Czysty pistolet lakierniczy, lepsza powłoka. Dlaczego profesjonalne lakiernie zmieniają sposób mycia sprzętu?

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 8:39 pm• Ciekawostki

W lakierni na efekt końcowy wpływa znacznie więcej niż jakość samego lakieru czy doświadczenie pracownika. Liczy się również stan sprzętu, sposób jego użytkowania oraz to, jak dokładnie jest czyszczony po zakończonej pracy. Pistolet lakierniczy, w którym pozostają resztki materiału, może z czasem pracować coraz mniej precyzyjnie. Dlatego coraz więcej profesjonalnych lakierni odchodzi od prowizorycznego czyszczenia na rzecz dedykowanych myjek.

Nie chodzi przy tym wyłącznie o wygodę. Dobrze zorganizowany proces mycia może ograniczyć czas potrzebny na przygotowanie stanowiska, zmniejszyć zużycie środka czyszczącego i ułatwić utrzymanie sprzętu w odpowiednim stanie technicznym.

Mycie pistoletu lakierniczego to część procesu technologicznego

Pistolet natryskowy jest urządzeniem precyzyjnym. Dysza, głowica, kanały materiałowe i pozostałe elementy mają bezpośredni wpływ na sposób rozpylania lakieru. Pozostawienie w nich resztek materiału lub nieprawidłowe czyszczenie może więc odbić się na kolejnych etapach pracy.

W praktyce problemem jest szczególnie ręczne zanurzanie elementów w otwartym pojemniku z rozpuszczalnikiem. Taki sposób czyszczenia jest trudniejszy do kontrolowania, wymaga czasu i może powodować niepotrzebnie duże zużycie środka myjącego.

Alternatywą są myjki do pistoletów lakierniczych, w których proces odbywa się w wydzielonej komorze i w kontrolowanych warunkach. Przykładem rozwiązania dostępnego w modelu wynajmu wraz z obsługą jest oferta prezentowana na stronie https://myjki-lakiernicze.pl/.

Dzięki temu przedsiębiorstwo nie musi ograniczać się wyłącznie do zakupu kolejnego urządzenia. Może korzystać z kompletnego systemu obejmującego również jego eksploatację.

Jak działa profesjonalna myjka lakiernicza?

Nowoczesna myjka lakiernicza może łączyć dwa sposoby pracy: automatyczny oraz manualny.

W trybie automatycznym pistolet umieszczany jest wewnątrz komory, gdzie rozpoczyna się zaprogramowany cykl czyszczenia. Podczas procesu sprzęt może być jednocześnie przedmuchiwany sprężonym powietrzem, co pomaga chronić kanał powietrzny przed przedostawaniem się do niego środka myjącego.

Drugą częścią stanowiska jest zazwyczaj obszar przeznaczony do czyszczenia ręcznego, wyposażony w pędzel przepływowy. Lakiernik może więc usunąć zabrudzenia również z elementów wymagających większej precyzji.

Takie połączenie ma praktyczne znaczenie. Nie każdy element pistoletu wymaga identycznego sposobu czyszczenia, a możliwość korzystania z obu metod na jednym stanowisku zwiększa elastyczność pracy.

Obieg zamknięty zamiast niekontrolowanego zużycia

Jednym z ważniejszych elementów profesjonalnego systemu jest zamknięty obieg środka czyszczącego.

W tradycyjnym czyszczeniu część rozpuszczalnika może być zużywana bez większej kontroli. Myjnia zaprojektowana do pistoletów lakierniczych pozwala natomiast na jego recyrkulację w ramach określonego obiegu.

W bardziej rozbudowanych urządzeniach stosowane są nawet dwa niezależne obiegi. Pozwala to rozdzielić poszczególne etapy procesu lub różne rodzaje wykorzystywanych środków.

W efekcie myjka do pistoletu lakierniczego staje się nie tylko urządzeniem służącym do czyszczenia, ale częścią całej organizacji pracy lakierni.

Kilka minut powtarzanych każdego dnia robi różnicę

W małym warsztacie kilkuminutowa oszczędność może wydawać się niewielka. Inaczej wygląda sytuacja w zakładzie, w którym w ciągu dnia wykorzystywanych jest kilka lub kilkanaście pistoletów.

