Zabrzańska rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2025 zakończona – które placówki i kierunki cieszyły się największym zainteresowaniem uczniów?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Zabrzu dobiegła końca. W tegorocznym naborze wzięło udział 1 613 absolwentów klas ósmych, którzy rywalizowali o 1 437 przygotowanych miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych. Zainteresowanie edukacją w mieście okazało się wysokie, a uczniowie jasno wskazali swoje preferencje co do szkół i kierunków. Wśród nich prym wiodły licea ogólnokształcące oraz kierunki techniczne z obszaru logistyki, informatyki i energetyki.

Rekrutacja 2025 w liczbach – ile miejsc i ilu kandydatów?

Miasto Zabrze, jako organ prowadzący, przygotowało dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych 1 437 miejsc w szkołach ponadpodstawowych. W ofercie znalazły się:

615 miejsc w liceach ogólnokształcących ,

564 miejsca w technikach ,

258 miejsc w szkołach branżowych I stopnia.

Zainteresowanie było duże – 1 613 uczniów złożyło swoje aplikacje w ramach elektronicznego systemu naboru. Ostatecznie, do poszczególnych typów szkół zakwalifikowało się:

567 kandydatów do liceów ,

423 kandydatów do techników ,

175 kandydatów do szkół branżowych.

Nadal 183 wolne miejsca – rusza rekrutacja uzupełniająca

Mimo dużej liczby chętnych, nie wszyscy uczniowie znaleźli się na listach przyjętych. 46 kandydatów nie zostało zakwalifikowanych do żadnej z wybranych szkół. Dla nich pozostaje jeszcze szansa – od 23 lipca ruszyła rekrutacja uzupełniająca, która odbywa się już bezpośrednio w szkołach, w których pozostały wolne miejsca.

W systemie rekrutacyjnym pozostało 183 wolnych miejsc, co oznacza, że każdy z niezakwalifikowanych ma jeszcze realną możliwość kontynuowania nauki w zabrzańskiej szkole.

Które licea i technika były najpopularniejsze?

Licea Ogólnokształcące – bez zmian w czołówce

Wśród liceów największym zainteresowaniem cieszyły się:

I Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Zbigniewa Religi ,

II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ,

III Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu.

To szkoły, które od lat cieszą się renomą, dobrą opinią wśród uczniów i rodziców oraz wysokimi wynikami egzaminów maturalnych. Wielu uczniów wybiera je z myślą o dalszym kształceniu akademickim i solidnym przygotowaniu do matury.

Technika – przyszłościowe kierunki przyciągają młodzież

Wśród techników najwięcej kandydatów wybrało:

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych ,

Technikum nr 7 w Zespole Szkół nr 10 ,

Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3.

Szkoły te oferują kierunki kształcenia zgodne z aktualnymi trendami na rynku pracy, co tłumaczy ich rosnącą popularność.

Najczęściej wybierane kierunki w technikach – logistyka, informatyka i elektryka na topie

Młodzież coraz bardziej świadomie wybiera ścieżki edukacyjne, które zapewniają konkretny zawód i dobre perspektywy zatrudnienia. W Zabrzu najczęściej wybieranymi kierunkami kształcenia w technikach w 2025 roku były:

technik logistyk – lider wśród wyborów, popularny dzięki rozwojowi branży transportu i magazynowania,

technik programista – odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku IT,

technik elektryk – stabilna i poszukiwana profesja w branży energetycznej,

technik weterynarii – kierunek, który przyciąga miłośników zwierząt i osób myślących o pracy w sektorze usług weterynaryjnych.

To pokazuje, że uczniowie kierują się zarówno zainteresowaniami, jak i pragmatyzmem zawodowym.

Szkoły branżowe – niektóre kierunki nie znalazły chętnych

W segmencie szkół branżowych nie wszystkie zaproponowane kierunki cieszyły się zainteresowaniem. W 2025 roku z powodu braku kandydatów nie utworzono klas o specjalizacjach:

pracownik obsługi hotelowej,

elektronik,

krawiec,

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

operator obrabiarek skrawających,

ogrodnik.

Zjawisko to potwierdza obserwowany od lat trend – młodzież rzadziej decyduje się na zawody uznawane za mniej perspektywiczne lub wymagające dużego wysiłku fizycznego bez gwarancji wysokich zarobków.

To również ważna wskazówka dla instytucji oświatowych i doradców zawodowych – potrzebne są działania informacyjne i promocyjne dla tych kierunków, które odpowiadają realnym potrzebom rynku, ale nie cieszą się należytą popularnością.

Liceum Sztuk Plastycznych – rekrutacja poza systemem elektronicznym

Wyjątkiem w tegorocznej rekrutacji było Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Nr 18, do którego nabór odbywał się niezależnie od elektronicznego systemu. Kandydaci musieli przejść egzamin wstępny, który odbył się 3 czerwca i składał się z części praktycznej i teoretycznej.

Z dostępnych 28 miejsc zakwalifikowano 27 uczniów, co oznacza niemal stuprocentowe wypełnienie limitu. Liceum plastyczne wciąż pozostaje niszowym, ale prestiżowym wyborem dla młodych ludzi o artystycznych aspiracjach.

Kluczowe daty i informacje dla kandydatów

Do 22 lipca (godz. 15:00) uczniowie zakwalifikowani musieli potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole – brak potwierdzenia skutkował utratą miejsca.

23 lipca ogłoszone zostały listy przyjętych i nieprzyjętych .

Od 23 lipca rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca, którą prowadzą bezpośrednio szkoły dysponujące wolnymi miejscami.

Co dalej? Możliwości dla niezdecydowanych i niezakwalifikowanych

Dla 46 uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani, szansą jest wspomniana rekrutacja uzupełniająca, ale też możliwość weryfikacji preferencji i skorzystania z pomocy doradców zawodowych. Część szkół nadal oferuje atrakcyjne kierunki i miejsca w klasach z mniejszą liczbą uczniów, co może przełożyć się na lepszy kontakt z nauczycielem i indywidualne podejście do ucznia.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Zabrzu 2025 roku pokazała, że młodzież stawia dziś na jakość, praktyczność i dobrą przyszłość zawodową. To także sygnał dla miasta i środowisk oświatowych, by jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby młodego pokolenia.

