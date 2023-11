Do jakich łazienek pasują lustra okrągłe? Wyjaśniamy!

Napisane przez mikolajczarnecki• 1:37 am• Ciekawostki

Odpowiednio dobrane lustro jest niezwykle ważnym elementem każdej aranżacji łazienki. Umożliwia kontrolowanie swojego wyglądu, ułatwia zabiegi pielęgnacyjne i optycznie powiększa pomieszczenie. Hitem ostatnich sezonów są lustra okrągłe. To nie tylko funkcjonalne, ale także stylowe dodatki pasujące do wielu aranżacji. W jakich łazienkach prezentują się najlepiej? Gdzie warto je zawiesić? Odpowiadamy na te pytania w poniższym artykule!

W jakich aranżacjach najlepiej prezentują się lustra okrągłe?

Jedną z najważniejszych zalet okrągłych luster jest ich uniwersalność. Doskonale pasują do niemal każdej aranżacji wnętrza. Świetnie prezentują się w przestronnych pokojach kąpielowych, niezależnie od stylu, który w nich dominuje. Okrągłe lustro doskonale sprawdzi się też jako dodatek w niewielkich łazienkach. Dzięki delikatnym rysom nie przytłoczy wystroju. Co ważne, tafla nie musi być dopasowana kształtem do umywalki, jednak dobrze, jeśli obramowanie kolorystycznie współgra z pozostałymi elementami wyposażenia łazienki. Warto pamiętać też o tym, że okrągłe lustra dobrze prezentują się zarówno na gładkiej, jak i wzorzystej powierzchni.

Gdzie powiesić lustro okrągłe w łazience?

Wielu użytkowników zastanawia się, w jakim miejscu powinno się zawiesić okrągłe lustra w łazience, by móc w pełni wykorzystać ich funkcjonalny i dekoracyjny potencjał. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie tego elementu nad umywalką. Tę opcję najczęściej spotyka się we współczesnych aranżacjach, nawet jeśli zachodzi brak spójności kolorystycznej czy formy między lustrem a umywalką.

Duże lustra okrągłe wyglądają doskonale, gdy są zawieszone nad wanną. W tym wydaniu tafla jest nie tylko funkcjonalnym dodatkiem – stanowi także nieszablonową ozdobę pomieszczenia. Niezależnie od wybranego wariantu, lustro w kształcie okręgu korzystnie wpływa na estetykę wnętrz urządzonych w stylu nowoczesnym, loftowym, a nawet glamour.

Najlepsze lustra okrągłe – gdzie można je kupić?

Wybór odpowiedniego lustra nie jest wbrew pozorom oczywisty. Ogromne znaczenie ma jego jakość. Jeżeli zależy Ci na rozwiązaniu, które pozostanie z Tobą na wiele lat, postaw na modele sprawdzonego producenta. To gwarancja solidności i długiej żywotności. Godne polecenia lustra okrągłe znajdziesz np. w e-sklepie Polskie Kabiny. W specjalnie przygotowanej kategorii – https://polskiekabiny.pl/pl/c/Lustra-okragle/30 – dostępne są rozmaite modele, które bez trudu dopasujesz do charakteru Twojego wnętrza. Dużą popularnością cieszą się lustra z podświetleniem LED. Eliminują one konieczność montażu dodatkowego oświetlenia nad lustrem w łazience. Wygodniej się nie da!

