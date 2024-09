Berlin Doner Kebap Zabrze

Napisane przez mikolajczarnecki• 11:32 pm• Ciekawostki

Berlin Döner Kebap w Zabrzu to miejsce, gdzie tradycyjny smak tureckiego kebabu spotyka się z nowoczesnym podejściem do gastronomii. Restauracja zaprasza wszystkich miłośników kuchni orientalnej do swojego lokalu w Galerii M1, oferując szeroki wybór dań przygotowywanych z najwyższej jakości składników. Berlin Döner Kebap w Zabrzu to miejsce, które warto odwiedzić, jeśli szukasz pysznego kebabu w autentycznym wydaniu. Dogodna lokalizacja, bogate menu i przyjazna atmosfera sprawiają, że jest to idealny wybór na posiłek w mieście.



Berlin Döner Kebap Zabrze M1



Adres:

Galeria M1

Restauracja Berlin Döner Kebap

ul. Szkubacza 1

41-800 Zabrze

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Sobota: 9:00 – 21:00 (zamówienia na dostawę 11:00 – 20:30)

9:00 – 21:00 (zamówienia na dostawę 11:00 – 20:30) Niedziele handlowe: 10:00 – 20:00 (zamówienia na dostawę 11:00 – 20:30)

10:00 – 20:00 (zamówienia na dostawę 11:00 – 20:30) Restauracja nieczynna w niedziele niehandlowe

Zamów dostawę przez telefon: 665 457 328

Tradycyjny smak w nowoczesnym wydaniu

Berlin Döner Kebap to sieć restauracji, która przenosi autentyczny smak berlińskiego kebabu na polski rynek. Dzięki połączeniu tradycyjnych receptur z wysokimi standardami obsługi, marka zdobyła uznanie wśród klientów ceniących sobie jakość i oryginalność.

Oferta restauracji

Bogate menu

W Berlin Döner Kebap w Zabrzu znajdziesz szeroki wybór dań:

Kebab w bułce, picie lub tortilli : Klasyczne połączenie soczystego mięsa, świeżych warzyw i aromatycznych sosów.

: Klasyczne połączenie soczystego mięsa, świeżych warzyw i aromatycznych sosów. Dania na talerzu : Porcje mięsa z dodatkami, idealne dla bardziej głodnych.

: Porcje mięsa z dodatkami, idealne dla bardziej głodnych. Sałatki : Lekkie i zdrowe propozycje dla tych, którzy preferują coś lżejszego.

: Lekkie i zdrowe propozycje dla tych, którzy preferują coś lżejszego. Dania wegetariańskie : Opcje bezmięsne, takie jak falafel czy halloumi, zadowolą wegetarian.

: Opcje bezmięsne, takie jak falafel czy halloumi, zadowolą wegetarian. Desery i napoje: Uzupełnij posiłek o coś słodkiego lub orzeźwiającego.

Świeże składniki i autentyczne receptury

Restauracja stawia na najwyższą jakość składników. Mięso jest starannie przyprawiane według oryginalnych receptur, a warzywa są zawsze świeże i chrupiące. Sosy przygotowywane są na miejscu, co gwarantuje niepowtarzalny smak.

Lokalizacja i atmosfera

Dogodna lokalizacja w Galerii M1

Berlin Döner Kebap znajduje się w popularnej Galerii M1 w Zabrzu, co czyni go idealnym miejscem na szybki posiłek podczas zakupów lub spotkanie ze znajomymi.

Jak dojechać?

Samochodem : Centrum handlowe M1 położone jest przy ul. Szkubacza 1, z dużym parkingiem dla klientów.

: Centrum handlowe M1 położone jest przy ul. Szkubacza 1, z dużym parkingiem dla klientów. Komunikacją miejską: Dostępne są liczne linie autobusowe zatrzymujące się w pobliżu galerii.

Przyjazna atmosfera

Restauracja oferuje przytulne wnętrze z nowoczesnym designem, nawiązującym do berlińskiego stylu ulicznego. Przyjazna obsługa dba o komfort każdego gościa, zapewniając szybkie i profesjonalne serwisowanie.

Usługi dodatkowe

Zamówienia na wynos i dostawa

Berlin Döner Kebap w Zabrzu oferuje możliwość zamówienia dań na wynos oraz z dostawą pod wskazany adres. Wystarczy zadzwonić pod numer 665 457 328, aby cieszyć się ulubionym kebabem bez wychodzenia z domu.

Catering

Restauracja świadczy również usługi cateringowe dla firm i klientów indywidualnych, oferując smaczne i sycące dania na różnego rodzaju imprezy i wydarzenia.

Sieć Berlin Döner Kebap w Polsce

Historia marki

Berlin Döner Kebap to dynamicznie rozwijająca się sieć restauracji, która rozpoczęła działalność w Polsce, czerpiąc inspiracje z ulic Berlina – miasta uznawanego za europejską stolicę kebabu. Marka stawia na jakość, autentyczność i nowoczesne podejście do gastronomii.

Franczyza i rozwój

Firma oferuje możliwość współpracy w modelu franczyzowym, umożliwiając przedsiębiorcom otwarcie własnej restauracji pod znanym brandem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Franczyza Berlin Döner Kebap.

Dlaczego warto odwiedzić Berlin Döner Kebap w Zabrzu?

Autentyczny smak : Oryginalne receptury i świeże składniki gwarantują wyjątkowe doznania kulinarne.

: Oryginalne receptury i świeże składniki gwarantują wyjątkowe doznania kulinarne. Szybka obsługa : Idealne miejsce na szybki posiłek podczas zakupów lub przerwy w pracy.

: Idealne miejsce na szybki posiłek podczas zakupów lub przerwy w pracy. Dogodna lokalizacja : Restauracja w Galerii M1 jest łatwo dostępna zarówno dla mieszkańców, jak i osób przejezdnych.

: Restauracja w Galerii M1 jest łatwo dostępna zarówno dla mieszkańców, jak i osób przejezdnych. Opcje dla każdego: Bogate menu z opcjami mięsnymi, wegetariańskimi i wegańskimi.

