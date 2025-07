I Zabrzańska Spartakiada Dostępności – święto integracji, aktywności i wspólnej obecności w Miesiącu Dumy Osób z Niepełnosprawnościami

Zabrze po raz kolejny pokazało, że jest miastem otwartym, empatycznym i zaangażowanym w tworzenie przestrzeni dostępnych dla wszystkich. W ramach obchodów Miesiąca Dumy Osób z Niepełnosprawnościami, 23 lipca odbyła się I Zabrzańska Spartakiada Dostępności – wydarzenie bez precedensu, które postawiło na równość szans, indywidualność oraz budowanie relacji ponad barierami.

Miesiąc Dumy Osób z Niepełnosprawnościami – czas na słuchanie i działanie

Lipiec w Zabrzu nabiera szczególnego znaczenia – to czas, w którym społeczność miasta skupia się na temacie dostępności, akceptacji i wspólnego świętowania różnorodności. Miesiąc Dumy Osób z Niepełnosprawnościami to inicjatywa mająca na celu nie tylko edukację, ale też przełamywanie stereotypów oraz inspirowanie do zmian na rzecz włączenia społecznego.

W tym duchu powstała idea Spartakiady Dostępności – wydarzenia sportowo-rekreacyjnego zaprojektowanego z myślą o uczestnikach, nie dla nich. Organizatorzy od początku podkreślali, że chodzi tu nie o wynik, lecz o wspólne przeżycie, radość i integrację.

Spartakiada bez presji – liczy się udział, nie podium

To, co wyróżniło I Zabrzańską Spartakiadę Dostępności spośród innych wydarzeń sportowych, to całkowite odejście od rywalizacji. Uczestnicy sami wybierali dyscyplinę, w której chcieli się sprawdzić – bez ograniczeń, bez klasyfikacji, bez presji zespołowej. Każda aktywność była dopasowana do indywidualnych możliwości i preferencji.

Równość w praktyce

Wydarzenie zostało przygotowane w ścisłej współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, co zagwarantowało, że wszystkie detale – od rodzaju konkurencji po tempo przebiegu dnia – były zgodne z ich realnymi potrzebami. Uczestnicy mogli m.in. wziąć udział w:

prostych konkurencjach ruchowych,

ćwiczeniach sensorycznych,

aktywnościach z wykorzystaniem chusty terapeutycznej,

formach ekspresji poprzez taniec i ruch przy muzyce.

Każda forma była otwarta – nie obowiązywały limity wiekowe ani sprawnościowe. To stworzyło unikalną przestrzeń, w której każdy mógł być sobą i poczuć się ważny.

Strefa relaksu – przestrzeń wyciszenia i integracji

Obok aktywności ruchowych przygotowano specjalną strefę relaksu – przyjazne, miękkie miejsce z pufami, materacami i spokojną muzyką. Strefa ta pełniła rolę przestrzeni sensorycznego wyciszenia, ale także nieformalnego punktu spotkań, rozmów i odpoczynku.

W strefie tej można było:

odpocząć w komfortowych warunkach,

zrobić sobie zdjęcie w kolorowych ramkach – pamiątkę z wyjątkowego dnia,

wziąć udział w animacjach z wykorzystaniem chusty terapeutycznej,

porozmawiać z terapeutami i animatorami obecnymi na miejscu.

Wydarzenie pełne emocji – ale i konkretnego przekazu

Choć Spartakiada miała formę otwartą, nie zabrakło w niej przesłania. Jej organizacja była manifestem dostępności jako wspólnego dobra i obowiązku całego społeczeństwa. Nie chodzi wyłącznie o likwidowanie barier architektonicznych – równie ważne są postawy, język, sposób komunikacji, gotowość do wysłuchania i współpracy.

Dostępność jako styl myślenia

I Zabrzańska Spartakiada Dostępności pokazała, że integracja może odbywać się naturalnie, jeśli tylko stworzy się odpowiednie warunki. Dla wielu uczestników to nie była tylko jednorazowa impreza, ale potwierdzenie, że są zauważani, mile widziani i traktowani z pełnym szacunkiem.

Współpraca i partnerstwo – fundamenty wydarzenia

Spartakiada nie odbyłaby się bez szerokiego zaangażowania środowisk lokalnych. Za organizację odpowiadały:

Miasto Zabrze i jednostki samorządowe ,

organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami ,

wolontariusze i animatorzy ,

oraz mieszkańcy, którzy chętnie włączyli się w wydarzenie – jako uczestnicy, pomocnicy, a nawet… kibice.

To właśnie międzypokoleniowe i międzyśrodowiskowe zaangażowanie sprawiło, że Spartakiada miała tak wyjątkowy klimat.

Zabrze daje przykład – dostępność to nie trend, to standard

Organizacja Spartakiady wpisuje się w szerszą politykę Zabrza jako miasta dostępnego – zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i społecznym. Działania podejmowane w ostatnich latach – np. dostosowywanie szkół, węzłów komunikacyjnych, wydarzeń kulturalnych – pokazują, że miasto traktuje temat włączenia bardzo poważnie.

Co dalej?

Sukces pierwszej edycji Spartakiady już teraz sprawia, że mieszkańcy i organizatorzy mówią o kolejnych edycjach. Idea wydarzenia ma potencjał, by na stałe wpisać się w kalendarz miejskich inicjatyw, a także – inspirować inne miasta do podejmowania podobnych działań.

Podsumowanie – więcej niż wydarzenie

I Zabrzańska Spartakiada Dostępności była nie tylko inicjatywą integracyjną, ale silnym społecznym głosem w sprawie równości i dostępności. Pokazała, że każda osoba, niezależnie od stopnia sprawności, ma prawo do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym.

To wydarzenie udowodniło, że dostępność nie jest łaską, lecz standardem, który powinniśmy wspólnie tworzyć – każdego dnia, w każdej przestrzeni.

Zabrze z dumą świętuje Miesiąc Dumy Osób z Niepełnosprawnościami – i robi to w sposób, który daje nadzieję, inspiruje i łączy.

źródło: UM Zabrze