Zabrzańska policja poszukuje 64-letniej Marii Wasiewicz. Ostatni raz widziana w połowie lipca

Policjanci z Zabrza apelują o pomoc w odnalezieniu 64-letniej Marii Wasiewicz. Kobieta zniknęła bez śladu w połowie lipca i do dziś nie udało się ustalić jej miejsca pobytu. Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które mogły ją widzieć lub mają informacje na temat jej losu, o pilny kontakt.

Zaginęła 17 lipca – od tego dnia nie ma z nią kontaktu

Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu prowadzi poszukiwania Marii Wasiewicz, mieszkanki Zabrza, która od kilkunastu dni pozostaje nieuchwytna. Ostatni raz była widziana 17 lipca 2025 roku na terenie Zabrza. Od tego momentu nie udało się ustalić, gdzie może przebywać ani czy utrzymuje jakikolwiek kontakt z otoczeniem.

Kobieta znana była lokalnej społeczności, ponieważ utrzymywała się ze zbieractwa. Często można ją było spotkać na terenie zabrzańskiego Maciejowa lub w Gliwicach, w dzielnicy Sośnica. Policja przypuszcza, że w tych rejonach mogła przebywać także w ostatnich dniach przed zaginięciem.

Apel policji o pomoc mieszkańców

Funkcjonariusze podkreślają, że w tego typu przypadkach każdy, nawet najmniejszy szczegół, może okazać się kluczowy. Osoby, które widziały Marię Wasiewicz po 17 lipca lub posiadają informacje mogące przyczynić się do ustalenia jej miejsca pobytu, proszone są o natychmiastowy kontakt z Komendą Miejską Policji w Zabrzu.

Zgłoszenia można kierować:

pod numer telefonu 47 85 43 200 (Komenda Miejska Policji w Zabrzu),

pod numer alarmowy 112.

Każdy sygnał jest dokładnie sprawdzany, a anonimowość zgłaszających zostaje zachowana.

Dlaczego szybkie zgłoszenie jest tak ważne?

Statystyki wskazują, że w przypadku osób zaginionych kluczowe są pierwsze dni i tygodnie od momentu, w którym bliscy lub świadkowie zauważą ich zniknięcie. Z upływem czasu ustalenie śladów i odtworzenie kroków zaginionego staje się coraz trudniejsze.

W przypadku Marii Wasiewicz minęło już kilka tygodni od jej zaginięcia, co dodatkowo komplikuje działania poszukiwawcze. Policjanci nie wykluczają, że kobieta mogła zmienić miejsce przebywania i przenieść się w inne rejony Śląska.

Zaginieni w Zabrzu i na Śląsku – problem społeczny

Zaginięcia osób, zwłaszcza starszych lub tych znajdujących się w trudniejszej sytuacji życiowej, jak w przypadku pani Marii, nie należą do rzadkości. Wiele z nich wiąże się z brakiem stabilnego miejsca zamieszkania czy trudnościami zdrowotnymi.

Na Śląsku każdego roku policja otrzymuje setki zgłoszeń o osobach zaginionych. Znaczna część z nich odnajduje się w ciągu kilku dni, jednak są też sprawy, które wymagają długotrwałych poszukiwań. W takich przypadkach niezwykle istotna jest współpraca społeczności lokalnej z policją – to mieszkańcy często jako pierwsi zauważają osoby potrzebujące pomocy.

Jak można pomóc w poszukiwaniach?

Policja zachęca do:

zwracania uwagi na osoby samotnie przebywające w miejscach publicznych,

informowania służb o każdym potencjalnym spostrzeżeniu,

rozpowszechniania komunikatu o zaginięciu, co zwiększa szansę, że ktoś rozpozna zaginioną.

Jeśli ktoś posiada wiedzę o miejscu pobytu Marii Wasiewicz, nie powinien zwlekać – każdy sygnał może przyczynić się do bezpiecznego zakończenia poszukiwań.

Zabrzańska policja apeluje o czujność mieszkańców i prosi o wsparcie w ustaleniu miejsca pobytu 64-letniej Marii Wasiewicz. Każda informacja ma znaczenie i może pomóc w odnalezieniu kobiety, która od połowy lipca pozostaje zaginiona.

źródło: Policja Zabrze

