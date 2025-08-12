Zabrzańska młodzież zaproszona do wspólnego świętowania i współtworzenia przyszłości miasta

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:36 pm• Ważne w mieście

12 sierpnia 2025 roku zielony dach Centrum Przesiadkowego przy ul. Goethego zamieni się w przestrzeń dialogu, inspiracji i kreatywności. Ewa Weber, pełniąca funkcję prezydenta Zabrza, zaprasza młodych mieszkańców do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Młodzieży oraz pracy nad wizją rozwoju miasta.

Spotkanie, które ma znaczenie

Międzynarodowy Dzień Młodzieży, ustanowiony przez ONZ, to okazja do podkreślenia roli młodych ludzi w kształtowaniu przyszłości społeczności lokalnych. W Zabrzu tegoroczne obchody mają mieć szczególny wymiar – młodzież nie tylko będzie świętować, ale również aktywnie współtworzyć dokument, który stanie się podstawą współpracy między miastem a młodymi mieszkańcami.

Spotkanie rozpocznie się we wtorek, 12 sierpnia, o godzinie 18:00 na zielonym dachu Centrum Przesiadkowego przy ul. Goethego. To nietypowe miejsce – otwarte, ekologiczne i nowoczesne – symbolizuje nowe podejście do dialogu z młodzieżą.

Deklaracja współpracy – dokument, który otworzy nowe możliwości

Jednym z kluczowych punktów programu będzie wspólne przygotowanie deklaracji o współpracy pomiędzy Miastem Zabrze a zabrzańską młodzieżą.

Co może zawierać deklaracja?

Choć szczegółowa treść zostanie wypracowana podczas spotkania, można przypuszczać, że znajdą się w niej zapisy dotyczące:

Regularnych konsultacji społecznych w sprawach dotyczących młodzieży,

Rozwoju oferty kulturalnej, edukacyjnej i sportowej,

Wspierania młodych przedsiębiorców i inicjatyw społecznych,

Ułatwiania dostępu do programów stażowych i wolontariatu,

Włączania młodzieży w procesy decyzyjne dotyczące przestrzeni miejskiej.

Tego typu dokument może stać się fundamentem realnej współpracy, a nie tylko jednorazową inicjatywą.

Dlaczego to ważne dla młodzieży Zabrza?

Młodzi jako motor zmian

Według danych demograficznych młodzi ludzie stanowią istotną część populacji miasta. Ich pomysły i energia mogą wprowadzić innowacje w wielu obszarach – od kultury, przez ekologię, po przedsiębiorczość.

Realny wpływ na decyzje

Udział w przygotowaniu deklaracji daje młodzieży niepowtarzalną okazję do wyrażenia swoich potrzeb i oczekiwań. To szansa, by zgłosić konkretne projekty – np. nowe miejsca spotkań, wydarzenia sportowe, czy działania na rzecz ochrony środowiska.

Zielony dach – przestrzeń otwarta na pomysły

Centrum Przesiadkowe w Zabrzu to przykład nowoczesnej infrastruktury, która pełni wiele funkcji. Zielony dach, na którym odbędzie się wydarzenie, jest miejscem symbolicznym – łączy troskę o środowisko z przestrzenią spotkań społecznych.

To tutaj młodzi zabrzanie będą mogli usiąść przy wspólnym stole, podyskutować i wymienić się pomysłami. Organizatorzy zachęcają do zabrania ze sobą notatek, rysunków, propozycji projektów – wszystkiego, co może pomóc w tworzeniu wizji przyszłości miasta.

Przebieg spotkania – czego się spodziewać?

Choć program ma charakter otwarty i interaktywny, można spodziewać się kilku kluczowych elementów:

Powitanie uczestników przez Ewę Weber i krótkie omówienie idei wydarzenia. Prezentacja inspiracji – przykłady działań młodzieży z innych miast. Praca w grupach nad propozycjami do deklaracji współpracy. Podsumowanie i wspólne podpisanie dokumentu w wersji wstępnej. Część nieformalna – okazja do rozmów, integracji i wymiany kontaktów.

Wspólne świętowanie Międzynarodowego Dnia Młodzieży

Święto to jest obchodzone na całym świecie i ma na celu promowanie aktywnego uczestnictwa młodych w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. W tym roku ONZ zwraca uwagę na potrzebę wzmacniania udziału młodych ludzi w procesach decyzyjnych – inicjatywa zabrzańskiego magistratu doskonale wpisuje się w te założenia.

Jak dołączyć?

Wydarzenie jest otwarte i bezpłatne. Wystarczy przyjść o wyznaczonej godzinie na zielony dach Centrum Przesiadkowego przy ul. Goethego. Organizatorzy apelują, by zabrać ze sobą pozytywną energię i chęć współpracy.

Młodzież to przyszłość Zabrza

Spotkanie 12 sierpnia może być początkiem długofalowej współpracy między młodymi mieszkańcami a władzami miasta. To szansa, aby głos młodzieży był słyszalny nie tylko od święta, ale na stałe wpisał się w proces podejmowania decyzji dotyczących Zabrza.

źródło: UM Zabrze

Visited 27 times, 5 visit(s) today