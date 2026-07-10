Wakacje z gitarą w Zabrzu. MDK nr 2 zaprasza na bezpłatne lekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Marzysz o grze na gitarze lub chcesz rozwinąć swoje muzyczne umiejętności? Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu przygotował wakacyjną propozycję dla wszystkich miłośników muzyki. Bezpłatne zajęcia są skierowane do dzieci od 7. roku życia, młodzieży, dorosłych, a nawet całych rodzin. To doskonała okazja, by spędzić lato kreatywnie i rozpocząć przygodę z jednym z najpopularniejszych instrumentów świata.
Bezpłatne lekcje gry na gitarze w MDK nr 2
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu po raz kolejny zachęca mieszkańców do aktywnego spędzenia wakacji. Tym razem placówka zaprasza na bezpłatne zajęcia gry na gitarze klasycznej, akustycznej oraz elektrycznej. Oferta została przygotowana z myślą o osobach, które dopiero rozpoczynają swoją muzyczną przygodę, jak również o tych, którzy chcą doskonalić zdobyte już umiejętności.
Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze i dostosowywane do poziomu uczestników, dzięki czemu każdy może rozwijać się we własnym tempie.
Oferta dla dzieci, młodzieży, dorosłych i całych rodzin
Organizatorzy podkreślają, że w zajęciach może uczestniczyć praktycznie każdy. Zaproszenie skierowane jest do dzieci od 7. roku życia, młodzieży oraz osób dorosłych. To również ciekawa propozycja dla rodzin, które chciałyby wspólnie rozwijać muzyczne pasje.
Nie liczy się wiek ani wcześniejsze doświadczenie. Najważniejsze są chęci, otwartość na naukę i zamiłowanie do muzyki. Wakacyjne warsztaty mogą być pierwszym krokiem do odkrycia nowego hobby lub początkiem dłuższej muzycznej przygody.
Jakich gitar można się uczyć?
Uczestnicy mają możliwość poznania podstaw gry na różnych rodzajach instrumentów. Zajęcia obejmują:
- gitarę klasyczną,
- gitarę akustyczną,
- gitarę elektryczną.
Dzięki temu każdy może wybrać instrument najlepiej odpowiadający swoim zainteresowaniom i muzycznym preferencjom.
Terminy wakacyjnych zajęć
Jak wynika z informacji udostępnionych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, bezpłatne lekcje odbędą się w następujących terminach:
Lipiec
- 13, 14, 15 i 16 lipca
- godz. 14:15–18:00
Sierpień
- 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27 sierpnia
- godz. 9:00–13:00
Gdzie odbywają się zajęcia?
Lekcje prowadzone są w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. 3 Maja 12 w Zabrzu.
Osoby zainteresowane udziałem mogą uzyskać dodatkowe informacje, kontaktując się z placówką pod numerem telefonu:
32 271 59 11
Wakacyjna propozycja dla miłośników muzyki
Bezpłatne zajęcia gitarowe to nie tylko nauka gry na instrumencie. To także okazja do poznania nowych osób, rozwijania kreatywności oraz spędzenia wakacji w inspirującej atmosferze. Regularne ćwiczenia pomagają rozwijać koncentrację, koordynację ruchową i wrażliwość muzyczną, a wspólne muzykowanie sprzyja integracji uczestników.
Osoby planujące udział nie powinny zwlekać z decyzją. Liczba miejsc może być ograniczona, dlatego warto zgłosić się odpowiednio wcześniej i skorzystać z tej bezpłatnej wakacyjnej oferty przygotowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Zabrzu.
Źródło: MDK nr 2 w Zabrzu
Dodane przez Mikołaj Czarnecki
Doświadczony dziennikarz portalu Nowiny Zabrzańskie. Specjalizuje się w tematyce lokalnej Zabrza i regionu Górnego Śląska. Pasjonat spraw społecznych, kulturalnych i historycznych miasta.