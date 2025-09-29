Utrudnienia w ruchu na ulicy Piłsudskiego w Zabrzu. Powodem ligowy klasyk Górnik – Legia

W związku ze zbliżającym się meczem Górnika Zabrze z Legią Warszawa, który odbędzie się w niedzielę 5 października, mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu na ulicy Piłsudskiego. Policja i służby miejskie apelują o cierpliwość, stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy oraz wybór alternatywnych tras przejazdu.
Mecz podwyższonego ryzyka
Spotkania Górnika z Legią od lat należą do najbardziej prestiżowych w Ekstraklasie i przyciągają na Arenę Zabrze tysiące kibiców. W trosce o bezpieczeństwo zarówno uczestników wydarzenia, jak i mieszkańców, konieczne jest wprowadzenie czasowych zmian w organizacji ruchu.
Funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole w rejonie stadionu, a także obecność dodatkowych patroli, które będą kierowały ruchem i dbały o porządek w dniu meczu.
Harmonogram utrudnień
Sobota, 4 października
-
od godziny 14.00 – wyłączone z użytkowania zostaną miejsca parkingowe na ulicy Piłsudskiego, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chłopską do skrzyżowania z ulicą Roosevelta.
Niedziela, 5 października
-
od godziny 17.00 – nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Piłsudskiego dla ruchu pojazdów i pieszych na wspomnianym odcinku (od ul. Chłopskiej do ul. Roosevelta).
Utrudnienia potrwają do zakończenia wydarzenia i powrotu kibiców do domów. Policja nie podaje dokładnej godziny przywrócenia normalnego ruchu – będzie to uzależnione od sytuacji po meczu.
Zalecenia dla kierowców i mieszkańców
-
warto wcześniej zaplanować alternatywne trasy przejazdu,
-
należy stosować się do poleceń policjantów i służb porządkowych,
-
osoby mieszkające w rejonie Areny Zabrze powinny przygotować się na chwilowe ograniczenia w dojeździe do posesji.
Policja apeluje o cierpliwość i zrozumienie, przypominając, że wprowadzone środki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa tysięcy kibiców i mieszkańców miasta.
Organizacja wydarzenia
Mecz Górnik Zabrze – Legia Warszawa rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17.30 na Arenie Zabrze. Ze względu na spodziewaną wysoką frekwencję, klub i służby miejskie zachęcają do wcześniejszego przybycia na stadion oraz skorzystania z komunikacji publicznej.
Kibice mogą spodziewać się wielkich sportowych emocji, a mieszkańcy – chwilowych utrudnień w ruchu drogowym. Odpowiedzialne zachowanie i współpraca z policją pozwolą, aby wydarzenie przebiegło w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.
źródło: Policja Zabrze
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.