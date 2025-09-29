Zabrze świętowało 103. urodziny – trzy dni pełne atrakcji i wspólnej zabawy

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:19 pm• Ważne w mieście

W dniach 26–28 września 2025 roku Zabrze obchodziło 103. rocznicę nadania praw miejskich. Program Święta Miasta 2025 obfitował w wydarzenia sportowe, kulturalne i integracyjne, które przyciągnęły tłumy mieszkańców oraz gości. Różnorodność atrakcji sprawiła, że każdy – od najmłodszych po seniorów – mógł znaleźć coś dla siebie, a całe miasto na kilka dni zamieniło się w przestrzeń wspólnego świętowania.

Start obchodów – sportowy akcent w Parku Powstańców Śląskich

Święto rozpoczęło się w piątek, 26 września, wydarzeniem pod hasłem „Biegamy dla Zabrza”. W sportowej rywalizacji na świeżym powietrzu wzięły udział dzieci z zabrzańskich szkół podstawowych. To wydarzenie, łączące aktywność fizyczną z zabawą i integracją, tradycyjnie otworzyło miejskie święto i pokazało, jak ważne są zdrowy styl życia i wspólne spędzanie czasu.

Sobota pełna wrażeń – historia, piknik i muzyka

Drugi dzień obchodów miał niezwykle bogaty program. Już od rana mieszkańcy mogli uczestniczyć w spacerze historycznym „Mikulczyce – miejsca, w których mieszkają historie”, przygotowanym przez Muzeum Miejskie w Zabrzu. Wycieczka pozwoliła odkryć nieznane fakty i ciekawostki związane z jedną z najstarszych dzielnic miasta.

Po południu centrum wydarzeń przeniosło się do Parku Miejskiego przy ul. Dubiela, gdzie odbył się Rodzinny Piknik. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, stref zabaw, pokazów i warsztatów. Dużym zainteresowaniem cieszył się festiwal kolorów, który rozświetlił park feerią barw, oraz koncert zespołu Excess, który rozgrzał publiczność swoimi przebojami.

W ramach pikniku swoje działania zaprezentowały lokalne organizacje społeczne i kulturalne. Dla miłośników aktywności fizycznej przygotowano akcję „Kręcimy dla Zabrza” oraz sportowe wyzwania przygotowane przez grupę ReShape.

Wieczór zakończyła Międzypokoleniowa Zabawa Taneczna z DJ Witkiem – wydarzenie, które zgromadziło na parkiecie mieszkańców w każdym wieku i udowodniło, że muzyka i taniec łączą pokolenia.

Koncert Galowy w Domu Muzyki i Tańca

Jednym z kulminacyjnych punktów świętowania był Koncert Galowy w Domu Muzyki i Tańca pod tytułem „Piosenka jest dobra na wszystko!”. Na scenie wystąpiła Olga Bończyk z zespołem, a artystce towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod batutą maestro Sławomira Chrzanowskiego.

Koncert, zorganizowany we współpracy z firmą Fortum, zgromadził liczną publiczność i dostarczył niezapomnianych emocji muzycznych. Repertuar oparty na znanych i lubianych utworach stworzył wyjątkowy klimat i pozwolił uczestnikom wspólnie przeżywać muzyczne wzruszenia.

Niedziela – czas refleksji i odkrywania miasta

Ostatni dzień obchodów miał bardziej uroczysty i refleksyjny charakter. W kościele pw. św. Kamila odbyła się Uroczysta Msza Święta w intencji mieszkańców Zabrza.

Następnie mieszkańcy mogli wziąć udział w cyklu wycieczek pod hasłem „Spacerujemy dla Zabrza”, które odbyły się w różnych dzielnicach miasta: Guido, Kończycach, Pawłowie, Biskupicach, Śródmieściu i Grzybowicach. Była to doskonała okazja, by lepiej poznać historię i walory turystyczne Zabrza, a jednocześnie spędzić czas aktywnie na świeżym powietrzu.

Święto, które łączy pokolenia

Święto Miasta Zabrze 2025 pokazało, jak ważna jest wspólna integracja mieszkańców i pielęgnowanie lokalnej tożsamości. Dzięki różnorodnym wydarzeniom – od sportowych i rodzinnych, po artystyczne i historyczne – każdy mógł odnaleźć w programie coś dla siebie.

Obchody 103. urodzin Zabrza były nie tylko okazją do wspólnej zabawy, ale także do przypomnienia historii miasta, jego dziedzictwa i potencjału. Było to święto całej społeczności, które pokazało siłę lokalnych więzi i radość płynącą z bycia częścią zabrzańskiej wspólnoty.

Zabrze kolejny raz udowodniło, że potrafi świętować z energią, radością i w atmosferze wspólnoty. Święto Miasta 2025 na długo pozostanie w pamięci uczestników jako trzy dni pełne wrażeń, muzyki i pozytywnych emocji.

źródło: UM Zabrze

