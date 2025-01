ZUS: płatnicy poszkodowani w powodzi mogą wnioskować o umorzenie składek

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:38 am• Ciekawostki

6 stycznia 2025 roku ruszyło przyjmowanie wniosków o umorzenie składek od płatników poszkodowanych w wyniku powodzi z września 2024 r. Dotyczy to osób, które prowadzą działalność gospodarczą, działalność pożytku publicznego albo działalność rolniczą na terenie objętym klęską żywiołową.

ZUS udostępnił na swojej stronie internetowej wniosek o umorzenie składek (RUP). Można go złożyć elektronicznie za pośrednictwem profilu na PUE(eZUS) jako pismo ogólne (POG) lub też złożyć papierowo w placówce ZUS.

Aby otrzymać umorzenie trzeba wykazać spadek przychodu z prowadzonej działalności o co najmniej 40 proc. między porównywanymi miesiącami, czyli między wrześniem 2024 r. a wrześniem 2023 r. albo październikiem 2024 r. a październikiem 2023 r. Jeżeli natomiast płatnik składek rozpoczął działalność w 2024 r., będzie to okres – wrzesień 2024 r. do sierpnia 2024 r.

Umorzeniu będą podlegały należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub na Fundusz Emerytur Pomostowych.

– We wniosku płatnik może wskazać miesiąc lub miesiące, które przypadają za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. Umorzenie dotyczyć będzie wszystkich składek należnych od wszystkich ubezpieczonych zgłoszonych przez danego płatnika. Składki nie będą uzupełniane przez budżet państwa, więc zadziała ogólny mechanizm – tak jak dziś działa umorzenie – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Co z płatnikami, którzy już opłacili składki lub mają nowy termin płatności?

Z wnioskiem o umorzenie mogą wystąpić płatnicy składek poszkodowani w wyniku powodzi z września 2024 r. ,którzy opłacili składki za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. O tę pomoc mogą ubiegać się również płatnicy, którzy mają ustalony nowy termin płatności składek na 15 września 2025 r. (zgodnie z art. 36 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi). Dotyczy to także przedsiębiorców, którzy mają zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek lub o odroczenie terminu płatności składek obejmującą należności z okresu od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r.

Co ważne, w przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia umorzenie składek może mieć negatywny wpływ na prawa do przyszłych świadczeń z ZUS i na ich wysokość. Płatnik opłacający składki sam za siebie nie będzie miał bowiem ewidencjonowanej składki za okres umorzenia jako opłaconej.

Kiedy informacja, kiedy decyzja

ZUS rozpatrzy wniosek niezwłocznie, a jeżeli umorzenie składek zostanie uwzględnione w całości to przedsiębiorca otrzyma informację o uzyskanej pomocy publicznej. Informacja ta także zostanie przekazana do wojewody.

W sytuacji, gdy ZUS tylko część wniosku rozpatrzy pozytywnie lub odmówi umorzenia składek, wówczas wnioskodawca otrzyma decyzję. Od niej można się odwołać – za pośrednictwem ZUS – do sądu okręgowego. Czas na odwołanie to miesiąc od dnia, w którym została doręczona decyzja.

źródło: ZUS

Visited 12 times, 4 visit(s) today