Wakacje z gitarą w Zabrzu. MDK nr 2 zaprasza na bezpłatne lekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Napisane przez Mikołaj Czarnecki• 7:21 pm• Ważne w mieście

Marzysz o grze na gitarze lub chcesz rozwinąć swoje muzyczne umiejętności? Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu przygotował wakacyjną propozycję dla wszystkich miłośników muzyki. Bezpłatne zajęcia są skierowane do dzieci od 7. roku życia, młodzieży, dorosłych, a nawet całych rodzin. To doskonała okazja, by spędzić lato kreatywnie i rozpocząć przygodę z jednym z najpopularniejszych instrumentów świata.

Bezpłatne lekcje gry na gitarze w MDK nr 2

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu po raz kolejny zachęca mieszkańców do aktywnego spędzenia wakacji. Tym razem placówka zaprasza na bezpłatne zajęcia gry na gitarze klasycznej, akustycznej oraz elektrycznej. Oferta została przygotowana z myślą o osobach, które dopiero rozpoczynają swoją muzyczną przygodę, jak również o tych, którzy chcą doskonalić zdobyte już umiejętności.

Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze i dostosowywane do poziomu uczestników, dzięki czemu każdy może rozwijać się we własnym tempie.

Oferta dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin

Organizatorzy podkreślają, że w zajęciach może uczestniczyć praktycznie każdy. Zaproszenie skierowane jest do dzieci od 7. roku życia, młodzieży oraz osób dorosłych. To również ciekawa propozycja dla rodzin, które chciałyby wspólnie rozwijać muzyczne pasje.

Nie liczy się wiek ani wcześniejsze doświadczenie. Najważniejsze są chęci, otwartość na naukę i zamiłowanie do muzyki. Wakacyjne warsztaty mogą być pierwszym krokiem do odkrycia nowego hobby lub początkiem dłuższej muzycznej przygody.

Jakich gitar można się uczyć?

Uczestnicy mają możliwość poznania podstaw gry na różnych rodzajach instrumentów. Zajęcia obejmują:

gitarę klasyczną,

gitarę akustyczną,

gitarę elektryczną.

Dzięki temu każdy może wybrać instrument najlepiej odpowiadający swoim zainteresowaniom i muzycznym preferencjom.

Terminy wakacyjnych zajęć

Jak wynika z informacji udostępnionych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, bezpłatne lekcje odbędą się w następujących terminach:

Lipiec

13, 14, 15 i 16 lipca

godz. 14:15–18:00

Sierpień

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 sierpnia

godz. 9:00–13:00

Gdzie odbywają się zajęcia?

Lekcje prowadzone są w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. 3 Maja 12 w Zabrzu.

Osoby zainteresowane udziałem mogą uzyskać dodatkowe informacje, kontaktując się z placówką pod numerem telefonu:

32 271 59 11

Wakacyjna propozycja dla miłośników muzyki

Bezpłatne zajęcia gitarowe to nie tylko nauka gry na instrumencie. To także okazja do poznania nowych osób, rozwijania kreatywności oraz spędzenia wakacji w inspirującej atmosferze. Regularne ćwiczenia pomagają rozwijać koncentrację, koordynację ruchową i wrażliwość muzyczną, a wspólne muzykowanie sprzyja integracji uczestników.

Osoby planujące udział nie powinny zwlekać z decyzją. Liczba miejsc może być ograniczona, dlatego warto zgłosić się odpowiednio wcześniej i skorzystać z tej bezpłatnej wakacyjnej oferty przygotowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu.

Źródło: MDK nr 2 w Zabrzu

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