpłatne wsparcie dla dziesiątek polskich licealistów, aplikujących na najlepsze światowe uczelnie wyższe. Do tej pory udało jej się pomóc ponad 150 młodym Polakom, którzy dziś studiują na takich uniwersytetach jak Harvard, Oxford, Yale czy LSE.

Podsumowanie dotychczasowych dwunastu edycji projektu: https://youtu.be/8i3rdptOQu4

Partnerem Strategicznym projektu jest: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Węglokoks

Partnerami projektu są: Samsung Electronics Polska, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Tauron Polska Energia SA

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030