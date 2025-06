Brutalne pobicie po kolizji drogowej na DTŚ – sprawcy zatrzymani przez zabrzańskich kryminalnych

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:16 pm• Ważne w mieście

Zabrzańska policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie 25-letniego kierowcy, do którego doszło na początku marca 2025 roku na Drogowej Trasie Średnicowej. Sprawcy, w wieku 31 i 52 lat, zaatakowali ofiarę po kolizji drogowej, używając m.in. niebezpiecznego narzędzia. Teraz grozi im do 8 lat więzienia.

Kolizja, która przerodziła się w napaść

Nieporozumienie drogowe z tragicznym finałem

Do zdarzenia doszło 5 marca 2025 roku około godziny 15:00. Jak wynika z policyjnych ustaleń, na terenie Gliwic, na odcinku Drogowej Trasy Średnicowej, kierowca czerwonego samochodu – pojazdu z uszkodzoną przednią szybą – nieprawidłowo zmienił pas ruchu, w wyniku czego miał zarysować Toyotę prowadzoną przez 25-latka.

Poszkodowany starał się rozwiązać sprawę w sposób cywilizowany – dawał sygnały, aby zatrzymali się na pasie awaryjnym i wyjaśnili kolizję. Oba auta zjechały dopiero na zabrzańskim odcinku trasy, tuż przed zjazdem na Rondo Sybiraków.

Odmowa przyjęcia winy i wybuch agresji

Sytuacja przybrała dramatyczny obrót, gdy kierowca czerwonego pojazdu – 31-letni mężczyzna – zaprzeczył, jakoby doszło do jakiejkolwiek kolizji. Gdy 25-letni kierowca Toyoty zapowiedział wezwanie policji, sprawcy zareagowali agresywnie. Zarówno kierowca, jak i jego 52-letni pasażer rzucili się na mężczyznę, zaczęli go bić pięściami, a następnie – jak wykazało dochodzenie – 31-latek użył do ataku drewnianego trzonka, którym dodatkowo uszkodził samochód ofiary.

Po brutalnym pobiciu sprawcy wsiedli do swojego pojazdu i odjechali z miejsca zdarzenia, pozostawiając pobitego mężczyznę bez pomocy.

Policyjna determinacja doprowadziła do zatrzymania

Ustalenie tożsamości sprawców

Zabrzańscy kryminalni przejęli sprawę i rozpoczęli intensywne działania operacyjne. Analiza nagrań z monitoringu, zbieranie zeznań świadków oraz szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia doprowadziły do ustalenia personaliów sprawców.

W środę, 4 czerwca 2025 roku, funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu zatrzymali dwóch podejrzanych mężczyzn w wieku 31 i 52 lat. Usłyszeli oni zarzuty udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Środki zapobiegawcze

Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, a także zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa ofierze oraz umożliwienie dalszego prowadzenia postępowania w spokojnych warunkach.

Groźne konsekwencje prawne

Nawet 8 lat więzienia

Zgodnie z art. 158 §1 i §2 Kodeksu karnego, pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. Użycie przedmiotu mogącego spowodować ciężkie obrażenia ciała znacznie podwyższa kwalifikację czynu.

Dodatkowo, ucieczka z miejsca zdarzenia oraz zniszczenie mienia (uszkodzenie pojazdu) mogą być brane pod uwagę przy ewentualnym wymiarze kary. Prokuratura zapowiada skrupulatne przeanalizowanie zebranego materiału dowodowego oraz wystąpienie o ukaranie sprawców w możliwie najszerszym zakresie.

Apel policji do mieszkańców

Zero tolerancji dla przemocy drogowej

Zabrzańska policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o opanowanie emocji i rozwiązywanie konfliktów w sposób zgodny z prawem. Jak podkreślają funkcjonariusze – kolizja drogowa, nawet jeśli budzi kontrowersje, nie usprawiedliwia aktu przemocy.

– Nie ma miejsca na samowolę i przemoc na drogach. Każdy przypadek agresji będzie stanowczo ścigany – mówią przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

Warto nagrywać i zgłaszać

Policja zachęca kierowców do stosowania kamer samochodowych, które mogą być kluczowym dowodem w razie podobnych sytuacji. Równie ważne jest szybkie zgłaszanie incydentów – najlepiej niezwłocznie, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Świadkowie takich zajść są również proszeni o kontakt z policją – każda informacja może przyspieszyć ujęcie sprawców i zapobiec podobnym tragediom.

Społeczny wymiar przemocy drogowej

Agresja za kierownicą coraz częstsza?

Eksperci ds. bezpieczeństwa zauważają, że przypadki agresji drogowej – tzw. „road rage” – stają się w Polsce coraz bardziej powszechne. Przyczyny to m.in. stres, pośpiech, rosnąca liczba samochodów i zmniejszająca się cierpliwość kierowców.

Każdy taki przypadek powinien być sygnałem alarmowym – zarówno dla organów ścigania, jak i dla społeczeństwa. Pokazuje bowiem, że problem nie dotyczy tylko „statystyk”, ale realnych ludzi – ofiar, które mogą ponieść poważne konsekwencje zdrowotne i psychiczne.

Podsumowanie: stanowcza reakcja wymiaru sprawiedliwości

Przemoc nie może zostać bezkarna

Zatrzymanie sprawców pobicia w Zabrzu to dowód na skuteczność działań lokalnych służb i determinację w walce z przemocą. Sprawcy brutalnego ataku odpowiedzą przed sądem, a ich czyn zostanie oceniony z całą surowością prawa.

To również sygnał dla innych – zarówno kierowców, jak i pasażerów – że każdy akt agresji spotka się z reakcją. Prawo ma za zadanie chronić obywateli, a jego przestrzeganie to obowiązek każdego uczestnika życia społecznego.

źródło: Policja Zabrze

