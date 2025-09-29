Utrudnienia w ruchu na ulicy Piłsudskiego w Zabrzu. Powodem ligowy klasyk Górnik – Legia

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 5:23 pm• Ważne w mieście

W związku ze zbliżającym się meczem Górnika Zabrze z Legią Warszawa, który odbędzie się w niedzielę 5 października, mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu na ulicy Piłsudskiego. Policja i służby miejskie apelują o cierpliwość, stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy oraz wybór alternatywnych tras przejazdu.

Mecz podwyższonego ryzyka

Spotkania Górnika z Legią od lat należą do najbardziej prestiżowych w Ekstraklasie i przyciągają na Arenę Zabrze tysiące kibiców. W trosce o bezpieczeństwo zarówno uczestników wydarzenia, jak i mieszkańców, konieczne jest wprowadzenie czasowych zmian w organizacji ruchu.

Funkcjonariusze zapowiadają wzmożone kontrole w rejonie stadionu, a także obecność dodatkowych patroli, które będą kierowały ruchem i dbały o porządek w dniu meczu.

Harmonogram utrudnień

Sobota, 4 października

od godziny 14.00 – wyłączone z użytkowania zostaną miejsca parkingowe na ulicy Piłsudskiego, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chłopską do skrzyżowania z ulicą Roosevelta.

Niedziela, 5 października

od godziny 17.00 – nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Piłsudskiego dla ruchu pojazdów i pieszych na wspomnianym odcinku (od ul. Chłopskiej do ul. Roosevelta).

Utrudnienia potrwają do zakończenia wydarzenia i powrotu kibiców do domów. Policja nie podaje dokładnej godziny przywrócenia normalnego ruchu – będzie to uzależnione od sytuacji po meczu.

Zalecenia dla kierowców i mieszkańców

warto wcześniej zaplanować alternatywne trasy przejazdu,

należy stosować się do poleceń policjantów i służb porządkowych,

osoby mieszkające w rejonie Areny Zabrze powinny przygotować się na chwilowe ograniczenia w dojeździe do posesji.

Policja apeluje o cierpliwość i zrozumienie, przypominając, że wprowadzone środki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa tysięcy kibiców i mieszkańców miasta.

Organizacja wydarzenia

Mecz Górnik Zabrze – Legia Warszawa rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17.30 na Arenie Zabrze. Ze względu na spodziewaną wysoką frekwencję, klub i służby miejskie zachęcają do wcześniejszego przybycia na stadion oraz skorzystania z komunikacji publicznej.

Kibice mogą spodziewać się wielkich sportowych emocji, a mieszkańcy – chwilowych utrudnień w ruchu drogowym. Odpowiedzialne zachowanie i współpraca z policją pozwolą, aby wydarzenie przebiegło w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.

źródło: Policja Zabrze