Jeśli po każdym lakierowaniu pracownik musi ręcznie przygotować pojemnik, oczyścić sprzęt, przepłukać poszczególne elementy i uporządkować stanowisko, w skali miesiąca powstaje z tego zauważalna liczba roboczogodzin.

Automatyzacja najbardziej powtarzalnej części tego procesu pozwala w tym czasie przygotować kolejny element, uporządkować stanowisko albo wykonać inną pracę.

Dlatego myjki do pistoletów lakierniczych warto analizować nie tylko przez pryzmat samego sprzętu, lecz również kosztu czasu pracowników.

Znaczenie ma także środowisko pracy

Lakiernia jest miejscem, w którym szczególnego znaczenia nabiera właściwa organizacja pracy z substancjami chemicznymi oraz skuteczne odprowadzanie oparów.

Profesjonalne urządzenia są wyposażane w system odciągu, a ich konstrukcja jest dostosowana do warunków występujących w zakładach lakierniczych. W przypadku urządzeń przeznaczonych do pracy w określonych strefach znaczenie ma również właściwa zgodność z wymaganiami dotyczącymi atmosfer potencjalnie wybuchowych.

Z tego powodu przy wyborze urządzenia nie warto kierować się wyłącznie jego wymiarami czy ceną. Istotne są także sposób zasilania, wentylacja, liczba obiegów oraz charakter materiałów wykorzystywanych w konkretnej lakierni.

Wynajem zamiast zakupu urządzenia

Interesującym modelem staje się obecnie wynajem myjki razem z jej obsługą.

Dla właściciela lakierni oznacza to przede wszystkim przewidywalny koszt miesięczny. Nie trzeba jednorazowo inwestować w zakup urządzenia, a jednocześnie można korzystać z rozwiązania dopasowanego do intensywności pracy zakładu.

Kompleksowa usługa może obejmować m.in. dostarczenie urządzenia, serwis, dostawy odpowiednio dobranych środków, odbiór powstających odpadów oraz wsparcie w dokumentacji związanej z ich przekazywaniem.

W takim modelu myjka lakiernicza przestaje być kolejnym urządzeniem, o którego obsługę trzeba samodzielnie zadbać. Staje się usługą.

To szczególnie istotne dla warsztatów, które chcą poprawić standard pracy, ale nie chcą jednocześnie tworzyć kolejnego obszaru wymagającego dodatkowej organizacji.

Mała lakiernia i duży zakład potrzebują innych rozwiązań

Nie istnieje jedna konfiguracja dobra dla każdego przedsiębiorstwa.

W niewielkiej lakierni, w której dziennie wykorzystywanych jest kilka pistoletów, wystarczające może być kompaktowe urządzenie z jednym obiegiem oraz możliwością pracy automatycznej i ręcznej.

Zakład wykonujący znacznie większą liczbę prac może potrzebować urządzenia umożliwiającego jednoczesne czyszczenie większej liczby elementów albo wyposażonego w dwa niezależne obiegi.

Dlatego przed wyborem warto odpowiedzieć na kilka prostych pytań: ile pistoletów jest czyszczonych każdego dnia, jakie materiały są wykorzystywane, jak obecnie wygląda proces mycia i ile czasu zajmuje pracownikom.

Dopiero na tej podstawie można dobrać odpowiednią myjkę do pistoletu lakierniczego.

Profesjonalizacja zaczyna się również od zaplecza

Klient widzi przede wszystkim gotową powierzchnię lakierniczą. Nie widzi natomiast dziesiątek drobnych procesów, które wpływają na jej jakość.

Czystość narzędzi jest jednym z nich.

Profesjonalna lakiernia to nie tylko dobra kabina, właściwe materiały oraz doświadczeni lakiernicy. To również powtarzalne procedury, uporządkowane stanowiska i sprzęt przygotowany do kolejnego zadania.

Właśnie dlatego specjalistyczna myjka lakiernicza może być niewielkim elementem wyposażenia, który ma znaczenie dla organizacji całego zakładu.

W czasach, gdy firmy szukają sposobów na skrócenie procesów, lepszą kontrolę kosztów i ograniczenie prostych, powtarzalnych czynności wykonywanych ręcznie, automatyzacja czyszczenia pistoletów jest jednym z tych usprawnień, które warto przynajmniej przeanalizować.

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