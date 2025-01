TGD – Kolędy Świata: Niezapomniany Koncert w Zabrzu

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 1:11 am• Koncerty, Ważne w mieście

Już 11 stycznia 2025 roku o godzinie 19:00 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbędzie się niezwykłe wydarzenie muzyczne. Zespół TGD zaprasza na koncert „Kolędy Świata”, który przeniesie publiczność w magiczny, świąteczny świat dźwięków z najdalszych zakątków globu. To wieczór pełen ciepła, radości i duchowych przeżyć.

TGD – 40 lat na scenie muzycznej

TGD (Trzecia Godzina Dnia) to zespół, który od ponad czterech dekad zachwyca swoją niepowtarzalną muzyką i aranżacjami. W skład grupy wchodzi wieloosobowy chór, zespół instrumentalny oraz utalentowani soliści. Dzięki wyjątkowej energii, różnorodności stylistycznej i duchowej głębi, ich koncerty przyciągają tłumy wiernych fanów.

Zespół zyskał renomę dzięki unikalnym interpretacjom kolęd oraz autorskim kompozycjom. Ich muzyka to połączenie tradycyjnych melodii z nowoczesnymi brzmieniami, co czyni każdy występ niezapomnianym przeżyciem. TGD to więcej niż muzyka – to duchowe przesłanie i emocjonalna podróż, które inspirują kolejne pokolenia.

Kolędy Świata – magia różnych kultur

Projekt „Kolędy Świata” to flagowe przedsięwzięcie TGD, które co roku przyciąga miłośników kolęd i świątecznej muzyki. Podczas koncertu w Zabrzu usłyszymy najpiękniejsze utwory bożonarodzeniowe z różnych zakątków świata, w tym z Europy, Ameryki, a nawet odległych rejonów Azji czy Afryki. W repertuarze znajdą się zarówno klasyczne kolędy, jak i nowoczesne aranżacje, które zachwycają oryginalnością.

Wyjątkowym elementem koncertu są autorskie kompozycje Piotra Nazaruka, lidera grupy. Jego utwory wprowadzają w świąteczny nastrój, jednocześnie łącząc głęboką refleksję z radością i muzyczną energią. Każda kolęda, niezależnie od jej pochodzenia, zyskuje nowy wymiar dzięki unikalnym aranżacjom TGD.

Co sprawia, że koncerty TGD są wyjątkowe?

1. Emocjonalna podróż

Każdy występ TGD to połączenie dynamicznych, porywających utworów z pięknymi, wzruszającymi balladami. Publiczność może liczyć na prawdziwy rollercoaster emocji – od radości i śmiechu po chwile zadumy i wzruszenia.

2. Goście specjalni

W poprzednich latach na scenie z TGD występowali znani artyści, tacy jak Kuba Badach, Kasia Cerekwicka czy Piotr Cugowski. Ich udział dodał koncertom jeszcze większego blasku i różnorodności.

3. Wielokulturowość

Kolędy z różnych części świata w wykonaniu TGD pokazują, jak bogate i różnorodne może być świętowanie Bożego Narodzenia. W repertuarze znajdą się zarówno znane polskie kolędy, jak „Cicha noc” czy „Lulajże Jezuniu”, jak i mniej popularne utwory zagraniczne.

4. Niezrównana atmosfera

Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu to idealne miejsce na tego rodzaju wydarzenie. Akustyka sali i świąteczna oprawa sprawią, że koncert będzie jeszcze bardziej magiczny.

Informacje praktyczne: bilety i organizacja

Wydarzenie odbędzie się 11 stycznia 2025 roku o godzinie 19:00 w Domu Muzyki i Tańca, ul. Gen. de Gaulle’a 17, Zabrze.

Jak kupić bilety?

Bilety na koncert można nabyć przez internet – TUTAJ lub osobiście w punktach sprzedaży. Organizatorzy podkreślają, że w przypadku tego wydarzenia obowiązuje natychmiastowa płatność jedną z szybkich metod, takich jak przelew online, karta kredytowa czy gotówka w punkcie sprzedaży.

Dla fanów dostępne są również bilety kolekcjonerskie, które stanowią piękną pamiątkę z tego wyjątkowego wieczoru. Ich atrakcyjny wygląd sprawia, że są idealnym prezentem świątecznym dla bliskich.

