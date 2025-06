Zabrze wśród liderów działań na rzecz seniorów – XII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie już 13 czerwca 2025!

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 6:53 pm• Ważne w mieście

Największe wydarzenie dla seniorów w Europie już niebawem! 13 czerwca 2025 roku w Krakowie odbędą się XII Międzynarodowe Senioralia – prestiżowe spotkanie środowisk seniorskich, organizacji społecznych i samorządów. Partnerem wydarzenia ponownie jest Miasto Zabrze – aktywny uczestnik Programu „Gmina Przyjazna Seniorom”.

Senioralia 2025 – święto aktywności i solidarności międzypokoleniowej

Wydarzenie na skalę międzynarodową

Międzynarodowe Senioralia w Krakowie to wydarzenie, które od lat przyciąga tysiące uczestników nie tylko z Polski, ale i z całej Europy. Tegoroczna, dwunasta edycja odbędzie się w piątek, 13 czerwca, i zapowiada się jako jedno z największych zgromadzeń środowisk seniorskich w historii.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora oraz Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego, którzy od lat wspierają integrację społeczną i aktywizację osób starszych. Partnerem wydarzenia, jak co roku, jest również Miasto Zabrze, które od lat z dumą nosi tytuł „Gminy Przyjaznej Seniorom”.

Kto weźmie udział?

W wydarzeniu udział zapowiedzieli:

członkowie Rad Seniorów ,

przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku ,

działacze i aktywiści z organizacji seniorskich ,

reprezentanci instytucji publicznych i społecznych ,

samorządowcy i goście zagraniczni – łącznie z 11 państw.

W sumie spodziewanych jest ponad 120 Gmin Przyjaznych Seniorom, które razem stworzą przestrzeń wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i pozytywnej energii.

Zabrze – modelowy przykład gminy przyjaznej seniorom

Aktywna polityka społeczna wobec seniorów

Zabrze od lat rozwija i wdraża programy służące poprawie jakości życia osób starszych. Udział w Międzynarodowych Senioraliach to nie tylko forma prezentacji dorobku miasta, ale i okazja do integracji, zdobywania wiedzy oraz promocji lokalnych inicjatyw na ogólnopolskim forum.

Program „Gmina Przyjazna Seniorom”, którego Zabrze jest częścią, wspiera:

rozwój infrastruktury dedykowanej seniorom,

dostęp do usług zdrowotnych i opiekuńczych,

promocję aktywności fizycznej i kulturalnej wśród osób starszych,

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu.

Delegacja z Zabrza wśród uczestników

Na krakowskich Senioraliach pojawi się zabrzańska delegacja złożona z aktywnych członków miejskich organizacji seniorskich, przedstawicieli Urzędu Miasta, Rad Seniorów oraz lokalnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku. To szansa na zaprezentowanie osiągnięć miasta, ale też nawiązywanie kontaktów z innymi gminami i instytucjami w kraju i za granicą.

Wydarzenie z misją – Senioralia to nie tylko zabawa

Dialog, edukacja i wspólnota

Celem Senioraliów nie jest tylko integracja i rozrywka. To także platforma dialogu i edukacji, w której głos seniorów traktowany jest z należytą powagą. W ramach wydarzenia odbywają się:

panele dyskusyjne i konferencje ,

pokazy i warsztaty z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności,

prezentacje innowacyjnych rozwiązań , które wspierają codzienne funkcjonowanie osób starszych,

wydarzenia międzypokoleniowe, promujące współpracę młodszych i starszych mieszkańców.

Senioralia są okazją do uświadamiania, że starość może być czasem aktywności, a seniorzy stanowią ważny zasób społeczny – pełen wiedzy, doświadczenia i gotowości do działania.

Koszty i zasady uczestnictwa

Bezpłatny udział dla gmin i uczestników programu

Udział w Senioraliach jest bezpłatny dla Gmin Przyjaznych Seniorom. Dotyczy to zarówno wydarzeń głównych, jak i imprez towarzyszących. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnego zakwaterowania.

To zasada, która pozwala na masowy udział przedstawicieli nawet mniejszych gmin i organizacji lokalnych, dla których bariery finansowe mogłyby stanowić przeszkodę. Umożliwia to szerokie uczestnictwo i realne zaangażowanie społeczności lokalnych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Inspiracja i integracja

Międzynarodowe Senioralia to nie tylko coroczna tradycja, ale także źródło inspiracji i energii do dalszego działania. Wspólne świętowanie, dzielenie się doświadczeniami i pomysłami to motywacja do wdrażania zmian w swoich środowiskach.

Zabrze, jako partner wydarzenia, zachęca swoich seniorów do aktywnego udziału i reprezentowania miasta na tym wyjątkowym forum. Obecność w Krakowie to nie tylko promocja lokalnych działań, ale także budowanie wizerunku miasta jako otwartego, nowoczesnego i przyjaznego wszystkim pokoleniom.

Podsumowanie: Kraków stolicą seniorów – Zabrze wśród liderów

XII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie to wydarzenie, które potwierdza, że polityka senioralna w Polsce nabiera rozpędu. Dzięki zaangażowaniu takich miast jak Zabrze możliwa jest rzeczywista zmiana jakości życia osób starszych – nie tylko na papierze, ale w konkretnych działaniach.

Wszystkim uczestnikom wydarzenia życzymy owocnych spotkań, niezapomnianych emocji i dalszej aktywności w życiu społecznym. Zabrze po raz kolejny pokazuje, że starość to czas pełen możliwości!

źródło: UM Zabrze

Visited 22 times, 11 visit(s) today