380 tys. emerytów i rencistów korzysta już z mLegitymacji

Od 2023 roku dostępna jest elektroniczna wersja legitymacji emeryta-rencisty – mLegitymacja. Świadczeniobiorcy mogą się nią posługiwać dodając ją w aplikacji mObywatel. To bardzo wygodny sposób by każdy emeryt i rencista miał dokument zawsze przy sobie na własnym urządzeniu mobilnym np. telefonie. Z tej możliwości skorzystało już blisko 380 tys. świadczeniobiorców ZUS.

Elektroniczną legitymację, czyli mLegitymację, ZUS wystawia automatycznie wszystkim klientom, którzy nabędą prawo do emerytury lub renty, bez składania wniosku czy też wizyty w Zakładzie. Elektroniczny dokument działa jak tradycyjny. – Emeryt lub rencista poprzez okazanie mLegitymacji na ekranie smartfonu potwierdza, że jest uprawniony do przysługujących mu ulg. Z tej możliwości skorzystało już blisko 380 tys. świadczeniobiorców ZUS w całym kraju – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Elektroniczną wersję legitymacji można zainstalować na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. – Jeśli wcześniej nie używaliśmy takiego cyfrowego portfela z dokumentami, to możemy aplikację pobrać ze sklepów Google Play i App Store. Po zalogowaniu wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście wskazać legitymację emeryta-rencisty. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji, ale co ważne, jeśli wcześniej nie dodaliśmy w aplikacji mObywatel dowodu osobistego, to najpierw musimy potwierdzić swoją tożsamość, czyli dołączyć „Dowód osobisty”, a następnie dodać „Legitymację emeryta-rencisty” – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

mLegitymacja w telefonie jest bardzo wygodna. Dzięki zainstalowaniu jej na swoim urządzeniu świadczeniobiorca ZUS może w szybki i bezpieczny sposób potwierdzić, że jest emerytem lub rencistą, udowodnić, że ma prawo do świadczeń zdrowotnych, a także może korzystać z ulg, które mu przysługują (np. zniżek do biletów). Pobrać ją mogą nie tylko nowi świadczeniobiorcy, lecz również osoby, które 1 stycznia 2023 roku miały ważną legitymację plastikową.

Jeśli emeryt lub rencista, któremu wydana została tylko elektroniczna wersja legitymacji, chce posługiwać się tradycyjną plastikową kartą, może złożyć do ZUS-u wniosek o jej wydanie (na formularzu o symbolu ERL). Klienci mogą korzystać z obu wersji legitymacji zarówno tradycyjnej, czyli plastikowej, jak i z jej wersji elektronicznej. Dotychczasowa legitymacja w formie plastikowej karty jest aktualna zgodnie z terminem jej ważności.

źródło: ZUS