Dołącz do grona wystawców na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Zabrzu

Napisane przez mikolajczarnecki• 11:19 pm• Ważne w mieście

W Zabrzu szykuje się wyjątkowe wydarzenie, które już po raz dziesiąty wprowadzi mieszkańców miasta w świąteczny nastrój. Od 6 do 21 grudnia, ulice Zabrza ożyją dzięki Jarmarkowi Bożonarodzeniowemu „Idą Święta”. To nie tylko okazja do świątecznych zakupów, ale również szansa dla przedsiębiorców, aby zaprezentować swoje produkty i usługi w wyjątkowej, świątecznej atmosferze.

Organizatorzy Jarmarku serdecznie zapraszają lokalnych przedsiębiorców do dołączenia do grona wystawców. To doskonała okazja, aby zaprezentować swoje wyroby i usługi szerokiej publiczności, a także do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Szczegóły dotyczące udziału w Jarmarku oraz niezbędne dokumenty dostępne są pod numerem telefonu 32 273 97 79 lub adresem mailowym zcrp@um.zabrze.pl.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Zabrzu to nie tylko miejsce handlu, ale również przestrzeń pełna świątecznych atrakcji. Odwiedzający mogą spodziewać się koncertów, konkursów, animacji dla dzieci oraz licznych występów, które umilą czas spędzony na jarmarku. Nie zabraknie również bożonarodzeniowych smakołyków, które z pewnością zadowolą każdego smakosza.

To wyjątkowe wydarzenie jest doskonałą okazją, aby poczuć magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i jednocześnie wesprzeć lokalnych przedsiębiorców. Nie przegap szansy, aby stać się częścią tej niezwykłej świątecznej atmosfery w Zabrzu!

źródło: um zabrze

Visited 1 times, 1 visit(s) today