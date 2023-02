ZUS szybko rozpatruje wnioski 500 plus, 82 proc. już przyznanych świadczeń

ZUS już przyznał 82% świadczeń 500 plus na kolejny okres świadczeniowy, dzięki 1,7 milionom wniosków złożonym przez rodziców i opiekunów, które obejmują około 2,7 milionów dzieci. Instytucja zachęca do skorzystania z aplikacji mZUS w celu złożenia wniosku.

Od 1 lutego 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski od rodziców i opiekunów, którzy chcą złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy, który trwać będzie od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku.

Już ponad 1,7 milionów wniosków o świadczenie wychowawcze 500 plus złożyli rodzice i opiekunowie, objęte świadczeniem są ponad 2,7 milionów dzieci. ZUS przyznał już 82% wniosków. W województwie śląskim, do 12 lutego złożono 191 tysięcy wniosków. Składanie wniosków odbywa się jedynie drogą elektroniczną, co ułatwia proces rodzicom. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18 lat, bez względu na dochody rodziców. Wniosek o świadczenie można złożyć przez aplikację mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia, lub swoją bankowość elektroniczną. Warto skorzystać z aplikacji mZUS, ponieważ proces składania wniosku jest szybki i wygodny. Funkcje aplikacji ułatwiają wypełnienie wniosku, a większość danych z poprzedniego wniosku zostanie automatycznie uzupełniona. W razie potrzeby, dane można zmienić i edytować przed wysłaniem. Aplikację można pobrać ze sklepu Google Play lub Apple App Store. – Zachęca Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Osobie, która złoży poprawnie wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r. Jeśli złoży wniosek w maju – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca. Jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, a jeśli w lipcu – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca. Z kolei na wniosek złożony w sierpniu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia. Zatem jeżeli ktoś chce mieć kontynuację wypłaty świadczenia, bez przerw w wypłacie, najlepiej żeby taki wniosek złożył do końca kwietnia tego roku – dodaje rzeczniczka.